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SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ'NİN AÇILIŞINI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla hayata geçirilen hastanenin resmi açılışı, 13 Eylül Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

GENİŞ KAPASİTE VE MODERN SAĞLIK ALTYAPISI

305 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi, sahip olduğu geniş kapasite ve modern sağlık altyapısıyla bölgenin sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacak. Hastanede bin 458 yatak kapasitesinin yanı sıra 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve bir hibrit ameliyathane bulunuyor. Modern tıbbi teknolojiler ve geniş fiziki imkanlarla hizmet veren hastanenin, Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara da kapsamlı sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.