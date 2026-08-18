Muhittin Böcek’ten yeni itiraf: Ekrem İmamoğlu 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro gönderdim!
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, cezaevinden gönderdiği dilekçenin ardından yeni bir ifade verdi. Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesindeki CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin çarpıcı beyanlarda bulundu. Muhittin Böcek'in beyanına göre Ekrem İmamoğlu, adaylık konusunda kendisini desteklemek için yaklaşık 15 milyon Euro “maddi destek” istedi. Böcek, bunun 5 milyon Euro'luk bölümünü “havala” olarak adlandırdığı sistem üzerinden İstanbul'a gönderdiğini, teslimat için kendisine seri numarası eşleştirilen 100 TL'lik bir banknot ile “Taç Döviz” ibareli bir not verildiğini ve söz konusu zarfı 17 Aralık 2023'te İmamoğlu'na bizzat teslim ettiğini söyledi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/60355 sayılı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, 16 Ağustos 2026 tarihinde yeniden savcılığa ifade verdi. Böcek, 27 Haziran 2026 tarihli önceki ifadesinde 2024 yerel seçimleri öncesindeki belediye başkan adaylığı sürecine ilişkin beyanda bulunduğunu, daha sonra hatırladığı bazı hususları anlatmak amacıyla cezaevinden ek ifade talebinde bulunduğunu söyledi.
"İMAMOĞLU İLE POLAT BOSPHORUS'TA GÖRÜŞTÜM"
Böcek'in ifadesine göre süreç, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesine ilişkin birtakım güvenceler aldığı yönünde bilgi edinmesi üzerine başladı. Böcek, bunun ardından 30 Kasım 2023'te özel kalemi Yasin Yellice ile İstanbul'a gittiğini ve Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirtti.
"ADAYLIK İÇİN YAKLAŞIK 15 MİLYON EURO MADDİ DESTEK İSTEDİ"
İmamoğlu'nun başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini, tercihini kendisinden yana kullanacağını ancak bunun karşılığında yaklaşık 15 milyon Euro maddi destek istediğini belirten Böcek, kendisinin de bu tutarı zaman içerisinde karşılayabileceğini söylediğini beyan etti. Böcek'in anlatımına göre Antalya'ya dönüşünün ardından seçim çalışmaları için bir dostuna emanet bıraktığı parayı kullanmaya karar verdi.
"5 MİLYON EUROYU TAMAMLAMASI İÇİN DOSTUMDAN BORÇ İSTEDİM"
Muhittin Böcek, bir dostuna İstanbul'da 5 milyon Euro ödeme yapması gerektiğini söylediğini belirtti. Seçim bütçesi için ayırdığı paranın 5 milyon Eurodan az olduğunu ifade eden Böcek, eksik kısmın dostu tarafından borç olarak tamamlandığını ve toplam 5 milyon Euronun İstanbul'a gönderilmesi konusunda anlaştıklarını anlattı. Ancak beyana göre milyonlarca Euro fiziki olarak İstanbul'a taşınmadı. Böcek'in ifadesindeki en dikkat çekici bölüm ise para transferinin yöntemine ilişkin oldu.
Böcek, dostunun kendisine "havala" adı verilen bir para transfer sisteminden bahsettiğini söyledi. İfadesine göre söz konusu kişi, yanında bulunan 100 TL'lik bir banknotun fotoğrafını çekerek İstanbul'da parayı verecek kişiye gönderdi. Ardından aynı banknotu, üzerinde isim ve telefon numarası bulunan bir not kâğıdıyla birlikte zarfa koyarak Böcek'e teslim etti.
Böcek, dostunun kendisine, "Bu zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, onlar bu parayı İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek teslim alabilirler" şeklinde sistemi anlattığını ileri sürdü.
"ZARFI İMAMOĞLU'NA TESLİM ETTİM"
Savcılık, olayın aydınlatılması amacıyla Böcek'e, söz konusu sistemi kullandıran kişinin kimliğini ve zarfın içerisindeki notta bulunan isim ile telefon numarasını sordu. Böcek ise parayı aldığı ve "havala" sistemini kullandırdığını, not üzerinde ise hatırladığı kadarıyla "Taç Döviz" yazdığını belirtti. Böcek, paranın İstanbul ayağında Kapalıçarşı'da bulunan Taç Döviz isimli iş yerine gönderilmiş olabileceğini söyledi. Muhittin Böcek, para transferinin bu yöntemle yapılmasının ardından 16 Aralık 2023'te Ekrem İmamoğlu'nu aradığını ve yüz yüze görüşmek üzere randevu istediğini anlattı. İmamoğlu'nun kendisine 17 Aralık 2023 tarihi için randevu verdiğini ileri süren Böcek, Yasin Yellice ile yeniden İstanbul'a gittiğini söyledi.
Böcek, İstanbul'da seçim ofisi olarak hatırladığı yüksek katlı bir plazanın giriş katında Ekrem İmamoğlu ile baş başa görüştüğünü belirterek, içerisinde 100 TL'lik banknot ve not kâğıdı bulunan zarfı İmamoğlu'na bizzat teslim ettiğini beyan etti.
"KALANINI CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI SÜRECİNDE HALLEDERİM DEDİM"
Böcek'in savcılık ifadesindeki bir diğer dikkat çekici iddia ise kalan 10 milyon Euroluk tutara ilişkin oldu. Böcek, İmamoğlu'na talep edildiğini ileri sürdüğü paranın kalan kısmını, "Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde" karşılayacağını söylediğini beyan etti. Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun daha sonra tutuklanması nedeniyle kalan ödemeyi gerçekleştirmediğini ifade etti. Böcek'in avukatı Hüseyin Turan Ataoğlu da ifade sonunda müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını ve ekleyecekleri başka bir husus bulunmadığını söyledi. Muhittin Böcek'in yeni beyanlarının soruşturma kapsamında doğruluğunun araştırıldığı, adı geçen şahısların daraltılmış baz birlikteliğinin tespit edildiği öğrenildi.