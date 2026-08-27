Bakan Memişoğlu’ndan sağlıklı yaşam çağrısı: Hareketi hayatınıza katın

Bakan Memişoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Mahallemde Hareket Var" etkinlikleri kapsamında Anıttepe'deki bir parkta düzenlenen fiziksel aktivite programına katıldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Memişoğlu, fizyoterapist gözetiminde açık havada gerçekleştirilen egzersizlere eşlik etti. Etkinliğin ardından mahalle sakinleriyle sohbet eden Bakan Memişoğlu, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin sağlık açısından önemine dikkat çekti.