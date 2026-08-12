Ahbap Derneği soruşturmasında kasa skandalı: 44 milyon TL kayıp! Altın yerine grip ilacı çıktı





KASANIN ANAHTARI DA HALUK LEVENT'E VERİLDİ



Aynı gün alınan 2026/4 sayılı ikinci yönetim kurulu kararıyla, satın alınacak altınların muhafazası için banka kiralık kasası tutulmasına karar verildi.



Yapılan tespitlere göre, kiralık kasanın anahtarının Haluk Levent'e teslim edilmesi ve söz konusu işlemlerin tamamında Levent'in yetkili olması kararlaştırıldı.



Böylelikle 44 milyon TL'nin dövize çevrilmesinden fiziki paranın teslim alınmasına, altınların satın alınmasından muhafaza edileceği kasaya kadar sürecin önemli aşamalarında Haluk Levent yetkilendirildi.





44 MİLYONLUK HAVALEYE GAZZE AÇIKLAMASI



Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise 44 milyon TL'lik banka transferinin açıklama bölümüne yazılan ifade oldu.



Derneğin banka hesabından 14 Ocak 2026 tarihinde bir döviz bürosuna 44 milyon TL havale edildi. Dosyadaki kayıtlara göre havalenin açıklamasına; "Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi" ifadesi yazıldı.



Soruşturma notuna göre, 44 milyon TL karşılığında döviz bürosundan temin edilen 1 milyon dolar nakit para Haluk Levent tarafından fiziki olarak teslim alındı.