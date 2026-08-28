İmamoğlu'nun en yakınları rüşvet çarkını deşifre etti: "Siyasi dava" yalanı çöktü

Mahkemede sunulan 84.8 milyon liralık dekontlar, HTS kayıtları, ses kayıtları ve itirafçı sanıkların elden para teslimatlarına dair verdikleri detaylı açıklamalar, İBB bünyesinde rüşvet ve kayıt dışı finansman çarkının işlediği iddialarını destekledi. Dava, açık tanıkların mahkeme huzurundaki çarpıcı yüzleşmeleri ve sundukları belgelerle derinleşti.

'GÖRDÜĞÜM ŞEYLERİ ANLATAMADIM' Davada savunma yapan İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı sanık Ertan Yıldız'ın şoförü, tutuksuz sanık Bayram Yıldırım, "Bir gün Ertan Yıldız bana bir koli verdi. Kutunun ağzı biraz açıktı. Baktım, içerisinde bir sürü tablet ve telefon vardı. Ertan Yıldız bana, 'Ailene bakacağım, avukat tutacağım, seni kurtaracağım' dedi. Gönderdiği avukat beni, tahliye olacağım diye kandırdı. Gördüğüm şeyleri anlatamadığım için tutuklandım. Paralar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'na gidiyordu" dedi.

"10 MİLYON DOLARLIK RÜŞVETE ŞAHİT OLDUM"

İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak bilinen Ertan Yıldız'ın duruşmada anlattıkları, İmamoğlu ve destekçilerini susturdu. Yıldız, 2019 yılında İBB Spor Kulübü Başkanı olduğunu ve yıllarca İmamoğlu ile çalıştığını belirterek belediye iştirakleri, reklam ihaleleri, imar süreçleri ve hafriyat sahaları üzerinden işleyen kayıt dışı para ve komisyon sistemini tüm detaylarıyla anlattı.

Yıldız'ın mahkemede, Saraçhane'deki bir toplantıda İmamoğlu'nun, Doğuş Holding'den talep edilen 10 milyon dolarlık rüşvetin seçim öncesinde resmi yollarla değil, nakit olarak teslim edilmesini istediğine bizzat şahit olduğunu söyledi. Cebeci hafriyat sahasındaki kaçak dökümlere göz yumulması işinde Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 50 gayriresmi ortak olduğunu, Fatih Keleş'in kendisine bizzat "Hisseler bizde" dediğini aktardı. Metro ihalelerinden yüzde 7, Bebek Otel'deki pazarlıklarla da reklam ihalelerinden yüzde 10 komisyon alındığını açıkladı.