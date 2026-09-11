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15 yıllık sır perdesi! Doğal ölüm mü cinayet mi? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve resmi kayıtlara ölümü kalp krizi olarak geçen eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 15 yıl sonra kritik bir dönemece girildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen derinleştirilmiş soruşturma kapsamında, mahkemenin verdiği fethi kabir kararıyla bugün gerçekleştirilmesi planlanan fethi kabir işlemi iptal edilirken, Kozinoğlu'nun mezarının yarın açılmasının beklendiği öğrenildi.

15 yıllık sır perdesi! Doğal ölüm mü cinayet mi? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi 1

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

15 yıllık sır perdesi! Doğal ölüm mü cinayet mi? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi 2

GÖZLER KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN MEZARINDA
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştı.
Bugün gerçekleştirilmesi planlanan fethi kabir işlemi iptal edilirken Kozinoğlu'nun mezarının yarın açılması bekleniyor.

15 yıllık sır perdesi! Doğal ölüm mü cinayet mi? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi 3

15 YILLIK SIR PERDESİ
Ergenekon kumpası sürecinde tutuklanan ve 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirdiği iddia edilerek hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası, 15 yıl sonra raftan indi.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN MEZARI 15 YIL SONRA AÇILIYOR

Kozinoğlu'nun kabri başında son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde ölen ve öldüğü gün de ölüm sebebi olarak kalp krizi gösterilen Kaşif Kozinoğlu ile alakalı soruşturma 15 yılın ardından tekrar başlatıldı. Bugün itibarıyla Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı fethi kabir işlemine tabi tutulacak. Olası bir cinayet şüphesine dair bulgular aranacak" ifadelerini kullandı.

15 yıllık sır perdesi! Doğal ölüm mü cinayet mi? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi 4

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE "ZEHİRLİ VİTAMİN" ŞÜPHESİ: DOĞAL ÖLÜM MÜ CİNAYET Mİ?
Fethi kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'nun devreye gireceğini belirten A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Mezarda yapılacak işlemle Kaşif Kozinoğlu'nun vücuduna ait çeşitli bulgular ortaya çıkartılmaya çalışılacak. Kendisinin vefat etmeden hemen önce istemiş olduğu ilaçlar, vitaminler vardı; bunlara ulaşılabildi mi ya da ulaştığı takdirde doğru ilaçlar mı verildi, bunlar kontrol edilecek. Ailesinin ve avukatının bu noktada ortaya atmış olduğu doğru ilaç verilmediği yönündeki iddia, ortaya çıkacak bulgularla kesinleşecek" sözleriyle aktardı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de konuyu yakından takip ettiğini ve cinayet ihtimalinin titizlikle değerlendirildiğini belirten Vural, Adli Tıp sürecinden elde edilecek DNA bulguları ve toksikolojik verilerin cinayet şüphesini netleştireceğini bildirdi.

15 yıllık sır perdesi! Doğal ölüm mü cinayet mi? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi 5

9 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI: ALARM SESİNİ RADYOYLA BASTIRMIŞLARDI
Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında iki ayrı dalga operasyonunun icra edildiğini aktaran Vural, "İlk dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alınmış, toplam 11 şüpheli hakkında karar verilmişti. İkinci dalga operasyonunda ise 9 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden dönemin jandarma eri olarak bilinen 1 kişinin tutuklandığını hatırlatalım. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 2 kişi serbest bırakıldı" dedi.

Olay gününe dair çarpıcı ayrıntılara değinen Vural, "Dönem itibarıyla cezaevinde görevli Fatih Veysi Gül en kritik isimlerden biriydi. Kendisi Kozinoğlu'nun öldüğü gün çalan alarm sesini radyo sesiyle boğan ve bu eylemi güvenlik kameralarıyla tespit edilen kişiydi. FETÖ kapsamında firari şekilde yurt dışında bulunuyor" bilgisini verdi.

15 yıllık sır perdesi! Doğal ölüm mü cinayet mi? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi 6

MEZARDAN ÇIKACAK BULGULAR YENİ OPERASYONLARI GETİREBİLİR
Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz tarafından Afganistan görevindeyken çağrıldığını ve Türkiye'ye dönerek ifade verdiğini hatırlatan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Kozinoğlu, MİT Orta Asya Başmüşaviri olarak görev yaptığı sırada FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına dair çok kritik bilgilere sahipti. Cezaevinde yazdığı mektupta da FETÖ kumpasına dair çok önemli notlar bulunuyordu. Elde edilecek veriler, hem ifadeleri şekillendirecek hem de yeni dalga operasyonların önünü açabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

15 yıllık sır perdesi! Doğal ölüm mü cinayet mi? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi 7

FETHİ KABİR İŞLEMİYLE ZEHİRLENME VE BİYOLOJİK BULGULAR ARANACAK
Mahkemenin aldığı fethi kabir kararının uygulanma sürecine ve olay yerindeki son duruma değinen A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Bugün herkesin gözü kulağı buradaki fethi kabir işlemindeydi.

FETHİ KABİR ERTELENDİ Mİ?

Orada yoğun bir güvenlik tedbiri olmaması nedeniyle bir ertelenme var. Ancak fethi kabir işleminde, bu soruşturmaya konu olan ve şüpheli ölümlerdeki tutarsızlıkların yaşanmaması adına normal prosedür neyse o uygulanacak" dedi.

15 yıllık sır perdesi! Doğal ölüm mü cinayet mi? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi 8

Mezar açma işleminde savcı, adli tıp uzmanları ve kolluk kuvvetlerinin hazır bulunacağını aktaran Almaçayır, "Fethi kabir işleminde alınabilecek bir kemik parçası, bir doku ya da saç örneği varsa, vücut bütünlüğünün elverdiği şekilde Adli Tıp uzmanlarının toksikolojik ya da biyolojik bir inceleme için temin etmek istedikleri numuneler alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nun İhtisas Dairesi'ne gönderiliyor" şeklinde konuştu.

15 yıllık sır perdesi! Doğal ölüm mü cinayet mi? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi 9


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra bile cinayet ve zehirlenme izlerinin rahatlıkla sürülebildiğini vurgulayan Almaçayır, "Artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yıllar öncesinde bile bir yasa dışı müdahale ya da bir cinayet durumu söz konusuysa, alınan numuneler çok titiz bir şekilde inceleniyor. Vücuda enjekte edilen bir madde mi var, yoksa zehirlemek için gıdaya atılan herhangi bir şey mi var, bunlar çok rahat bir şekilde Adli Tıp tarafından ortaya konulabiliyor" sözleriyle adli sürecin teknik boyutunu özetledi.

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