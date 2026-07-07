Muhittin Böcek: "Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını gördüm"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının üçüncü duruşmasında savunma yapan tutuklu Muhittin Böcek, hem sağlık durumuna hem de yargılama sürecinde yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Böcek, "Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını da gördüm" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.