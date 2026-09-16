15 Temmuz paylaşımı davasında karar! Ali Nasuh Mahruki tahliye edildi
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıkan Ali Nasuh Mahruki’nin davasında karar açıklandı. Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi, Mahruki’yi “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Mahruki’nin tahliyesine de hükmetti.
Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık Ali Nasuh Mahruki ilk duruşmada hâkim karşısına çıktı.
PAYLAŞIMLARI DOSYADA
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 16 Temmuz 2026 tarihli araştırma raporunda, Mahruki'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım dosyaya delil olarak girdi.
SAVCI: DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞTI
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mahruki'nin paylaşımının düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aştığını, toplumda infial oluşturabilecek ve halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik edebilecek nitelikte olduğunu değerlendirdi.
Savcılık, Mahruki'nin TCK 216/1 kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
MAHKEME 1,5 YILA HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ
Mahkeme, Ali Nasuh Mahruki'nin üzerine atılı "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek TCK'nın 216/1. maddesi uyarınca önce 1 yıl hapis cezasına hükmetti.
Suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği gerekçesiyle TCK'nın 218. maddesi uygulandı ve ceza yarı oranında artırılarak 1 yıl 6 aya çıkarıldı.
Mahkeme daha sonra sanığın geçmişi ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak takdiri indirim uyguladı. Böylece Ali Nasuh Mahruki'nin cezası 1 yıl 3 ay hapis olarak belirlendi.
Mahkeme ayrıca Mahruki'nin hapis cezasına mahkûm edilmesi nedeniyle TCK'nın 53. maddesi kapsamındaki bazı haklardan yoksun bırakılmasına karar verdi.
Kararla birlikte Mahruki'nin tahliyesine hükmedildi. Gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından mahsup edilmesine karar verildi.
Mahkeme, verilen hüküm yönünden ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken Mahruki'yi 5 yıl denetim süresine tabi tuttu. Karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık bırakıldı.
DOSYANIN MERKEZİNDE 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI VARDI
Soruşturmaya konu paylaşımda Mahruki, 15 Temmuz darbe girişiminin önceden fark edildiğini ancak engellenmediğini ileri süren ifadeler kullandı ve darbe girişiminin arkasında ABD'nin bulunduğunu öne sürdü.
Savcılık, paylaşımın bütün olarak değerlendirildiğinde halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik edebilecek nitelikte olduğu görüşünü mahkemeye sundu. Mahkeme de suçun oluştuğuna kanaat getirerek 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.