Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, cezaevinden gönderdiği dilekçenin ardından yeni bir ifade verdi. Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesindeki CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin çarpıcı beyanlarda bulundu. Muhittin Böcek'in beyanına göre Ekrem İmamoğlu, adaylık konusunda kendisini desteklemek için yaklaşık 15 milyon Euro “maddi destek” istedi. Böcek, bunun 5 milyon Euro'luk bölümünü “havala” olarak adlandırdığı sistem üzerinden İstanbul'a gönderdiğini, teslimat için kendisine seri numarası eşleştirilen 100 TL'lik bir banknot ile “Taç Döviz” ibareli bir not verildiğini ve söz konusu zarfı 17 Aralık 2023'te İmamoğlu'na bizzat teslim ettiğini söyledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/60355 sayılı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, 16 Ağustos 2026 tarihinde yeniden savcılığa ifade verdi. Böcek, 27 Haziran 2026 tarihli önceki ifadesinde 2024 yerel seçimleri öncesindeki belediye başkan adaylığı sürecine ilişkin beyanda bulunduğunu, daha sonra hatırladığı bazı hususları anlatmak amacıyla cezaevinden ek ifade talebinde bulunduğunu söyledi. MUHİTTİN BÖCEK'TEN YENİ İTİRAF: "EKREM İMAMOĞLU 15 MİLYON EURO İSTEDİ" "İMAMOĞLU İLE POLAT BOSPHORUS'TA GÖRÜŞTÜM" Böcek'in ifadesine göre süreç, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesine ilişkin birtakım güvenceler aldığı yönünde bilgi edinmesi üzerine başladı. Böcek, bunun ardından 30 Kasım 2023'te özel kalemi Yasin Yellice ile İstanbul'a gittiğini ve Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirtti.

Muhittin Böcek son ifadesinde parayı Taç Döviz üzerinden 'havala' yöntemiyle gönderdiğini söyledi. "ADAYLIK İÇİN YAKLAŞIK 15 MİLYON EURO MADDİ DESTEK İSTEDİ" İmamoğlu'nun başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini, tercihini kendisinden yana kullanacağını ancak bunun karşılığında yaklaşık 15 milyon Euro maddi destek istediğini belirten Böcek, kendisinin de bu tutarı zaman içerisinde karşılayabileceğini söylediğini beyan etti. Böcek'in anlatımına göre Antalya'ya dönüşünün ardından seçim çalışmaları için bir dostuna emanet bıraktığı parayı kullanmaya karar verdi. "5 MİLYON EUROYU TAMAMLAMASI İÇİN DOSTUMDAN BORÇ İSTEDİM" Muhittin Böcek, bir dostuna İstanbul'da 5 milyon Euro ödeme yapması gerektiğini söylediğini belirtti. Seçim bütçesi için ayırdığı paranın 5 milyon Eurodan az olduğunu ifade eden Böcek, eksik kısmın dostu tarafından borç olarak tamamlandığını ve toplam 5 milyon Euronun İstanbul'a gönderilmesi konusunda anlaştıklarını anlattı. Ancak beyana göre milyonlarca Euro fiziki olarak İstanbul'a taşınmadı. Böcek'in ifadesindeki en dikkat çekici bölüm ise para transferinin yöntemine ilişkin oldu.

Muhittin Böcek ifadesinde para trafiğinin nasıl gerçekleştiğini ayrıntılarıyla anlattı. Böcek, dostunun kendisine "havala" adı verilen bir para transfer sisteminden bahsettiğini söyledi. İfadesine göre söz konusu kişi, yanında bulunan 100 TL'lik bir banknotun fotoğrafını çekerek İstanbul'da parayı verecek kişiye gönderdi. Ardından aynı banknotu, üzerinde isim ve telefon numarası bulunan bir not kâğıdıyla birlikte zarfa koyarak Böcek'e teslim etti. Böcek, dostunun kendisine, "Bu zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, onlar bu parayı İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek teslim alabilirler" şeklinde sistemi anlattığını ileri sürdü.