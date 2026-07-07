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Muhittin Böcek: "Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını gördüm"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Muhittin Böcek: "Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını gördüm"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının üçüncü duruşmasında savunma yapan tutuklu Muhittin Böcek, hem sağlık durumuna hem de yargılama sürecinde yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Böcek, "Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını da gördüm" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın üçüncü duruşması Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda başladı. Tutuklu sanık Muhittin Böcek, mahkemedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken, cezaevi sürecinde yaşadıklarını ve sağlık sorunlarını anlattı.

Muhittin Böcek: "Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını gördüm" - 1

MUHİTTİN BÖCEK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Savunmasında yaşadığı hayal kırıklıklarına da değinen Muhittin Böcek, şu ifadeleri kullandı:

"Hesabını veremeyeceğim hiçbir işin içinde olmadım. Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını da gördüm. Sağlık durumum her geçen gün kötüleşti; kas kaybı yaşadım, 12 kilo verdim. Akçeli işlerle, parayla, pulla hiçbir zaman işim olmadı."

Böcek, cezaevinde yalnızca sağlığına kavuşmak istediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Muhittin Böcek: "Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını gördüm" - 2

"BEN YALNIZCA SAĞLIĞIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Mahkemede konuşan Böcek, Covid-19 sonrası ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek cezaevine girdiğinde günde 12 ilaç kullandığını, bugün ise bu sayının 25'e çıktığını söyledi.

Savunmasının devamında ise şu sözleri kullandı:

"Ben yalnızca sağlığıma kavuşmak, yaşamak ve tedavi olmak istiyorum. Hiçbir suçum yok, heyetinizin merhametine ve adaletine ihtiyacım var, tahliyemi istiyorum."

702 SAYFALIK İDDİANAMEDE 26 AYRI İDDİA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 702 sayfalık iddianamede belediyeye ilişkin 26 farklı iddia değerlendirildi.

Muhittin Böcek: "Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını gördüm" - 3

İddianamede;

  • Seçim dönemindeki bazı reklam harcamaları,
  • Ruhsat ve iskan işlemleri,
  • Para ve döviz transferleri,
  • Taşınmaz ve araç devirleri,

gibi birçok işlem inceleme konusu oldu.

Savcılık, bazı iddialar yönünden ise kamu davası açılması için yeterli delil bulunmadığı değerlendirmesine yer verdi.

Muhittin Böcek: "Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını gördüm" - 4

258 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI İÇİN MÜSADERE TALEBİ

Soruşturma kapsamında yaklaşık 170 milyon lira tutarında nakit mevduata el konulduğu belirtilirken;

  1. 10 daire,
  2. 5 iş yeri,
  3. 5 araç,
  4. 1 saat,
  5. 1 cep telefonu

olmak üzere yaklaşık 258,6 milyon liralık mal varlığı için de müsadere talebinde bulunuldu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Sanık savunmaları ve taraf beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmedip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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