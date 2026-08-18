CANLI YAYIN

Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem: TEM birimleri de devrede! Göz açtırılmayacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem: TEM birimleri de devrede! Göz açtırılmayacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil ve organize suç örgütleriyle mücadelede Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının da görev alacağını açıkladı. Sosyal medyadaki faaliyetler yapay zeka destekli çalışmalarla izlenecek; suçun failiyle birlikte finansmanı, talimat mekanizması ve örgüt yönetimi hedef alınacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimlerinin değiştiğini, klasik organize suç yapılanmalarından farklı özellikler gösteren yeni suç ağlarına karşı mücadele yöntemlerinin de buna göre geliştirildiğini söyledi.

Çiftçi, "Bundan böyle güvenlik birimlerimizin Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları, 'yeni nesil' suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak." dedi.

Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem: TEM birimleri de devrede! Göz açtırılmayacak - 1

SABİT KADRO VE HİYERARŞİ YERİNE DİJİTAL SUÇ AĞLARI

"Yeni nesil" suç örgütlerinin oluşturduğu tehdidin yalnızca gerçekleştirdikleri münferit suçlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, bu yapıların organizasyon biçimleri ve toplum üzerindeki etkileri bakımından farklı bir güvenlik problemi oluşturduğuna dikkati çekti.

Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyor, suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Elebaşlarının önemli bir bölümü de yurt dışında bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem: TEM birimleri de devrede! Göz açtırılmayacak - 2

TEK BİR SUÇ TÜRÜYLE SINIRLI KALMIYORLAR

Bu yapıların tek bir suç türüyle sınırlı kalmadığını belirten Çiftçi, siber dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, iş yeri kurşunlama, haraç, tehdit ve silahlı saldırı gibi farklı alanlarda faaliyet gösterebildiklerini aktardı.

Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirerek toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem: TEM birimleri de devrede! Göz açtırılmayacak - 3

"YALNIZCA KLASİK BİR ASAYİŞ MESELESİ OLARAK ELE ALAMAYIZ"

Yeni nesil suç örgütlerinin kullandığı yöntemlere dikkati çeken Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Terör örgütlerinin toplumun huzurunu bozmak, korku oluşturmak ve özellikle çocuklarla gençleri kendi yapılarına çekmek için kullandıkları bazı yöntemleri bugün 'yeni nesil' suç örgütlerinde de görüyoruz. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız."

Çiftçi, bu yaklaşımın yeni nesil suç örgütlerinin hukuken "terör örgütü" olarak tanımlanması anlamına gelmediğinin altını çizdi. Değişen tehdide karşı güvenlik birimlerinin sahip olduğu tecrübe, teknoloji ve operasyonel kapasitenin daha etkin kullanılacağını kaydetti.

Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem: TEM birimleri de devrede! Göz açtırılmayacak - 4

ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ SUÇ AĞLARINA ÇEKİYORLAR

Yeni nesil suç örgütlerinin özellikle çocukları ve gençleri insan kaynağı olarak kullanmaya çalıştığını ifade eden Çiftçi, sosyal medyanın bu amaçla kullanılan önemli araçlardan biri haline geldiğini söyledi.

Örgütlerin para, statü, görünürlük ve sahte aidiyet vaatleriyle çocukları suç ağlarına çekmeye çalıştığını belirten Çiftçi, çocukların yaşı ve tecrübesizliğinin örgüt yöneticileri tarafından istismar edildiğine dikkati çekti.

Çiftçi, bir çocuğun eline silah vererek onu suçun faili haline getiren yapının yalnızca çocuğun gerçekleştirdiği eylem üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"O çocuğu bulan ve yönlendiren kişiye, silahı temin edene, parayı gönderene ve talimatı veren örgüt yöneticisine kadar bütün zincire ulaşmak zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yapıların insan kaynağı haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz."

Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem: TEM birimleri de devrede! Göz açtırılmayacak - 5

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TAKİP

Yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medyadaki faaliyetlerinin güvenlik birimlerince yakından takip edildiğini belirten Çiftçi, yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından yararlanıldığını bildirdi.

Sosyal medyada silah ve şiddet görüntüleri paylaşan, tetikçiliği özendiren veya çocukları suç örgütlerine yönlendirmeye çalışan hesapların bu çalışmalar kapsamında tespit edildiğini anlatan Çiftçi, şu açıklamayı yaptı:

"Suç artık yalnızca sokakta işlenmiyor. Hazırlığı, propagandası, finansmanı ve talimat süreci dijital ortamda yürütülebiliyor. Bu nedenle sokaktaki faili yakalamakla yetinmiyor, suçun arkasındaki finansmanı, talimat mekanizmasını ve örgüt yönetimini de hedef alıyoruz."

Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem: TEM birimleri de devrede! Göz açtırılmayacak - 6

TEM'İN TECRÜBESİ MÜCADELEYE AKTARILACAK

Terörle mücadele birimlerinin örgütlü yapıların çözümlenmesi ve takibinde önemli bir kurumsal tecrübeye sahip olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu kapasitenin yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede de kullanılacağını vurguladı.

Yeni dönemde farklı güvenlik birimlerinin kabiliyetlerinden daha bütüncül şekilde yararlanılacağını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor."

Çiftçi, yeni mücadele anlayışında suç örgütlerinin yalnızca sahadaki mensuplarının değil, örgütsel yapılarının ve bağlantılarının da bütüncül şekilde ele alınacağını bildirdi.

Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem: TEM birimleri de devrede! Göz açtırılmayacak - 7

7 AYDA 1445 OPERASYON

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin şu bilgileri verdi:

"2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelede özel mücadele yılı ilan ettik. Yılın ilk 7 ayında 518 organize suç örgütüne yönelik toplam 1445 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 175 şüpheliyi gözaltına aldık, 6 bin 320 çete mensubu tutuklandı. Çökerttiğimiz örgütlerin 304'ü yerel, 105'i bölgesel, 92'si ulusal, 17'si ise uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyordu."

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELENİN 7 AYLIK BİLANÇOSU

Başlık Açıklanan sayı
Hedef alınan organize suç örgütü 518
Gerçekleştirilen operasyon 1445
Gözaltına alınan şüpheli 12 bin 175
Tutuklanan çete mensubu 6 bin 320
Yerel ölçekte faaliyet gösteren örgüt 304
Bölgesel ölçekte faaliyet gösteren örgüt 105
Ulusal ölçekte faaliyet gösteren örgüt 92
Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren örgüt 17

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 yaralı
Sonraki Haber
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 yaralı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın