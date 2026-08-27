Küstah ekonomist Timothy Ash Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Soruşturma başlatıldı
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İngiliz ekonomist Timothy Ash Ash, MGallery The Bodrum Hotel’de yapılan bir toplantıda alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca harekete geçidli ve Ash hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Bodrum'da iş dünyasından isimlerin katıldığı finans toplantısında konuşan İngiliz ekonomist Timothy Ash, "Jeopolitik belirsizlik dönemlerinde piyasalarda işlem yapmak" başlıklı sunum gerçekleştirdi.
İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Muğla Bodrum'da bir finans toplantısı sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN VE KATİL BİBİ'Yİ BİR TUTTU
Ash, konuşması sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerini peş peşe söyleyerek "sosyopat" dedi.
Erdoğan'ın adını söyledikten hemen sonra konuşmasının kayda alındığını fark eden Ash, sözlerini geri çekmeye çalıştı.