Güllü soruşturmasında yeni görüntü: O anı böyle canlandırdı
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini camdan attığını iddia eden Sultan Nur Ulu'nun, savcılıkta olay anını canlandırdığı görüntüler gündeme geldi.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün, gerçek adıyla Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve dosya yargılama aşamasına taşındı.
"EVİN PENCERESİNDEN ATTI"
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.
Hazırlanan iddianamede Sultan Nur Ulu'nun verdiği ifadenin soruşturmanın seyrini değiştirdiği belirtildi. Ulu, arkadaşı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü evin penceresinden attığını ileri sürdü.
CANLANDIRMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sultan Nur Ulu, ifadesi sırasında olay anını canlandırarak anlattı. Ulu'nun savcılıkta yaptığı canlandırmaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Olayın tanığı olan Sultan Nur Ulu'nun, ifadesinde Tuğyan'ın annesi Güllü'yü bacaklarından kavrayıp omzuyla destekleyerek kaldırdığını ve pencereden aşağı attığını gösterdiği anlar savcılıkta kayıt altına alındı.
Söz konusu görüntülerin mahkeme dosyasına konulduğu öğrenildi.
"BACAKLARINA SARILIP, OMZUYLA DESTEKLİ ŞEKİLDE KALDIRDI"
Ulu, savcılıkta verdiği ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattı:
"Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından, bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm."
Güllü'nün bu olayın ardından pencereden düştüğünü ileri süren Ulu, anlatımına şöyle devam etti:
"Daha sonra Tuğyan, 'Koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim."
BİR GÖRÜNTÜ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta olay gecesine ilişkin başka bir görüntü daha ortaya çıkmıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in ekiplerle birlikte eve çıktığı görülmüştü.