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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü! Bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik müzakereler gündemde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü! Bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik müzakereler gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı, bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik müzakereler ve Suudi Arabistan'a karşı düzenlenen saldırılar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı.

Ayrıca, Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi.

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#Suudi Arabistan #Hakan Fidan #Abbas Arakçi
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