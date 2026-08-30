Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, “2.235 yıllık şanlı mazisiyle ülkemizin gururu, milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm kahraman mensuplarının 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
"2.235 YILLIK ŞANLI MAZİSİYLE ÜLKEMİZİN GURURU"
Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"2.235 yıllık şanlı mazisiyle ülkemizin gururu, milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm kahraman mensuplarının 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, selamlarımı iletiyorum."