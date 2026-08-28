Resmi Gazete'de yayımlandı! Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları seyahatler, transit geçişler ve göreve atanma süreçlerinde vize muafiyeti sağlandı. Düzenlemeye göre diplomatik pasaport sahipleri, her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde vizeden muaf tutulacak.
Türkiye ile Suriye arasındaki geçiş ve diplomatik temas süreçlerine ilişkin dikkat çeken karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yayımlanan karara göre, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaportunu taşıyan vatandaşların Türkiye'deki görevlendirmelerinde, turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize şartı kaldırıldı.
180 GÜN İÇİNDE AZAMİ 90 GÜN VİZESİZ SÜRE
Yeni düzenlemeye göre diplomatik pasaport hamili kişiler, her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak. Kararla birlikte diplomatik pasaport sahipleri, belirlenen süre sınırları içerisinde Türkiye'ye vizesiz giriş yapabilecek.