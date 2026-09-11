15 yıllık sır perdesi! Doğal ölüm mü cinayet mi? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve resmi kayıtlara ölümü kalp krizi olarak geçen eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 15 yıl sonra kritik bir dönemece girildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen derinleştirilmiş soruşturma kapsamında, mahkemenin verdiği fethi kabir kararıyla bugün gerçekleştirilmesi planlanan fethi kabir işlemi iptal edilirken, Kozinoğlu'nun mezarının yarın açılmasının beklendiği öğrenildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
GÖZLER KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN MEZARINDA
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştı.
Bugün gerçekleştirilmesi planlanan fethi kabir işlemi iptal edilirken Kozinoğlu'nun mezarının yarın açılması bekleniyor.
15 YILLIK SIR PERDESİ
Ergenekon kumpası sürecinde tutuklanan ve 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirdiği iddia edilerek hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası, 15 yıl sonra raftan indi.
Kozinoğlu'nun kabri başında son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde ölen ve öldüğü gün de ölüm sebebi olarak kalp krizi gösterilen Kaşif Kozinoğlu ile alakalı soruşturma 15 yılın ardından tekrar başlatıldı. Bugün itibarıyla Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı fethi kabir işlemine tabi tutulacak. Olası bir cinayet şüphesine dair bulgular aranacak" ifadelerini kullandı.
KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE "ZEHİRLİ VİTAMİN" ŞÜPHESİ: DOĞAL ÖLÜM MÜ CİNAYET Mİ?
Fethi kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'nun devreye gireceğini belirten A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Mezarda yapılacak işlemle Kaşif Kozinoğlu'nun vücuduna ait çeşitli bulgular ortaya çıkartılmaya çalışılacak. Kendisinin vefat etmeden hemen önce istemiş olduğu ilaçlar, vitaminler vardı; bunlara ulaşılabildi mi ya da ulaştığı takdirde doğru ilaçlar mı verildi, bunlar kontrol edilecek. Ailesinin ve avukatının bu noktada ortaya atmış olduğu doğru ilaç verilmediği yönündeki iddia, ortaya çıkacak bulgularla kesinleşecek" sözleriyle aktardı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de konuyu yakından takip ettiğini ve cinayet ihtimalinin titizlikle değerlendirildiğini belirten Vural, Adli Tıp sürecinden elde edilecek DNA bulguları ve toksikolojik verilerin cinayet şüphesini netleştireceğini bildirdi.
9 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI: ALARM SESİNİ RADYOYLA BASTIRMIŞLARDI
Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında iki ayrı dalga operasyonunun icra edildiğini aktaran Vural, "İlk dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alınmış, toplam 11 şüpheli hakkında karar verilmişti. İkinci dalga operasyonunda ise 9 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden dönemin jandarma eri olarak bilinen 1 kişinin tutuklandığını hatırlatalım. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 2 kişi serbest bırakıldı" dedi.
Olay gününe dair çarpıcı ayrıntılara değinen Vural, "Dönem itibarıyla cezaevinde görevli Fatih Veysi Gül en kritik isimlerden biriydi. Kendisi Kozinoğlu'nun öldüğü gün çalan alarm sesini radyo sesiyle boğan ve bu eylemi güvenlik kameralarıyla tespit edilen kişiydi. FETÖ kapsamında firari şekilde yurt dışında bulunuyor" bilgisini verdi.