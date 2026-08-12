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Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik viraj: Rektör ve yeğeni için yeni talep: DNA örneği dosyada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik viraj: Rektör ve yeğeni için yeni talep: DNA örneği dosyada

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in 27 Eylül 2024'te kaybolması ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeninin bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den 5 Mayıs'ta alınan DNA örnekleri dosyaya dahil edildi. Aile avukatları, rektör ve yeğeninden ayrıca saç, kıl ve tükürük örneklerinin alınmasını talep ederken, telefon ve sosyal medya kayıtlarının incelenmesi, HTS ve PTS taramalarının genişletilmesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin iyileştirilmesi için de harekete geçti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor. Ailenin avukatları, dosyada bugüne kadar yapılmayan işlemlerin tamamlanması ve soru işaretlerinin giderilmesi için yeni taleplerini savcılığa iletti.

Kabaiş'in 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada, genç öğrencinin cansız bedeni 18 gün sonra, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesinin 10 Ekim 2025 tarihli raporunda ise Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtilmişti. Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesine nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapılmış, aralarında üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiden DNA örneği alınmıştı.

Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik viraj: Rektör ve yeğeni için yeni talep: DNA örneği dosyada - 1

REKTÖR VE YEĞENİNDEN ALINAN DNA DOSYADA

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'un başvurusu üzerine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den de 5 Mayıs'ta DNA örneği alındı. Söz konusu örnekler artık soruşturma dosyasına dahil edildi.

Ailenin yeni avukatlarından Şahin Cangüleç, rektör ve yeğeninden ayrıca saç, kıl ve tükürük örneklerinin alınması için de talepte bulunulduğunu, ancak bu taleple ilgili henüz herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı.

Cangüleç, soruşturmadaki yeni sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"DNA testleri bugün dosyaya dahil oldu. Mayıs ayında DNA örnekleri alınmış. Ayrıca Avukat Abdurrahman Bey yeniden talepte bulunarak rektör ve yeğeni Enes Şevli'nin kıl, saç ve tükürük örneklerinin de alınmasını istemişti. Bu taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Rojin Kabaiş ailesinin avukatlığını Avukat Abdurrahman Karabulut ile birlikte yürüteceğiz. Dosyayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile görüştük. Bu dosyanın soruşturmasını Van savcılığı yürütüyor. Meslektaşım Abdurrahman Bey Konya'da, ben Van'da yaşıyorum. Bu anlamda bazı eksiklikler vardı. Bundan sonra soruşturma dosyasını birlikte takip edeceğiz. Bugün itibarıyla Nizamettin Bey'den vekaleti aldık ve dosyaya sunduk. Başsavcı vekilimizle de görüştük, gerekli bilgileri aldık. Yapılmayan hususlar ve yapılması gerekenler var. Eksik ne varsa, yapılması gereken ne varsa yapılmasını isteyeceğiz"

Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik viraj: Rektör ve yeğeni için yeni talep: DNA örneği dosyada - 2

TELEFONUN ŞİFRESİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Soruşturmanın yalnızca DNA incelemeleriyle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Avukat Şahin Cangüleç, soruşturmanın Ankara'da Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ilgili birim tarafından da takip edildiğini, ihtiyaç duyulması halinde savcılık ve kolluk birimlerinden bilgi ve belgelerin talep edildiğini söyledi.

Cangüleç, Mersin'de bulunan teknik donanımlı bilirkişiyle de görüşüldüğünü ve Rojin Kabaiş'in cep telefonuna ilişkin inceleme yapılması amacıyla gerekli materyallerin gönderildiğini açıkladı.

Cangüleç, telefon incelemesiyle ilgili şunları söyledi:

"Bilirkişi telefon imajlarını istedi. Telefonu açabileceklerini dile getirdiler. Eğer bu yapılırsa imajlar üzerinden sosyal medyadaki arama kayıtları, en son görüştüğü kişi ve WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeler konusunda bazı tespitler mümkün olacak. Bu nedenle gerekli belgeleri ve CD'leri Mersin'deki bilirkişiye gönderdik"

Telefonun açılması halinde sosyal medya arama kayıtları, Rojin'in son görüştüğü kişi ve WhatsApp üzerinden yapılan görüşmelerin incelenebilmesi, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni verilerin ortaya çıkması ihtimalini gündeme getirdi.

Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik viraj: Rektör ve yeğeni için yeni talep: DNA örneği dosyada - 3

HTS VE PTS ÇEMBERİ GENİŞLETİLİYOR

Rojin Kabaiş'in kaybolduğu döneme ilişkin HTS kayıtlarının daha geniş bir zaman aralığında yeniden incelendiği belirtildi. PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları için de benzer bir çalışma başlatıldığı açıklandı.

Aile avukatları, üniversiteye giriş ve çıkış yapan araçların yalnızca olay günü değil, olay gününün öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde incelenmesini talep etti.

Cangüleç, taleplerini şöyle aktardı:

"Tespit edilen araçların Mollakasım tarafına gidip gitmediği, bu kişilerin kim olduğu, HTS kayıtları ve DNA örneklerinin alınması ile ifadelerine başvurulması konusunda taleplerimizi başsavcı vekilimize ilettik"

Böylece soruşturmada araç hareketlerinden telefon trafiğine, DNA örneklerinden şüpheli kişilerin ifadelerine kadar daha geniş bir inceleme yapılması isteniyor.

Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik viraj: Rektör ve yeğeni için yeni talep: DNA örneği dosyada - 4

KAMERA KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Rojin Kabaiş'in son görüldüğü güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu. Görüntülerde netlik sorunu bulunduğunu belirten Cangüleç, kayıtların iyileştirilmesi için Mersin'deki bilirkişiye gönderildiğini açıkladı.

Cangüleç, kamera kayıtlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Rojin Kabaiş'i gören son kamera kaydında netlik söz konusu değil. Görüntülerin iyileştirilmesi için dosyayı Mersin'deki bilirkişiye gönderdik. Rojin'in en son görüldüğü yerde başka kişilerin bulunup bulunmadığı veya bölgeye gelen bir aracın olup olmadığı konusunda tespitler yapılacak. Bu bilgiler soruşturmanın seyrini değiştirebilir"

Görüntülerin iyileştirilmesiyle Rojin'in son görüldüğü bölgede başka kişilerin bulunup bulunmadığı ve bölgeye herhangi bir aracın gelip gelmediğinin belirlenmesi hedefleniyor.

Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik viraj: Rektör ve yeğeni için yeni talep: DNA örneği dosyada - 5

VAN GÖLÜ'NDEKİ AKINTI VE OTOPSİLER KARŞILAŞTIRILACAK

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Rojin'in ölüm zamanı ve Van Gölü'nde ne kadar süre kaldığının belirlenmesi oluşturuyor.

Cangüleç, bu konuda çeşitli ülkelerde yapılan çalışmaların incelenebileceğini belirterek Van Gölü'nün kendine özgü özelliklerinin de hesaba katılması gerektiğini söyledi. Van Gölü'nün sodalı yapısı, su sıcaklığı, Rojin'in kıyafetlerinin özellikleri ve cesedin suda kalma süresi gibi unsurların birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Daha önce Van Gölü'nde meydana gelen tekne kazasına ilişkin davada da avukatlık yaptığını belirten Cangüleç, o olayda hayatını kaybeden kişilerin bulunduğu yerler ile otopsi kayıtlarının karşılaştırılmasının Rojin Kabaiş soruşturmasına katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

"İKİ AVUKATIMIZ BU KONUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAK"

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş de yeni gelişmelerin ardından Şahin Cangüleç'e vekalet vermek üzere Van'a geldi.

Kabaiş, bundan sonraki süreçte Avukat Abdurrahman Karabulut ile Şahin Cangüleç'in birlikte hareket edeceğini belirterek soruşturmanın aydınlatılması çağrısında bulundu.

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş şöyle konuştu:

"Bundan sonra Avukat Abdurrahman Karabulut ile birlikte kızımın dosyasını yürütecekler. Başsavcı vekili ile görüştük. İnşallah gelişmeler olacak. Gerçekten çok zor durumdayız. Bu dosya neden bu hale geldi? İki yıldır neden aydınlanmadı? İnşallah bundan sonra her iki aile avukatımız bu konunun üzerine gidecek. Daha önce yapılmayan şeyler yapılacak inşallah. Rojin ile ilgili çoğu soru cevapsız kaldı. Rojin 18 gün kayıptı. Kaç gün suda kaldı? Hangi gün öldürüldü? Neden bunun açıklamasını yapmadılar"

Kabaiş'in sözleri, ailenin yaklaşık iki yıldır yanıt beklediği soruları bir kez daha gündeme taşıdı.

Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik viraj: Rektör ve yeğeni için yeni talep: DNA örneği dosyada - 6

REKTÖRDEN "MANİPÜLATİF PAYLAŞIM" TEPKİSİ

Soruşturmaya ilişkin gelişmelerin yanı sıra YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'den de yazılı açıklama geldi.

Şevli, son günlerde bazı sosyal medya platformlarında üniversiteyi ve yöneticileri hedef alan paylaşımlar yapıldığını belirterek bunların kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçladığını savundu.

Rektör Şevli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında üniversitemiz ve yöneticilerimizi hedef alan, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı ve manipülatif paylaşımların yer aldığı görülmektedir. Söz konusu paylaşımlar hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuş ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversitemiz ve yöneticilerimiz, öğrencimiz Rojin Kabaiş'in kaybolduğu ilk günden itibaren ailenin yanında olmuş ve olayın aydınlatılması için gerekli hassasiyeti göstermiştir. Hukuki süreç kapsamında yetkili mercilerin talep ettiği bilgi ve belgeler eksiksiz biçimde ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Yaşanan elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin sağlanması için üniversitemiz tarafından gerekli tüm destekler verilmiştir ve hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Adaletin bir an önce tecelli etmesi yönünde devletimizin kurumlarıyla irtibat ve koordinasyon halinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Üniversitemiz ve yöneticilerimiz, öğrencimiz merhume Rojin Kabaiş'in kaybolduğu ilk günden itibaren olayın aydınlatılması için gerekli hassasiyeti göstermiştir"

Böylece Rojin Kabaiş soruşturmasında bir yandan yeni DNA örnekleri dosyaya girerken, diğer yandan telefon, sosyal medya, HTS, PTS ve kamera kayıtlarının daha kapsamlı incelenmesi için yeni adımlar atılmış oldu. Ailenin avukatları, soruşturmada eksik gördükleri tüm hususların tamamlanmasını talep ederken, Rojin'in ölümüne ilişkin yanıt bekleyen soruların aydınlatılması için hukuki sürecin birlikte takip edileceğini açıkladı.

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