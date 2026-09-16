Eminoğlu, "Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini ve öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu" ifadelerini kullandı.

Tuğyan ile ilişkisinin sona ermesinin ardından görüşmediklerini belirten Eminoğlu, "Ben Tuğyan'la 23 Ekim'den bu yana bir daha görüşmedim" dedi.

"TEK BAŞINA ATABİLECEK GÜÇTE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Tuğyan'ın kendisini daha önce sırtına alıp kaldırdığı bir videonun bulunduğunu söyleyen Eminoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var. Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran, annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir."