Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" vurgusu: "İnşallah bundan sonra sonucu alacağız"
Kırşehir’de düzenlenen 39’uncu Ahilik Haftası etkinliklerinde önemli açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefinde kararlılık mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteğiyle önemli bir aşamaya gelindiğini vurgulayan Kurtulmuş, “İnşallah bundan sonra sonucu alacağız ve artık Türkiye’de hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek. Terör, Türkiye’nin gündeminden tamamen kalkacak. Türkiye artık geri dönüşü olmayan bir barış ve kardeşlik yoluna girmiştir” dedi.
39'uncu Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'e gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.
Ardından esnaf ziyaretinde bulunan ve Ahi Evran Külliyesi'nde dua eden Kurtulmuş, Ahilik Müzesi'ni gezip, daha sonra bir otelde düzenlenen 'Kırşehir Sivil Toplum Buluşması'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bugün burada fevkalade önemli bir vesile ile bir aradayız. 39'uncu Ahilik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen törenlerin son gününde birlikteyiz. Yaklaşık bir haftadır burada bu törenler devam ediyor ve inşallah kıyamete kadar Ahilik kültürünü unutturmamak için bu törenleri en güzel, en canlı şekilde tertiplemeye devam ederiz. Bugün aynı zamanda Gaziler Günü. Bu millet için, bu vatan için, bu bayrak için, din-ü devlet için gazi olmuş olan bütün kardeşlerimizi şükranla, hayırla yad ediyoruz. Kendilerine milletimiz adına teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Ahilik meselesi ise bizim toplumsal kültürümüzün en canlı unsurlarından birisidir. Orta Asya'dan Pir-i Türkistan olarak bilinen Ahmet Yesevi Hazretlerinin kültürüyle geliştirilmiş olan kültürün Anadolu toprakları üzerinde yayılmasında en önemli unsurlardan birisi Ahilik müessesesidir. Ahilik sadece ticari hayatla, sadece iktisadi hayatla ilgili bir mesele değil, aynı zamanda bir mekteptir" diye konuştu.
'50 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE 40 BİNE YAKIN İNSANIMIZ ÖLMÜŞ'
'Terörsüz Türkiye' ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Toplumumuzun bu meseleyi sahiplenmesi, şu anda var olan yüksek sahiplenmenin güçlenerek devam edebilmesi için Terörsüz Türkiye ile ilgili meseleyi müzakere etmemizde fayda olduğu kanaatindeyim. Ama bu ilk asrımızın en büyük sorunu nedir? Hiç şüphesiz hepimizin üzerinde ittifak edeceği en büyük problemimiz terör problemidir. Bu 100 yılın yaklaşık 50 yılı terör meselesiyle geçmiş, maalesef bazı emperyalist güçlerin de verdikleri desteklerle, siyasi desteklerle, silah destekleriyle, lojistik desteklerle Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olmuştur. Bu yaklaşık 50 yıllık süre içerisinde 40 bine yakın insanımız ölmüş. Çok sayıda insanımız şehit olmuş, gencecik evlatlarımız yaralanmış, gazi olmuşlardır. Aynı şekilde bu süre içerisinde Türkiye'nin en mütevazı hesaplamalarla 2,3 trilyon dolar iktisadi kaybı olmuş."