Şarkıcı Güllü’nün feci ölümünde yeni ses kayıtları şoke etti! Cinayetin tek tanığı anlattı
Şarkıcı Güllü davasında soruşturmanın seyrini etkileyecek ciddi bir gelişme yaşandı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı şüphesi ağırlık kazanmıştı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken, Güllü cinayetiyle ilgili yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. O gece Tuğyan'ın yanında bulunan ve sonrasında itirafçı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu, cinayetin planlı olduğunu söyledi.
Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili ortaya çıkan her ayrıntı tüyler ürpertti. Yapılan incelemelerde Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atıldığı şüphesi ağırlık kazanırken, yeni ortaya çıkan ses kaydında Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın annesini aşağıya attıktan sonra sergilediği oyunculuk performansını detaylarıyla anlattı.
"EĞER YANARSAM SENİ DE YAKARIM"
ATV'nin haberine göre, annesinin ölümünden şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ses kaydında, "Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış. Sonra aşağıya iniyoruz, Tuğyan kendisini parçalamaya başlıyor. Ben şok geçirdim, çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak" diye konuştu. Olayın tek görgü tanığı Sultan Nur Ulu, "Eğer yanarsam yakarım, seni de olayın içine çekerim. Avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi bana." iddiasında bulundu.