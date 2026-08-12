Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik viraj: Rektör ve yeğeni için yeni talep: DNA örneği dosyada
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in 27 Eylül 2024'te kaybolması ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeninin bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den 5 Mayıs'ta alınan DNA örnekleri dosyaya dahil edildi. Aile avukatları, rektör ve yeğeninden ayrıca saç, kıl ve tükürük örneklerinin alınmasını talep ederken, telefon ve sosyal medya kayıtlarının incelenmesi, HTS ve PTS taramalarının genişletilmesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin iyileştirilmesi için de harekete geçti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor. Ailenin avukatları, dosyada bugüne kadar yapılmayan işlemlerin tamamlanması ve soru işaretlerinin giderilmesi için yeni taleplerini savcılığa iletti.
Kabaiş'in 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada, genç öğrencinin cansız bedeni 18 gün sonra, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesinin 10 Ekim 2025 tarihli raporunda ise Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtilmişti. Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesine nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapılmış, aralarında üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiden DNA örneği alınmıştı.
REKTÖR VE YEĞENİNDEN ALINAN DNA DOSYADA
Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'un başvurusu üzerine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den de 5 Mayıs'ta DNA örneği alındı. Söz konusu örnekler artık soruşturma dosyasına dahil edildi.
Ailenin yeni avukatlarından Şahin Cangüleç, rektör ve yeğeninden ayrıca saç, kıl ve tükürük örneklerinin alınması için de talepte bulunulduğunu, ancak bu taleple ilgili henüz herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı.
Cangüleç, soruşturmadaki yeni sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"DNA testleri bugün dosyaya dahil oldu. Mayıs ayında DNA örnekleri alınmış. Ayrıca Avukat Abdurrahman Bey yeniden talepte bulunarak rektör ve yeğeni Enes Şevli'nin kıl, saç ve tükürük örneklerinin de alınmasını istemişti. Bu taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Rojin Kabaiş ailesinin avukatlığını Avukat Abdurrahman Karabulut ile birlikte yürüteceğiz. Dosyayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile görüştük. Bu dosyanın soruşturmasını Van savcılığı yürütüyor. Meslektaşım Abdurrahman Bey Konya'da, ben Van'da yaşıyorum. Bu anlamda bazı eksiklikler vardı. Bundan sonra soruşturma dosyasını birlikte takip edeceğiz. Bugün itibarıyla Nizamettin Bey'den vekaleti aldık ve dosyaya sunduk. Başsavcı vekilimizle de görüştük, gerekli bilgileri aldık. Yapılmayan hususlar ve yapılması gerekenler var. Eksik ne varsa, yapılması gereken ne varsa yapılmasını isteyeceğiz"
TELEFONUN ŞİFRESİ ÇÖZÜLECEK Mİ?
Soruşturmanın yalnızca DNA incelemeleriyle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Avukat Şahin Cangüleç, soruşturmanın Ankara'da Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ilgili birim tarafından da takip edildiğini, ihtiyaç duyulması halinde savcılık ve kolluk birimlerinden bilgi ve belgelerin talep edildiğini söyledi.
Cangüleç, Mersin'de bulunan teknik donanımlı bilirkişiyle de görüşüldüğünü ve Rojin Kabaiş'in cep telefonuna ilişkin inceleme yapılması amacıyla gerekli materyallerin gönderildiğini açıkladı.
Cangüleç, telefon incelemesiyle ilgili şunları söyledi:
"Bilirkişi telefon imajlarını istedi. Telefonu açabileceklerini dile getirdiler. Eğer bu yapılırsa imajlar üzerinden sosyal medyadaki arama kayıtları, en son görüştüğü kişi ve WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeler konusunda bazı tespitler mümkün olacak. Bu nedenle gerekli belgeleri ve CD'leri Mersin'deki bilirkişiye gönderdik"
Telefonun açılması halinde sosyal medya arama kayıtları, Rojin'in son görüştüğü kişi ve WhatsApp üzerinden yapılan görüşmelerin incelenebilmesi, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni verilerin ortaya çıkması ihtimalini gündeme getirdi.