Samsun Şehir Hastanesi açılıyor! Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz programı kapsamında bugün (13 Eylül Pazar) Samsun’a gidiyor. Erdoğan, saat 14.00’te Samsun Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirecek. Ayrıca Başkan Erdoğan’ın Samsun programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmesi de bekleniyor.
Samsun'da yapımı 2020 yılında başlayan ve 2026 yılında tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi, 9 Mayıs 2026 tarihinde tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı.
SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ'NİN AÇILIŞINI YAPACAK
Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla hayata geçirilen hastanenin resmi açılışı, 13 Eylül Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
GENİŞ KAPASİTE VE MODERN SAĞLIK ALTYAPISI
305 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi, sahip olduğu geniş kapasite ve modern sağlık altyapısıyla bölgenin sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacak. Hastanede bin 458 yatak kapasitesinin yanı sıra 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve bir hibrit ameliyathane bulunuyor. Modern tıbbi teknolojiler ve geniş fiziki imkanlarla hizmet veren hastanenin, Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara da kapsamlı sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.
Açılış töreninin ardından Samsunlulara hitap etmesi beklenen Erdoğan, daha sonra Karadeniz programını tamamlayacak. Başkan Erdoğan'ın Samsun programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmesi de planlanıyor.
SAMSUN'DA HAZIRLIKLAR HIZLANDI
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Samsun'da hazırlıklar da hız kazandı. Programın gerçekleştirileceği Samsun Şehir Hastanesi ile Erdoğan'ın kullanacağı güzergâhlardaki çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Kent genelinde güvenlik tedbirleri artırılırken, ilgili kurumlar tarafından ulaşımın düzenlenmesi ve programın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklar sürdürülüyor.