Muhittin Böcek: "Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını gördüm"
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının üçüncü duruşmasında savunma yapan tutuklu Muhittin Böcek, hem sağlık durumuna hem de yargılama sürecinde yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Böcek, "Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını da gördüm" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın üçüncü duruşması Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda başladı. Tutuklu sanık Muhittin Böcek, mahkemedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken, cezaevi sürecinde yaşadıklarını ve sağlık sorunlarını anlattı.
MUHİTTİN BÖCEK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Savunmasında yaşadığı hayal kırıklıklarına da değinen Muhittin Böcek, şu ifadeleri kullandı:
"Hesabını veremeyeceğim hiçbir işin içinde olmadım. Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını da gördüm. Sağlık durumum her geçen gün kötüleşti; kas kaybı yaşadım, 12 kilo verdim. Akçeli işlerle, parayla, pulla hiçbir zaman işim olmadı."
Böcek, cezaevinde yalnızca sağlığına kavuşmak istediğini belirterek tahliyesini talep etti.
"BEN YALNIZCA SAĞLIĞIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"
Mahkemede konuşan Böcek, Covid-19 sonrası ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek cezaevine girdiğinde günde 12 ilaç kullandığını, bugün ise bu sayının 25'e çıktığını söyledi.
Savunmasının devamında ise şu sözleri kullandı:
"Ben yalnızca sağlığıma kavuşmak, yaşamak ve tedavi olmak istiyorum. Hiçbir suçum yok, heyetinizin merhametine ve adaletine ihtiyacım var, tahliyemi istiyorum."
702 SAYFALIK İDDİANAMEDE 26 AYRI İDDİA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 702 sayfalık iddianamede belediyeye ilişkin 26 farklı iddia değerlendirildi.