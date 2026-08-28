Resmi Gazete'de yayımlandı! Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları seyahatler, transit geçişler ve göreve atanma süreçlerinde vize muafiyeti sağlandı. Düzenlemeye göre diplomatik pasaport sahipleri, her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde vizeden muaf tutulacak.