Bakan Memişoğlu’ndan sağlıklı yaşam çağrısı: Hareketi hayatınıza katın
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Mahallemde Hareket Var" etkinliğinde vatandaşlarla birlikte egzersiz yaptı. Etkinliğin ardından mahalle sakinleriyle sohbet eden Memişoğlu, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin sağlık açısından önemine dikkat çekti.
Bakan Memişoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Mahallemde Hareket Var" etkinlikleri kapsamında Anıttepe'deki bir parkta düzenlenen fiziksel aktivite programına katıldı.
Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Memişoğlu, fizyoterapist gözetiminde açık havada gerçekleştirilen egzersizlere eşlik etti. Etkinliğin ardından mahalle sakinleriyle sohbet eden Bakan Memişoğlu, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin sağlık açısından önemine dikkat çekti.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından bireylere doğrudan ulaşmak ve toplumda fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje, muhtarlarla iş birliği içinde yürütülecek.
Fizyoterapist ve sağlık personelinden oluşan saha ekipleri, vatandaşların katılımının kolay olduğu parklarda mahalle sakinlerinin öncelikle "hareket yaşlarını" tespit edecek.
Ardından vatandaşlara ısınma, postür güçlendirme ve germe egzersizlerinden oluşan fiziksel aktiviteler yaptırılacak. Talep etmeleri halinde vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezlerine de yönlendirilebilecek.