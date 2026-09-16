Güllü davasında Kervan Eminoğlu konuştu! 1 Ekim’de bildiği her şeyi anlatacak
Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma öncesi dikkat çeken gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, 1 Ekim'de görülecek duruşmada bildiği her şeyi anlatacağını belirterek olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Yalova'da 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma için geri sayım başladı.
"1 EKİM'DE BİLDİĞİM HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"
Duruşmaya günler kala dosyanın dikkat çeken isimlerinden, Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı iş insanı Kervan Eminoğlu, SABAH'a konuştu. Eminoğlu, 1 Ekim'de görülecek duruşmada bildiği her şeyi mahkeme salonunda anlatacağını söyledi.
"GÜLLÜ'YÜ KIZI ÖLDÜRDÜ"
Tuğyan'ın annesi Güllü'ye yönelik öfkesinin kendisi nedeniyle ortaya çıkmadığını savunan Eminoğlu, konuya ilişkin iddiasını da dile getirdi.
Eminoğlu, "Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini ve öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu" ifadelerini kullandı.
Tuğyan ile ilişkisinin sona ermesinin ardından görüşmediklerini belirten Eminoğlu, "Ben Tuğyan'la 23 Ekim'den bu yana bir daha görüşmedim" dedi.
Eminoğlu'nun SABAH'a yaptığı açıklamalarda, Tuğyan'ın fiziksel gücüne ilişkin sözleri de dikkat çekti.
"TEK BAŞINA ATABİLECEK GÜÇTE OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Tuğyan'ın kendisini daha önce sırtına alıp kaldırdığı bir videonun bulunduğunu söyleyen Eminoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var. Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran, annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir."
Eminoğlu'nun açıklamaları, 1 Ekim'de görülecek ilk duruşma öncesinde dosyaya ilişkin dikkat çeken iddialar arasında yer aldı.