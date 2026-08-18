"YALNIZCA KLASİK BİR ASAYİŞ MESELESİ OLARAK ELE ALAMAYIZ"

Yeni nesil suç örgütlerinin kullandığı yöntemlere dikkati çeken Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Terör örgütlerinin toplumun huzurunu bozmak, korku oluşturmak ve özellikle çocuklarla gençleri kendi yapılarına çekmek için kullandıkları bazı yöntemleri bugün 'yeni nesil' suç örgütlerinde de görüyoruz. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız."

Çiftçi, bu yaklaşımın yeni nesil suç örgütlerinin hukuken "terör örgütü" olarak tanımlanması anlamına gelmediğinin altını çizdi. Değişen tehdide karşı güvenlik birimlerinin sahip olduğu tecrübe, teknoloji ve operasyonel kapasitenin daha etkin kullanılacağını kaydetti.