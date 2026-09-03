Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün, gerçek adıyla Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve dosya yargılama aşamasına taşındı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Olayın tanığı olan Sultan Nur Ulu'nun, ifadesinde Tuğyan'ın annesi Güllü'yü bacaklarından kavrayıp omzuyla destekleyerek kaldırdığını ve pencereden aşağı attığını gösterdiği anlar savcılıkta kayıt altına alındı.

Sultan Nur Ulu, ifadesi sırasında olay anını canlandırarak anlattı. Ulu'nun savcılıkta yaptığı canlandırmaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

"BACAKLARINA SARILIP, OMZUYLA DESTEKLİ ŞEKİLDE KALDIRDI"

Ulu, savcılıkta verdiği ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattı:

"Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından, bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm."

Güllü'nün bu olayın ardından pencereden düştüğünü ileri süren Ulu, anlatımına şöyle devam etti:

"Daha sonra Tuğyan, 'Koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim."