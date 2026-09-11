MEZARDAN ÇIKACAK BULGULAR YENİ OPERASYONLARI GETİREBİLİR

Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz tarafından Afganistan görevindeyken çağrıldığını ve Türkiye'ye dönerek ifade verdiğini hatırlatan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Kozinoğlu, MİT Orta Asya Başmüşaviri olarak görev yaptığı sırada FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına dair çok kritik bilgilere sahipti. Cezaevinde yazdığı mektupta da FETÖ kumpasına dair çok önemli notlar bulunuyordu. Elde edilecek veriler, hem ifadeleri şekillendirecek hem de yeni dalga operasyonların önünü açabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

FETHİ KABİR İŞLEMİYLE ZEHİRLENME VE BİYOLOJİK BULGULAR ARANACAK

Mahkemenin aldığı fethi kabir kararının uygulanma sürecine ve olay yerindeki son duruma değinen A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Bugün herkesin gözü kulağı buradaki fethi kabir işlemindeydi. FETHİ KABİR ERTELENDİ Mİ? Orada yoğun bir güvenlik tedbiri olmaması nedeniyle bir ertelenme var. Ancak fethi kabir işleminde, bu soruşturmaya konu olan ve şüpheli ölümlerdeki tutarsızlıkların yaşanmaması adına normal prosedür neyse o uygulanacak" dedi.

Mezar açma işleminde savcı, adli tıp uzmanları ve kolluk kuvvetlerinin hazır bulunacağını aktaran Almaçayır, "Fethi kabir işleminde alınabilecek bir kemik parçası, bir doku ya da saç örneği varsa, vücut bütünlüğünün elverdiği şekilde Adli Tıp uzmanlarının toksikolojik ya da biyolojik bir inceleme için temin etmek istedikleri numuneler alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nun İhtisas Dairesi'ne gönderiliyor" şeklinde konuştu.