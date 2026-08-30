Girne açıklarında yolcu gemisi battı! KKTC Cumhurbaşkanı acı haberi verdi: 7 kişi hayatını kaybetti
KKTC’de Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisi, Girne açıklarında alabora oldu. Gemide bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebat için Sahil Güvenlik ekipleri ve helikopterler seferber edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Girne açıklarında seyir halindeki yolcu gemisi şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu. A Haber Muhabiri Mehmet Miras, gemide 267 kişinin bulunduğunu belirterek bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığını ifade etti.
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CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Şu ana kadar gemidekilerden 237'sine sağ ulaşıldı. 7 kişi hayatını kaybetti. Henüz 23 kişiye ulaşmış değiliz. Arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. Kriz masasındayız" dedi.
"6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
"BÖLGEYE GEMİLER VE 2 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ"
İçişleri Bakanlığı, Girne-Taşucu seferini yapan ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu "FİLOJET" isimli yolcu gemisinin su alması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı’ndan Taşucu Limanı’na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı’nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır. İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir."