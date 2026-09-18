İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Muhammed Yarız tutuklandı; Namık Kemal Gökalp, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de fon soruşturması hakkında açıklamada bulunurken, "Vatandaşımızın alın terini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni adli tedbirler uygulandı. TERA HOLDİNG'DE ARAMA İstanbul'da mali suçlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi'yi gözaltına aldı. BORSA VE FON PİYASASINDA YENİ DÖNEM: ALINAN TEDBİRLER NE ANLAMA GELİYOR? 51 İSME YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Muhammed Yarız tutuklanırken Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 51 farklı kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İŞTE O İSİMLER Ahmet Özcan

Ali Rıza İncekara

Alper Öztürk

Ayşe Seher Aydın

Berkan Gülen

Bülent Uygun

Büşra Alçelik

Celal Yarız

Emre Tezmen

Enes Furkan Çetinkaya

Enes Yazıcı

Enver Çevik

Erdin Özel

Erkan Kilimci

Feryal Köker

Furkan Baki

Gözde Hacıoğlu

Haldün Saffet İnal

Halil İbrahim Ege

İbrahim Bekci

İlhan Aygün

İsmail Ege

Kemal Akkaya

Lütfi Çetinel

Mehmet Erbey

Mehmet Salih Turhan

Mehmet Yıldırım

Muhammed Yarız

Murat Keçeci

Müjdat Ede

Mustafa Bor

Nilgül Sarıçalı

Oğuzhan Özerkaya

Onur Göğebakan

Orçun Berkay Kaya

Ömer Bedir Çetinel

Ramazan Erbey

Sabahattin Reha Şen

Salih Can Bülbül

Samet Çetinel

Selçuk Kahya

Serdar Turhan

Serhat Güven

Sezai Bekgöz

Sezer Gümüş

Şerifegül Yıldırım

Uğur Akkafa

Yunus Emre Yıldırım

"HİÇ KİMSEYE GÖZ YUMULMAYACAK!" Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sermaye piyasalarında manipülasyon yapanlara ve vatandaşların birikimlerini hedef alan kötü niyetli yapılara karşı yürütülen adli süreçlerin detaylarını paylaştı. FON YÖNETİMİ DAHİL 4 TUTUKLAMA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemleri yakından takip ettiğini belirten Gürlek, SPK ile koordineli yürütülen soruşturmalar sonucunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı. Bu kapsamda; Fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Malvarlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla ilgili hesaplar ve tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındı. SOSYAL MEDYADAKİ SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA ERİŞİM ENGELİ Piyasada korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlara da savaş açıldığını vurgulayan Bakan Gürlek, resen başlatılan soruşturmalar çerçevesinde; Yatırımcıyı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir soruşturmada ise sosyal medya üzerinden piyasayı manipüle eden hesap sahiplerinden 16 şüpheli tutuklandı. Yıl içerisinde olağan dışı dalgalanmalara ilişkin yürütülen soruşturmalar sonucunda ise 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. "PONZİ BENZERİ YÖNTEMLERE GEÇİT YOK" Açıklamasında "Ponzi" benzeri sistemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alanlara karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin, dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden, piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir." Vatandaşın emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacağını vurgulayan Gürlek, piyasaları manipüle edenler ve suç gelirlerini kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gerekenin yapılmaya devam edeceğini belirtti. SORUŞTURMAYI TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE AKLAMA SUÇLARI BÜROSU YÜRÜTÜYOR Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.