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"EĞER YANARSAM SENİ DE YAKARIM"

ATV'nin haberine göre, annesinin ölümünden şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ses kaydında, "Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış. Sonra aşağıya iniyoruz, Tuğyan kendisini parçalamaya başlıyor. Ben şok geçirdim, çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak" diye konuştu. Olayın tek görgü tanığı Sultan Nur Ulu, "Eğer yanarsam yakarım, seni de olayın içine çekerim. Avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi bana." iddiasında bulundu.