4 suç örgütüne mali soruşturma! Bakan Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yetkilileri, "Örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirlerin kullanımının, transferinin, saklanmasının ve yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında değerlendirilmesinin önüne geçilmesi" hedeflendiğini vurguladı. Bu kapsamda, suç örgütlerinin ekonomik hareket alanlarının sınırlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Yeni nesil suç örgütlerinin, suç faaliyetlerine karışan mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve faaliyetlerini sürdürebilmek için organize finansal yöntemlere başvurduğu belirlendi. Özellikle suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanması amacıyla kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerin kullanıldığı saptandı.

Bu 4 ayrı suç örgütünün finansal faaliyetlerini mercek altına alan savcılık, kapsamlı bir mali soruşturma yürüttü. Titiz çalışmalar sonucunda, örgütlerle bağlantılı olduğu tespit edilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dâhil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.

Daltonlar organize silahlı suç örgütü kapsamında haklarında kamu davası açılan ve hesaplarına bloke konulan isimlere ahaber.hom.tr ulaştı

MALİ SORUŞTURMADA "SIFIR TOLERANS" DÖNEMİ

Suçla mücadelede yeni bir strateji izleyen emniyet ve yargı birimleri, artık yalnızca örgüt üyelerini değil, suçtan elde edilen paranın izini de sürüyor. Soruşturmalarda örgütlerin işlediği öncül suçların yanı sıra gelirin kaynağı, transfer edildiği hesaplar ve dönüştürüldüğü finansal araçlar da eş zamanlı olarak araştırılıyor.

23 Şubat 2021 tarihli ve 155/1 sayılı "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi" konulu Genelge doğrultusunda hareket eden makamlar, mali soruşturmaları öncül suçlara ilişkin soruşturmalarla koordineli şekilde yürütüyor. Böylece suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarının ve finansal hareket alanlarının sınırlandırılması hedefleniyor.