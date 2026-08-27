Küstah ekonomist Timothy Ash Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Soruşturma başlatıldı

İngiliz ekonomist Timothy Ash Ash, MGallery The Bodrum Hotel’de yapılan bir toplantıda alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca harekete geçidli ve Ash hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.