Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, “2.235 yıllık şanlı mazisiyle ülkemizin gururu, milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm kahraman mensuplarının 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.