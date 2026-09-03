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Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini camdan attığını iddia eden Sultan Nur Ulu'nun, savcılıkta olay anını canlandırdığı görüntüler gündeme geldi.

Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı 1

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün, gerçek adıyla Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve dosya yargılama aşamasına taşındı.

Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı 2

"EVİN PENCERESİNDEN ATTI"

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Hazırlanan iddianamede Sultan Nur Ulu'nun verdiği ifadenin soruşturmanın seyrini değiştirdiği belirtildi. Ulu, arkadaşı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü evin penceresinden attığını ileri sürdü.

Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı 3

CANLANDIRMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sultan Nur Ulu, ifadesi sırasında olay anını canlandırarak anlattı. Ulu'nun savcılıkta yaptığı canlandırmaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Olayın tanığı olan Sultan Nur Ulu'nun, ifadesinde Tuğyan'ın annesi Güllü'yü bacaklarından kavrayıp omzuyla destekleyerek kaldırdığını ve pencereden aşağı attığını gösterdiği anlar savcılıkta kayıt altına alındı.

Söz konusu görüntülerin mahkeme dosyasına konulduğu öğrenildi.

Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı 4

"BACAKLARINA SARILIP, OMZUYLA DESTEKLİ ŞEKİLDE KALDIRDI"

Ulu, savcılıkta verdiği ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattı:

"Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından, bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm."

Güllü'nün bu olayın ardından pencereden düştüğünü ileri süren Ulu, anlatımına şöyle devam etti:

"Daha sonra Tuğyan, 'Koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim."

Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı 5

BİR GÖRÜNTÜ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta olay gecesine ilişkin başka bir görüntü daha ortaya çıkmıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in ekiplerle birlikte eve çıktığı görülmüştü.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE YENİ GÖRÜNTÜLER! KIZININ PANİK ANLARI KAMERADA
Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı 6

TUĞYAN'IN PANİK ANLARI: "ANNEM İYİ Mİ?"

Görüntülerin devamında Tuğyan Ülkem Gülter'in panik yaşadığı anlar yer almıştı. Gülter'in polis ekiplerine defalarca, "Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?" dediği duyulmuştu.

Görüntülerde Sultan Nur Ulu'nun da yer aldığı görülmüştü.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanırken, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı 7

NELER OLMUŞTU?

Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra Ulu'nun babası Arif Ulu ve 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı 8

Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı 9

Gül Tut'un ölümüyle ilgili olarak Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Kervan E., Yalova Adliyesindeki işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı 10

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Sultan Nur Ulu'nun ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davanın ilk duruşmasının 1 Ekim'de görüleceği öğrenilmişti.

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