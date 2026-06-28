Muhittin Böcek'ten rüşvet itirafı: İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon euro istedi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in savcılığa verdiği ek ifadede dikkat çeken iddialar yer aldı. Böcek, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede adaylığı için kendisinden 15 milyon euro istendiğini, bunun 5 milyon euroluk kısmını kayıt dışı "havala" sistemiyle ödediğini itiraf etti.
2024 seçimleri öncesi Özgür Özel'e 950 bin euro götürdüğünü, oğluyla da Ağbaba'ya 1 milyon euro gönderdiğini itiraf eden Muhittin Böcek, gündemi sarsacak yeni bir ifade verdi. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İmamoğlu'nun adaylık için 15 milyon euro rüşvet istediğini, 5 milyon euroyu 'havala' yöntemiyle gönderdiğini itiraf etti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN TALİMATIYLA MANİSA'YA ÇANTAYLA PARA
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanan Muhittin Böcek, avukatları aracılığıyla başvurduğu Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni bir ifade daha verdi. Daha önce verdiği ifadesinde Özgür Özel'in talebi doğrultusunda, adaylık için oğlu Gökhan Böcek ile CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'ya 1 Milyon Euro gönderdiğini, yine Özgür Özel'in yönlendirmesiyle 15 Ocak 2024'te Manisa'da bir çanta içerisindeki 950 bin Euroyu Ferdi Zeyrek'e verdiğini anlatan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu sisteme adaylık karşılığında rüşvet ödediğini itiraf etti.
İMAMOĞLU 15 MİLYON EURO İSTEDİ
Sabah'ın ulaştığı ifadede yer alan en çarpıcı kısım ise rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili Böcek'in itirafları oldu. Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini ve bunun karşılığında yüklü miktarda harcama yapacağını ve ödeme gerçekleştireceğini öğrendiğini, kendisinin de Ekrem İmamoğlu ile doğrudan görüşmek amacıyla 30 Kasım 2023'te adaylığı açıklanmadan önce havayolu ile İstanbul'a gittiğini söyledi.
İstanbul'da Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Böcek, "Görüşmeye özel kalemim Yasin Yellice tanıklık etmiştir. Hatta görüşmenin ardından otelin balkonunda birlikte fotoğraf çektirmiştik. Fotoğrafı kendisinin çektiğini ve daha sonra sosyal medya hesabımda paylaştığımı hatırlıyorum. Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu, başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini ve tercihini benden yana kullanacağını ifade etti. Bu sırada seçim kampanyası için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu, ayrıca ilerleyen dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığı planladığını belirterek siyasi yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.