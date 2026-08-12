Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik viraj: Rektör ve yeğeni için yeni talep: DNA örneği dosyada

REKTÖR VE YEĞENİNDEN ALINAN DNA DOSYADA

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'un başvurusu üzerine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den de 5 Mayıs'ta DNA örneği alındı. Söz konusu örnekler artık soruşturma dosyasına dahil edildi.

Ailenin yeni avukatlarından Şahin Cangüleç, rektör ve yeğeninden ayrıca saç, kıl ve tükürük örneklerinin alınması için de talepte bulunulduğunu, ancak bu taleple ilgili henüz herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı.

Cangüleç, soruşturmadaki yeni sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"DNA testleri bugün dosyaya dahil oldu. Mayıs ayında DNA örnekleri alınmış. Ayrıca Avukat Abdurrahman Bey yeniden talepte bulunarak rektör ve yeğeni Enes Şevli'nin kıl, saç ve tükürük örneklerinin de alınmasını istemişti. Bu taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Rojin Kabaiş ailesinin avukatlığını Avukat Abdurrahman Karabulut ile birlikte yürüteceğiz. Dosyayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile görüştük. Bu dosyanın soruşturmasını Van savcılığı yürütüyor. Meslektaşım Abdurrahman Bey Konya'da, ben Van'da yaşıyorum. Bu anlamda bazı eksiklikler vardı. Bundan sonra soruşturma dosyasını birlikte takip edeceğiz. Bugün itibarıyla Nizamettin Bey'den vekaleti aldık ve dosyaya sunduk. Başsavcı vekilimizle de görüştük, gerekli bilgileri aldık. Yapılmayan hususlar ve yapılması gerekenler var. Eksik ne varsa, yapılması gereken ne varsa yapılmasını isteyeceğiz"