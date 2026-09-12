Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü! Bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik müzakereler gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı, bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik müzakereler ve Suudi Arabistan'a karşı düzenlenen saldırılar ele alındı.