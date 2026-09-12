Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın 2'nci operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'nci operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edilmişti.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
9 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Diğer 6 şüpheli hakkında ise nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol kararı verildi.
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