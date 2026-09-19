Tutuklanan Altunç Kumova’nın savcılık ifadesi ahaber.com.tr'de! 1,3 trilyonluk değerleme için “anormal rakam” dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve tutuklanan Destek Holding’in patronu Altunç Kumova’nın savcılık sorgusunun ayrıntılarına ahaber.com.tr ulaştı. Savcılıkta Destek Faktoring hisselerindeki olağanüstü yükseliş, Tera Yatırım ve fonların işlemleri ile şirket hisselerinin piyasa değerindeki dikkat çekici artış mercek altına alındı. Kumova, savcılığın şirket değerinin yaklaşık 15 milyar TL’den 1,3 trilyon TL’ye ulaşmasına ilişkin sorusuna, “Bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır” yanıtını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve tutuklanan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova'nın savcılık sorgusunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Savcılıkta Destek Faktoring hisselerindeki olağanüstü yükseliş, Tera Yatırım ve fonların işlemleri ile şirket hisselerinin piyasa değerindeki dikkat çekici artış mercek altına alındı.



Kumova, savcılığın şirket değerinin yaklaşık 15 milyar TL'den 1,3 trilyon TL'ye ulaşmasına ilişkin sorusuna, "Bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır" yanıtını verdi. Kumova, buna rağmen herhangi bir sorgulama yapmadığını belirterek SPK denetimine güvendiğini anlattı.



HALKA ARZDA TERA İLE ANLAŞTI

Yaklaşık 39 yıldır ticaretle uğraştığını ve Destek Holding'in yüzde 99 oranında büyük ortağı olduğunu söyleyen Kumova, holding bünyesinde banka, faktoring, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto şirketinin bulunduğunu ifade etti.



Destek Faktoring'in Şubat 2025'te halka arzının onaylandığını anlatan Kumova, halka arz için ilk olarak Akbank ile anlaştıklarını ancak daha sonra bu iş birliğini sonlandırarak Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını söyledi.



Şirketin yüzde 25'inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arzın ardından yaptığı kontrolde yaklaşık yüzde 20'lik bölümün Tera Grubu şirketleri ve diğer nitelikli yatırımcılar, yaklaşık yüzde 5'lik bölümün ise bireysel yatırımcılar tarafından alındığını gördüğünü anlattı. Kumova, Tera Grubuna neden bu ölçüde alım yaptığını sormadığını söyledi.



SAVCILIK SORDU: 15 MİLYARDAN 1,3 TRİLYONA ÇIKMASI ANORMAL DEĞİL Mİ?

Savcılığın sorgusunda en dikkat çekici başlıklardan biri Destek Faktoring'in piyasa değerindeki yükseliş oldu. Savcılık, Kumova'ya, "46 TL'den yaklaşık 15 milyar TL piyasa değeri olan şirketinin 1,3 trilyon TL'ye ulaşmasında bir anormallik yok mu?" diye sordu.



Kumova ise söz konusu rakamı kendisinin de olağan dışı bulduğunu kabul ederek şu yönde beyanda bulundu: "Evet, bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum."



Kumova, hisse değeri ve satışlarıyla ilgilenmediğini, şirketin ticari faaliyetlerine odaklandığını belirterek yükselişe ilişkin herhangi bir sorgulama yapmadığını söyledi. SPK'nın süreci denetlediğini düşündüğünü ifade eden Kumova, anormal bir durum bulunması hâlinde kendilerine bildirim yapılacağı kanaatinde olduğunu anlattı.



KUMOVA: "TEK BİR LOT DAHİ ALIP SATMADIM"

Kumova, hissenin ciddi şekilde değer kazandığını kabul ederken halka arzın ardından bir yıl boyunca şirket hisselerini satmasının yasak olduğunu belirtti. Bu dönemde kendisinin ve şirketinin tek bir lot dahi alım-satım işlemi gerçekleştirmediğini savunan Kumova, bir yıllık yasak sona erdikten sonra ise şirketin ticari faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla Destek Faktoring'in yaklaşık yüzde 1'lik hissesini satmak istediğini söyledi.

Bu kapsamda Emre Tezmen, Emir Sarp Yener ve "Erdin" isimli kişiyle görüşme yaptığını anlatan Kumova, başlangıçta yüzde 5 oranında hisse satmayı düşündüğünü ancak piyasa koşulları gerekçe gösterilerek yüzde 1'lik satışta anlaşıldığını belirtti.



Kumova'nın anlatımına göre hisse yaklaşık 800 TL seviyesindeyken, yüzde 20 iskonto uygulanarak yaklaşık 700 TL seviyesinden yüzde 1 oranında hisse satıldı. Kumova, işlemin özel emirle gerçekleştirildiğini ve KAP'a bildirildiğini ifade etti.



KUMOVA: "60 KATLIK ARTIŞTA ANORMALLİK SEZDİM"

Savcılık, Destek Faktoring hisselerinin hızla yükseldiği dönemde Tera bağlantılı fonların hisseyi yüksek çarpanlardan TEFAS'a açık fonlar üzerinden alması konusunu da Kumova'ya sordu.