Girne açıklarında yolcu gemisi battı! KKTC Cumhurbaşkanı acı haberi verdi: 7 kişi hayatını kaybetti

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kurtarma ekiplerinin yoğun bir çaba sarf ettiğini belirten Şenkul, "Kıyıya ulaştırılan vatandaşlarımız arasında durumu iyi olanlar olduğu gibi maalesef hayatını kaybedenler de var. Ciddi bir trajediyle karşı karşıyayız. Umudumuz tüm vatandaşlarımızın sağ salim gelmesi ama denizdeki dalgalar nedeniyle ulaşım süreci oldukça güç ilerliyor" ifadelerini kullandı.

60-70 KİŞİYE HENÜZ ULAŞILAMADI

Güncel sayılara ilişkin de bilgi veren Murat Şenkul, "Şu ana kadar 200'e yakın vatandaşımıza ulaşıldı ancak gemideki toplam kapasitenin 270 civarında olduğunu düşünürsek henüz ulaşamadığımız 60-70 civarında insanımız var" şeklinde konuştu.

Şenkul, ulaşılamayan kişilerin kayıp olduğunu söylemek için erken olduğunu belirterek, "Bu vatandaşlarımız henüz kıyıya getirilmedi. Kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor" dedi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Hastanelerdeki son durumu ve alınan önlemleri aktaran Murat Şenkul, yaralıların Girne Akçiçek Hastanesi ve Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini, özellikle hipotermi geçiren ve şokta olan vatandaşlar için her türlü tıbbi müdahalenin yapıldığını belirtti.