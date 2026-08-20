Şile Belediyesi festivalinde büyük vurgun! Haluk Levent'in kardeşi ve asistanı da işin içinde

Şile Belediyesi’nde düzenlenen Şile Bezi Festivali’ne ilişkin hazırlanan Mali Bilirkişi ve MASAK raporlarında dikkat çekici iddialar yer aldı. Raporlara göre, festival ihalesini alan paravan şirket üzerinden yapılan hak ediş ödemelerinin sahte faturalar aracılığıyla aktarıldığı öne sürüldü. Haluk Levent’in 26 yıllık asistanı Yeliz Kaya’nın hesabı üzerinden tek günde 1,5 milyon dolarlık nakit hareketi gerçekleştirildiği de raporlara yansıdı. Soruşturma kapsamında ayrıca Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in belediyeyle bağlantılı rüşvet ağı içerisinde yer aldığı görüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve organize suç örgütü soruşturması, kültür-sanat etkinlikleri için ayrılan kamu kaynaklarının nasıl usulsüz biçimde kullanıldığı ve söz konusu paraların hangi yöntemlerle aklandığına ilişkin çarpıcı gerçekleri ortaya çıkardı. KARANLIK PARA TRAFİĞİ KURUŞU KURUŞUNA BELGELENDİ Sabah'tan Leyla Yıldız'ın haberine göre soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve Mali Bilirkişi Raporları, ünlü sanatçı Haluk Levent ile kız kardeşi, eşi, öz kardeşi Berkant Acil ve Levent'in 26 yıllık asistanı Yeliz Kaya arasındaki milyonlarca liralık karanlık para trafiğini kuruşu kuruşuna belgeledi.

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ DE İŞİN İÇİNDE Müfettişlerin ve ihale bilirkişilerinin yaptığı incelemelere göre, belediye bütçesinden düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hizmet alımı süreci tamamen kurgusal olarak tasarlandı. İhaleyi kağıt üzerinde kazanan ve belediyeden yaklaşık 38 Milyon TL hak ediş alan Sur Müzik firmasının tamamen bir "vitrin ve paravan" olduğu saptandı. Festivali fiilen organize eden, ancak ihaleye girmek için yasal "iş bitirme belgesi" bulunmayan şüpheli Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in yönetimindeki Koşan Adam firmasına haksız menfaat sağlamak amacıyla bu yönteme başvurulduğu belirlendi. "TASARRUF TEDBİRİ YOK, İMZALA" BASKISI Kültür Müdürü olarak yeni atanan mimar Nesibe Esin Pamir, ihale bedelinin büyüklüğünden tereddüt ettiğini ancak Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı'nın bizzat araya girerek, "Her şey ayarlandı, bu uluslararası festival olduğu için tasarruf tedbirlerine takılmaz, imzala" diyerek kendisini baskı altına aldığını itiraf etti. "TEK BİR KABLO BİLE DÖŞEMEDEN 31.3 MİLYON TL'LİK NAYLON FATURA"



Festival bütçesinden çalınan milyonların izini kaybettirmek amacıyla kurulan hayali ses-sahne ve ışık sistemleri ağı, şüpheli Berk Ulu ile kardeşi Mert Ulu'nun itiraflarıyla patladı. Şüpheli Berk Ulu ifadesinde, "Mehmet Sait Köse bize geldi ve KDV açığı olduğunu söyleyerek yüzde 6 komisyonla fatura kesip kesemeyeceğimizi sordu, kabul ettik. Protest Brand ve Ulubey A.Ş. şirketlerimiz üzerinden gerçekte hiçbir hizmet vermeden, toplam 31.3 Milyon TL değerinde naylon fatura kestik" dedi. Ulu kardeşler, kestikleri bu fahiş faturalara rağmen Şile Bezi Festivali alanında tek bir kablo döşemediklerini, hiçbir ışık veya sahne kurmadıklarını açıkça itiraf etti. Paralar belediyeden çıktıktan sonra, bu hayali faturalar aracılığıyla sirküle edilerek tekrar Mehmet Sait Köse ve Berkant Acil'in şahsi hesaplarına geri döndürüldü.

