Atatürk'ün 30 Ağustos'ta verdiği tarihi emir! Bu sözün ardından ne oldu?

30 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emri, Büyük Zafer'in ardından başlayan takip harekâtının işareti oldu. Türk ordusu işgal kuvvetlerini hızla geri püskürttü, 9 Eylül'de İzmir'e ulaştı ve kurtuluş yolunda yeni bir sayfa açıldı.

30 Ağustos 1922'de Büyük Zafer'i kazanan Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle yeni bir harekata başladı. Burhan Sayılır'ın "30 Ağustos Zafer Bayramı Kanunu, İlk Zafer Kutlaması ve Büyük Taarruz ile İlgili Bazı Bilgiler" adlı makalesi, zaferin ardından yaşanan sürece ilişkin önemli ayrıntılar sunuyor.

BÜYÜK TAARRUZ'A GİDEN YOL Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından hedef belliydi: İşgal kuvvetlerine karşı kesin sonuç almak. Ancak Türk ordusunun silah, mühimmat, araç ve teçhizat açısından önemli eksikleri bulunuyordu. Mustafa Kemal Paşa, 6 Mart 1922'de TBMM'nin gizli toplantısında taarruzun neden ertelendiğini anlattı. Ordunun hazırlıkları tamamlanmadan yapılacak bir saldırının ağır sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. 1922 yılının haziran ayında ise kesin taarruz kararı alındı. Ordunun hazırlıkları hızlandırıldı ve Büyük Taarruz için son planlamalar yapıldı.

26 AĞUSOTS SABAHI HAREKAT BAŞLADI Mustafa Kemal Paşa, 19 Ağustos'ta Ankara'dan Akşehir'e geçti. Beş gün sonra, 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz başladı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte Kocatepe'de muharebeyi yönetti. Saat 04.30'da topçu ateşi başladı. Saat 05.00'te önemli noktalara yoğun ateş açıldı. Türk piyadeleri kısa süre sonra Tınaztepe'ye yöneldi ve Yunan savunmasını aşarak bölgeyi ele geçirdi. Belentepe ve Kalecik-Sivrisi de Türk birliklerinin kontrolüne geçti. İlk gün, yaklaşık 15 kilometrelik bölgede düşmanın ilk savunma hattı aşıldı.

AFYON KURTARILDI, DÜŞMAN GERİ ÇEKİLDİ 27 Ağustos'ta Türk ordusu tüm cephelerde yeniden saldırıya geçti. Çatışmaların önemli bölümünde süngü hücumları etkili oldu. Aynı gün Afyonkarahisar kurtarıldı. Başkomutanlık ve Batı Cephesi Komutanlığı karargâhları da Afyon'a taşındı. 28 ve 29 Ağustos'ta saldırılar devam etti. Türk birlikleri Yunan ordusunun bazı unsurlarını çevirmeyi başardı. 29 Ağustos gecesi yapılan değerlendirmede, savaşın hızla sonuçlandırılması kararlaştırıldı.