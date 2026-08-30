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Girne açıklarında yolcu gemisi battı! KKTC Cumhurbaşkanı acı haberi verdi: 7 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Girne açıklarında yolcu gemisi battı! KKTC Cumhurbaşkanı acı haberi verdi: 7 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisi, Girne açıklarında alabora oldu. Gemide bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebat için Sahil Güvenlik ekipleri ve helikopterler seferber edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Girne açıklarında seyir halindeki yolcu gemisi şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu. A Haber Muhabiri Mehmet Miras, gemide 267 kişinin bulunduğunu belirterek bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığını ifade etti.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

15:59

CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Şu ana kadar gemidekilerden 237'sine sağ ulaşıldı. 7 kişi hayatını kaybetti. Henüz 23 kişiye ulaşmış değiliz. Arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. Kriz masasındayız" dedi.

15:24

"6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

15:09

"BÖLGEYE GEMİLER VE 2 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ"

İçişleri Bakanlığı, Girne-Taşucu seferini yapan ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu "FİLOJET" isimli yolcu gemisinin su alması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı’ndan Taşucu Limanı’na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı’nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır. İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir."

15:01

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta batan gemideki 267 kişiyi kurtarma çalışmaları, 2 helikopter, Sahil Güvenlik ekipleri ve çok sayıda teknenin katılımıyla sürüyor. Yerel kaynaklar, bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulanstan 15'inin limandan ayrıldığını bildirdi. Ambulansların yolcu veya mürettebattan herhangi bir kişiyi taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor.

"DEVLET VE ÖZEL HASTANELERDE HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMIŞTIR"

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. İhtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.

14:50

"60-70 KİŞİYE HENÜZ ULAŞAMADIK"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı.

ALABORA OLAN GEMİDE SON DURUM: GİRNE BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kurtarma ekiplerinin yoğun bir çaba sarf ettiğini belirten Şenkul, "Kıyıya ulaştırılan vatandaşlarımız arasında durumu iyi olanlar olduğu gibi maalesef hayatını kaybedenler de var. Ciddi bir trajediyle karşı karşıyayız. Umudumuz tüm vatandaşlarımızın sağ salim gelmesi ama denizdeki dalgalar nedeniyle ulaşım süreci oldukça güç ilerliyor" ifadelerini kullandı.

60-70 KİŞİYE HENÜZ ULAŞILAMADI

Güncel sayılara ilişkin de bilgi veren Murat Şenkul, "Şu ana kadar 200'e yakın vatandaşımıza ulaşıldı ancak gemideki toplam kapasitenin 270 civarında olduğunu düşünürsek henüz ulaşamadığımız 60-70 civarında insanımız var" şeklinde konuştu.

Şenkul, ulaşılamayan kişilerin kayıp olduğunu söylemek için erken olduğunu belirterek, "Bu vatandaşlarımız henüz kıyıya getirilmedi. Kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor" dedi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Hastanelerdeki son durumu ve alınan önlemleri aktaran Murat Şenkul, yaralıların Girne Akçiçek Hastanesi ve Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini, özellikle hipotermi geçiren ve şokta olan vatandaşlar için her türlü tıbbi müdahalenin yapıldığını belirtti.

14:49

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'DEN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından geldiği Girne Limanı'nda yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz can kayıplarımız ve yaralılarımız var. Tüm imkanlarımızla sahadayız" dedi. Kazanın ardından Girne Limanı’na gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, Sivil Savunma, Sahil Güvenlik ve diğer tüm imkanların seferber edilerek kurtarma çalışmalarının eksiksiz yürütüldüğünü belirtirken, "Çok üzgünüz can kayıplarımız ve yaralılarımız var. Tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi anbean kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

 

14:39

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla…" ifadelerini kullandı.

 

Ahaber
14:33

"KAYIPLARIMIZ VAR"

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Haber'e özel yaptığı açıklamada Gemide toplam 259 yolcu, 8 tane mürettebat vardı. Bu yolculardan 4’ü Alman, 3’ü İran uyruklu. Şu anda kurtarılanların sayısını vermemiz mümkün değil. Çünkü halen gemiden kıyıya intikal devam ediyor. Oradan ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var. Kayıpların olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Ahaber
14:29

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı paylaşımda "Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

GİRNE'DE ALABORA OLAN GEMİYE İLİŞKİN ARAMA KURTARMA DEĞERLENDİRMESİ

 

Ahaber
14:28

YOLCULAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların, Girne Limanı'na getirildiğini ve yolcuların buradan sonra KKTC'deki hastanelere kaldırılacağını bildirdi.

Arıklı, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılanların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.

 

14:11

GEMİ NASIL ALABORA OLDU?

Kaptan Cahit İstikbal, "Çok talihsiz bir kaza, dilerim 259 yolcu sağ salim kurtulur. Kaptanın beyanına göre gemi su almış. Su, gemi içerisinde bir tarafta ağırlık oluşturarak dengeyi bozmuş, ağırlık merkezini değiştirmiş ve denizci tabiriyle alabora olmasına yol açmış. Bu durumun çok kısa bir sürede gerçekleştiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

YOLCU GEMİSİ GİRNE AÇIKLARINDA NEDEN ALABORA OLDU?

KORKUTAN BENZERLİK: COSTA CONCORDIA VE SEWOL HATIRLATMASI

Olayın vahametini geçmişteki büyük kazalarla kıyaslayan Dr. Kaptan Cahit İstikbal, "Giglio Adası'nda devrilen Costa Concordia gemisi hadisesi vardı, ona benzer bir alabora durumu görüyorum. Yolcular içeride sıkışmış olabilir. Geminin neden su aldığı kilit soru; bir cisme çarpmış olabilirler. Güney Kore'deki Sewol kazasında da gemi dönüş manevrası esnasında alabora olmuştu. Acil geri dönelim diye alabandayla dümen basıldıysa, bu manevradan dolayı da gemi yatmış olabilir" sözleriyle facianın teknik boyutuna dikkat çekti.

"İÇERİDE KALANLAR OLABİLİR"

İstikbal, "Kötünün iyisi diyelim, en azından hepsinin içeride sıkışıp kalmadığı anlaşılıyor. Can yeleklerinin su almaya başladığı esnada giydirildiği görülüyor. Deniz kuvvetlerimize bağlı dalgıçların bir an önce helikopterlerle bölgeye ulaştırılması lazım. Geminin içerisinde, hava boşluklarında kalanlar olabilir, onları kurtarmak için özel bir ekibin içeri girmesi şart" açıklamasında bulundu.

Dr. Kaptan Cahit İstikbal ise, "Kaptan inşallah bütün mürettebatla birlikte kurtulmuştur, onlardan daha net bilgi alabileceğiz. Şu anki tahminler bu yönde" diyerek sözlerini noktaladı.

Ahaber
13:59

MÜRETTEBATLA BİRLİKTE 267 KİŞİ BULUNUYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN YOLCU GEMİSİNDEKİ KURTARMA ÇALIŞMALARI KAMERADA

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bakan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun su aldığını belirterek, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.

​​​​​​​Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti. Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.

13:45

KKTC ULAŞTIRMA BAKANI A HABER'DE

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'e konuşurken "Şu an kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Gemide 267 kişi bulunuyor. Tahliye çalışmaları devam ediyor helikopterler de devrede. Batan gemi saat 12.30'da Girne'den yola çıktı" dedi.

KKTC ULAŞTIRMA BAKANI ARIKLI'DAN ALABORA OLAN GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
13:43

NELER YAŞANDI?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne-Taşucu seferini yapan bir yolcu gemisi, fırtınaya yenik düşerek denizin ortasında alabora oldu. 346 yolcu kapasiteli dev geminin sulara gömülmesiyle bölgede tam bir can pazarı yaşanırken, Sahil Güvenlik ekipleri ve çevre tekneler yolcuları kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı.

CAN PAZARI YAŞANIYOR

A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, "Filo Denizcilik’e ait Hyper Glass yapımı Filojet isimli 346 yolcu kapasiteli hızlı yolcu gemisi yaklaşık bir saat önce harekete geçti ve 4 mil açıklarda su almaya başladı ve battı. Şu anda can pazarı yaşanıyor orada. Diğer yolcu taşıyan gemi firmaları ve limanda demirli Şahsar’a ait yat ve yolcu tekneleri de bölgeye çağrıldı. Kötü haber yok şimdilik, bir boğulma ya da ciddi bir sıkıntı söz konusu değil gibi görünüyor. En azından bir can kaybı yok şu ana kadar gelen bilgiler ışığında." ifadelerini kullandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Stüdyodan gelişmeleri aktaran A Haber sunucusu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’ndan bir açıklama var. Girne açıklarında bir feribotun su aldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Aşırı fırtına sebebiyle alabora olduğu bilgisi var. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi, Sahil Güvenlik ekipleri şu an bölgede ve arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor." sözleriyle durumu aktardı.

"GEMİ DALGALARA YENİK DÜŞTÜ"

Mersin’den son gelişmeleri bildiren Mehmet Miras, "Şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığı o bölgede arama çalışmaları yapıyor. Tabii şu anda resmi kaynaklarda herhangi bir can kaybı olup olmadığı bize iletilmedi. Geminin çok da sağlıklı bir deniz otobüsü olmadığı öğrenildi. Aşırı fırtınada ve dalgalara yenik düşen bu deniz otobüsü Girne’nin 4 mil açığında alabora oldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor, gerek Mersin’den gerek Antalya’dan bölgeye en yakın Sahil Güvenlik botları da şu anda orada çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

13:40

GİRNE AÇIKLARINDA GEMİ BATTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı’ndan ayrılan bir yolcu gemisi limanın 2 kilometre açığında alabora oldu. Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

 

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