YELİZ KAYA'NIN HESABINDAN TEK GÜNDE 1.5 MİLYON DOLARLIK "YERLEŞTİRME" SEVKİYATI!



Soruşturmanın en büyük bombası ise Haluk Levent'in 26 yıllık asistanı ve yardımcısı olan şüpheli Yeliz Kaya'nın hesap hareketlerinde patladı. MASAK raporu, Yeliz Kaya'nın hesabının adeta suç gelirlerini aklamak için bir "kara kutu" olarak kullanıldığını ortaya koydu. MASAK'ın tespitlerine göre, 10 Eylül 2024 tarihinde Yeliz Kaya'nın hesabına tek seferde fiziki olarak tam 1 milyon 500 bin Dolar nakit para yatırıldı. Dikkat çekici şekilde, bu devasa efektif tutar sadece bir gün sonra, 11 Eylül 2024'te tekrar sistem dışına çıkarılarak transfer edildi. MASAK raporunda yasal yollardan elde edilen ticari gelirlerin bankacılık sistemi üzerinden transfer edildiği, fiziki olarak bu boyutta bir nakit paranın bankaya yatırılıp bir gün sonra çekilmesinin hiçbir ticari izahının olmadığı belirtilerek, işlemin "Suç Gelirlerinin Aklanması" sürecinin "Yerleştirme" aşaması olduğunu belirtti. "HESAPLARIMI HALUK LEVENT'E KULLANDIRDIM" İTİRAFI



Şüpheli Yeliz Kaya savcılık ifadesinde suçlamaları reddederek, "Ben Haluk Levent'in asistanıyım. Haluk Bey'in şahsi ve yardım işlerine dair tüm para transferlerini benim hesabımdan yürütür. Kendisinin borçları ve senetleri yüzünden sürekli şahsi hesapları icralıktır, bu yüzden benim hesaplarımı kullanmaktadır" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak bilirkişi heyeti, bu sarmalın ticari gerekçelerle açıklanamadığını, örtülü menfaat temini ve suç gelirlerinin aklanması ihtimalini kuvvetlendirdiğini vurguladı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil (ahaber.com.tr) HALUK LEVENT İLE BAZ VEREN KİRLİ TRAFİK MASAK ve Mali Bilirkişi Raporu, Berkant Acil'in (Koşan Adam) finansal hareketlerini incelerken para aklama sarmalının aile üyelerine kadar uzandığını tespit etti. Berkant Acil'in finansal operasyonlarında eşi Çiğdem Acil, kardeşleri Nural Acil, Hacer Ertit ve ünlü sanatçı kardeşi Haluk Levent'in aktif rol oynadığı belirlendi.



Raporda, şüpheli Berkant Acil ile ünlü kardeşi Haluk Levent arasında tam 96.3 Milyon TL tutarında devasa bir para transfer hacmi bulunduğu saptandı. Müfettişler, bu transferlerin olağan bir ticari veya borç ilişkisini çoktan aştığını, fonların takip edilmesini zorlaştırmak amacıyla aile bireyleri üzerinden dolaşıma sokulması amacı taşıdığını kaydetti. FESTİVAL PARALARIYLA LÜKS TELEFONLAR ALINDI



Festivali organize eden çetenin sadece nakit para değil, doğrudan lüks rüşvet hediyeleri de dağıttığı faturalarıyla kanıtlandı. Şüpheli Berkant Acil, Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın talebi üzerine Apple Store Bağdat Caddesi şubesinden faturalı olarak 4 adet iPhone 15 Pro Max cep telefonu ve Apple AirPods kulaklıklar satın aldığını ve bunları belediye yetkililerine rüşvet olarak teslim ettiğini doğruladı.



Alınan bu lüks telefonlardan birinin Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı'ya, diğerinin sosyal medyacı Ferhat Domurcuk'a verildiği, bir diğer telefonun ise bizzat Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tarafından makam odasında Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı'ya "Bunca zaman çalıştığın emeklerin için" denilerek doğum günü hediyesi maskesiyle takdim edildiği şüpheli ifadeleriyle kesinleşti.