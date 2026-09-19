Samsun’da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın! Sürücü dumanları fark edip yolcuları tahliye etti

Samsun’da seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün dumanları fark ederek aracı yol kenarına çekmesiyle yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.