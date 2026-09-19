Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" vurgusu: "İnşallah bundan sonra sonucu alacağız"

İsrail'in Arz-ı Mevud planları çerçevesinde bölgede etkilenmeyen ülke kalmadığını aktaran Kurulmuş, "Şöyle bir düşünün; son birkaç yıl içerisinde İsrail'in doğrudan saldırdığı ülkeler. Filistin'e saldırmıştır, Gazze başta olmak üzere. İran'a saldırmıştır. Irak'a saldırmıştır. Suriye'ye saldırmıştır. Lübnan'a saldırmıştır. Yemen'e saldırmıştır. Katar'a saldırmıştır. Velhasıl bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi, birbirini yemesi ve kendi Arz-ı Mevud'unu gerçekleştirmesidir. Türkiye olarak çok açık söylüyoruz; İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bu süreçte başta İsrail olmak üzere bütün emperyalist ülkelerin en önemli kullandıkları hani diyorlar ya 'Vekil örgütler, vekalet savaşları', en önemli araçlardan birisi de terör örgütleriydi. Ellerine silahlar verdiler. Ülkeleri birbirlerine düşman hale getirdiler. Ülkelerin içerisinde insanları maalesef birbirlerine düşmanlaştırmaya çalıştılar. İşte zor oyunu bozar. Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz. Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak, birlikte bir araya getirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak Terörsüz Türkiye meselesi, ifade ettiğim gibi, bir devlet projesi olarak gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu büyük bir destekle ve diğer bütün siyasi partilerin verdiği büyük destekle Terörsüz Türkiye meselesi bu noktaya kadar gelmiştir. İnşallah bundan sonra sonucu alacağız ve artık Türkiye'de bundan sonra hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek. Terör, Türkiye'nin gündeminden kalkacak" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BARIŞ YOLUNA GİRMİŞTİR'

Terörsüz Türkiye'nin sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olmadığını, bütün bölgeyi ilgilendiren bir mesele olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Şimdi onların dağıtmaya çalıştıkları, dağıttıkları parçalarımızı derleyip toparlama zamanıdır. Bu vazife, bu aziz milletin sırtındadır. Bu vazife, bu büyük milletin sırtında ve Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz. Ümit ediyoruz. Dua ediyoruz ve kararlılıkla, akılla, ferasetle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Terörsüz Türkiye meselesini sağlamakla birlikte Irak'ta, İran'da, Suriye'de, hatta Lübnan'da terörün tamamen ortadan kalkmasını temin edecek bir süreci de başlatıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bunu söylerken işlerin güllük gülistanlık olduğunu söylemek istemiyorum. Nasıl biz birleştirmek, bir araya getirmek istiyorsak, bu topraklarda Türk'ün Kürt'ten hiçbir ayrı kaderi olmadığına ya da Kürt'ün Türk'ten hiçbir ayrı geleceği olmadığına inanıyorsak, aynı şekilde Sünni'nin, Alevi'nin birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçası olduğuna inanıyorsak, bunları ve diğerlerini dağıtmak için gayret sarf eden nice unsurların olduğunu da biliyoruz. Onun için tek gücümüz vardır. O da millet olarak birliğimiz, beraberliğimiz ve iç kalemizi tahkim etme gücümüzdür. Bu iç kalemizi tahkim ederek bugüne kadar getirdiğimiz bu süreci inşallah başarıyla tamamlayacağız. Türkiye artık geri dönüşü olmayan bir barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girmiştir. Kim buna karşı çıkarsa kaybedecektir. Ama maalesef birtakım tuzakların ortaya çıkması Türkiye'ye, aziz Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan 86 milyona kaybettirecektir."

Kurtulmuş ve beraberindekiler, programın ardından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere geçti.