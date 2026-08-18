Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem: TEM birimleri de devrede! Göz açtırılmayacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil ve organize suç örgütleriyle mücadelede Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının da görev alacağını açıkladı. Sosyal medyadaki faaliyetler yapay zeka destekli çalışmalarla izlenecek; suçun failiyle birlikte finansmanı, talimat mekanizması ve örgüt yönetimi hedef alınacak.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimlerinin değiştiğini, klasik organize suç yapılanmalarından farklı özellikler gösteren yeni suç ağlarına karşı mücadele yöntemlerinin de buna göre geliştirildiğini söyledi.
Çiftçi, "Bundan böyle güvenlik birimlerimizin Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları, 'yeni nesil' suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak." dedi.
SABİT KADRO VE HİYERARŞİ YERİNE DİJİTAL SUÇ AĞLARI
"Yeni nesil" suç örgütlerinin oluşturduğu tehdidin yalnızca gerçekleştirdikleri münferit suçlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, bu yapıların organizasyon biçimleri ve toplum üzerindeki etkileri bakımından farklı bir güvenlik problemi oluşturduğuna dikkati çekti.
Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyor, suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Elebaşlarının önemli bir bölümü de yurt dışında bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.
TEK BİR SUÇ TÜRÜYLE SINIRLI KALMIYORLAR
Bu yapıların tek bir suç türüyle sınırlı kalmadığını belirten Çiftçi, siber dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, iş yeri kurşunlama, haraç, tehdit ve silahlı saldırı gibi farklı alanlarda faaliyet gösterebildiklerini aktardı.
Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirerek toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını belirtti.