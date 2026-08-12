Ahbap Derneği soruşturmasında kasa skandalı: 44 milyon TL kayıp! Altın yerine grip ilacı çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturmada, derneğe ait fonların hareketleri mercek altına alındı. Derneğe ait 44 milyon TL’nin yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolar nakde, ardından fiziki altına çevrilerek banka kasasına konulduğu iddia edildi. Tüm operasyonda tek yetkili kılınan Haluk Levent’in anahtarını elinde bulundurduğu kiralık kasa polisle açıldığında ise içinden altın yerine bir kutu Tylolhot, vitamin, ilaçlar ve bir kitap çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneğine yönelik yürüttüğü soruşturmada çarpıcı bir para trafiğinin izi sürülünce akılalmaz bir tablo ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre derneğe ait 44 milyon TL, yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolar nakde, ardından fiziki altına çevrildi. 1 milyon doları döviz bürosundan bizzat teslim almaya, altınları kuyumcudan teslim etmeye ve altınların konulacağı banka kasasının anahtarını bulundurmaya Haluk Levent yetkili kılındı.
6 Ağustos 2026'da polis, bilirkişi ve kayyım heyeti eşliğinde açılan kasadan bir kutu Tylolhot, vitamin, iki kutu ilaç ve bir kitap çıktı. Soruşturma kapsamında 44 milyon TL'nin, bunun karşılığında alınan 1 milyon doların ve ardından satın alındığı belirtilen altınların akıbeti araştırılıyor.
44 MİLYON TL İÇİN PEŞ PEŞE ÜÇ YÖNETİM KURULU KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Ahbap Derneğini konu alan soruşturmada, dernek yönetim kurulunun Ocak 2026'da art arda aldığı üç karar incelemeye alındı.
Dosyadaki bilgilere göre ilk olarak 14 Ocak 2026 tarihli ve 2026/3 sayılı yönetim kurulu kararıyla, derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon TL'nin enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla altına çevrilmesine karar verildi.
Ancak altının doğrudan Türk lirasıyla alınması yerine dikkat çekici bir yöntem tercih edildi. Kararda, 44 milyon TL'nin önce ABD dolarına çevrilmesi, ardından dolar kullanılarak altın alınması öngörüldü.
Döviz bürosundan alınacak dolarların fiziken teslim alınması için ise Haluk Levent yetkili kılındı.