Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: 51 kişiye yurt dışı yasağı! Bakan Gürlek: Hiç kimseye göz yumulmayacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Muhammed Yarız tutuklandı; Namık Kemal Gökalp, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de fon soruşturması hakkında açıklamada bulunurken, "Vatandaşımızın alın terini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni adli tedbirler uygulandı.
TERA HOLDİNG'DE ARAMA
İstanbul'da mali suçlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi'yi gözaltına aldı.
51 İSME YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Muhammed Yarız tutuklanırken Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 51 farklı kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
İŞTE O İSİMLER
- Ahmet Özcan
- Ali Rıza İncekara
- Alper Öztürk
- Ayşe Seher Aydın
- Berkan Gülen
- Bülent Uygun
- Büşra Alçelik
- Celal Yarız
- Emre Tezmen
- Enes Furkan Çetinkaya
- Enes Yazıcı
- Enver Çevik
- Erdin Özel
- Erkan Kilimci
- Feryal Köker
- Furkan Baki
- Gözde Hacıoğlu
- Haldün Saffet İnal
- Halil İbrahim Ege
- İbrahim Bekci
- İlhan Aygün
- İsmail Ege
- Kemal Akkaya
- Lütfi Çetinel
- Mehmet Erbey
- Mehmet Salih Turhan
- Mehmet Yıldırım
- Muhammed Yarız
- Murat Keçeci
- Müjdat Ede
- Mustafa Bor
- Nilgül Sarıçalı
- Oğuzhan Özerkaya
- Onur Göğebakan
- Orçun Berkay Kaya
- Ömer Bedir Çetinel
- Ramazan Erbey
- Sabahattin Reha Şen
- Salih Can Bülbül
- Samet Çetinel
- Selçuk Kahya
- Serdar Turhan
- Serhat Güven
- Sezai Bekgöz
- Sezer Gümüş
- Şerifegül Yıldırım
- Uğur Akkafa
- Yunus Emre Yıldırım
"HİÇ KİMSEYE GÖZ YUMULMAYACAK!"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sermaye piyasalarında manipülasyon yapanlara ve vatandaşların birikimlerini hedef alan kötü niyetli yapılara karşı yürütülen adli süreçlerin detaylarını paylaştı.
FON YÖNETİMİ DAHİL 4 TUTUKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemleri yakından takip ettiğini belirten Gürlek, SPK ile koordineli yürütülen soruşturmalar sonucunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı. Bu kapsamda;
Fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Malvarlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla ilgili hesaplar ve tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındı.
SOSYAL MEDYADAKİ SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA ERİŞİM ENGELİ
Piyasada korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlara da savaş açıldığını vurgulayan Bakan Gürlek, resen başlatılan soruşturmalar çerçevesinde;
Yatırımcıyı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir soruşturmada ise sosyal medya üzerinden piyasayı manipüle eden hesap sahiplerinden 16 şüpheli tutuklandı.
Yıl içerisinde olağan dışı dalgalanmalara ilişkin yürütülen soruşturmalar sonucunda ise 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
"PONZİ BENZERİ YÖNTEMLERE GEÇİT YOK"
Açıklamasında "Ponzi" benzeri sistemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alanlara karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin, dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden, piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir."
Vatandaşın emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacağını vurgulayan Gürlek, piyasaları manipüle edenler ve suç gelirlerini kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gerekenin yapılmaya devam edeceğini belirtti.
SORUŞTURMAYI TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE AKLAMA SUÇLARI BÜROSU YÜRÜTÜYOR
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.
SPK'NIN SUÇ DUYURULARI SONRASI TEDBİR
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirdiği incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da ilgili kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulandı.
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Bu kapsamda Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023 ile 28 Mayıs 2024 arasındaki işlemler nedeniyle 27 kişi, 4 Mart 2026 ile 12 Haziran 2026 arasındaki işlemler nedeniyle ise 12 kişi hakkında tedbir kararı verildi.
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Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026 ile 8 Haziran 2026 arasındaki işlemler kapsamında 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.
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Destek Faktoring pay piyasasında ise 15 Ekim 2025 ile 2 Aralık 2025 arasındaki işlemlere ilişkin 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında aynı tedbire başvuruldu.
SORUŞTURMALAR ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
İLK DETAYLAR A HABER'DE
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre ekiplerin operasyon kapsamında bazı kişilerin ikametlerinde de arama yaptığı öğrenildi.
DESTEK GRUBU ŞİRKETLERİNDE ARAMA
Polis ekiplerinin çalışması kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerinde de arama gerçekleştiriliyor.
Operasyona ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPK TERA'NIN DA YATIRIM FONLARINI İŞLEME KAPATTI
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmelerin ardından 17 Eylül tarihinde yeni tedbir kararlarını duyurmuştu.
SPK kararları kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verilmişti.
Kurul ayrıca unvanları belirtilen 130 yatırım fonunun Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye ettirilmesine karar vermişti.