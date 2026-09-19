Samsun’da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın! Sürücü dumanları fark edip yolcuları tahliye etti
Samsun’da seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün dumanları fark ederek aracı yol kenarına çekmesiyle yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Tekke Sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas/Şanlıurfa'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Hasan Kaleli yönetimindeki 58 SH 045 plakalı Huzur Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek aracı durdurdu.
YOLCULAR HIZLA TAHLİYE EDİLDİ
Yangının fark edilmesinin ardından otobüsteki yolcular ve personel araçtan tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüsten güvenli şekilde çıkarılan yolcular, ekiplerin müdahalesi sırasında yol kenarında bekletildi.
OTOBÜSTE BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.