Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe trafik kazası geçirdi
Giriş Tarihi:
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Göztepe maçı sonrası gittiği İzmir'de trafik kazası geçirdi. Bahçetepe'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
1964 yılında Eskişehir'de doğan Bora Bahçetepe, Galatasaray Lisesi 115. Dönem mezunu. İTÜ Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünde tamamlayan Bahçetepe, Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.