4 suç örgütüne mali soruşturma! Bakan Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, son dönemin öne çıkan yapılanmaları arasında yer alan Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu'nu radarına aldı.
Bu 4 ayrı suç örgütünün finansal faaliyetlerini mercek altına alan savcılık, kapsamlı bir mali soruşturma yürüttü. Titiz çalışmalar sonucunda, örgütlerle bağlantılı olduğu tespit edilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dâhil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.
KİRLİ PARAYI KRİPTO VE KUMARLA AKLIYORLAR
Yeni nesil suç örgütlerinin, suç faaliyetlerine karışan mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve faaliyetlerini sürdürebilmek için organize finansal yöntemlere başvurduğu belirlendi. Özellikle suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanması amacıyla kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerin kullanıldığı saptandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yetkilileri, "Örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirlerin kullanımının, transferinin, saklanmasının ve yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında değerlendirilmesinin önüne geçilmesi" hedeflendiğini vurguladı. Bu kapsamda, suç örgütlerinin ekonomik hareket alanlarının sınırlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.
MALİ SORUŞTURMADA "SIFIR TOLERANS" DÖNEMİ
Suçla mücadelede yeni bir strateji izleyen emniyet ve yargı birimleri, artık yalnızca örgüt üyelerini değil, suçtan elde edilen paranın izini de sürüyor. Soruşturmalarda örgütlerin işlediği öncül suçların yanı sıra gelirin kaynağı, transfer edildiği hesaplar ve dönüştürüldüğü finansal araçlar da eş zamanlı olarak araştırılıyor.
23 Şubat 2021 tarihli ve 155/1 sayılı "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi" konulu Genelge doğrultusunda hareket eden makamlar, mali soruşturmaları öncül suçlara ilişkin soruşturmalarla koordineli şekilde yürütüyor. Böylece suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarının ve finansal hareket alanlarının sınırlandırılması hedefleniyor.
BAKAN GÜRLEK: "FİNANSAL DAMARLARINI KESECEĞİZ"
Organize suç örgütlerine karşı yürütülen stratejinin detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi yalnızca sahadaki unsurlarıyla değil, bu yapıları ayakta tutan finansal kaynaklarıyla birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Gürlek, 22 Haziran 2026 tarihinde 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen genelgeyle ortaya konan kararlılığın altını çizdi.
818 ŞÜPHELİYE KRİPTO VE BANKA DARBESİ
İstanbul merkezli yürütülen operasyonun mali boyutuna dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca; 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dâhil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur." sözleriyle operasyonun çapını gözler önüne serdi.
Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik hiçbir girişime izin verilmeyeceğini vurgulayan Akın Gürlek, "Genelgemizde açıkça ortaya koyduğumuz üzere; örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimleri mali soruşturmalarla titizlikle takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.
Suç örgütlerinin tüm yapısının hedefte olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"GENÇLERİMİZİ VE ESNAFIMIZI KORUYACAĞIZ"
Toplumun huzurunu hedef alan yapılara karşı müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz." sözleriyle devletin kararlı duruşunu bir kez daha tescilledi.