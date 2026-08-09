Yeşil Vatan’ı yakanlara nefes aldırılmayacak! Bakan Gürlek: “Hiçbir yangın faili meçhul kalmayacak”

Gelecek nesillere miras bırakılacak ormanların korunmasına yönelik hassasiyeti vurgulayan Bakan Gürlek, "Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir." sözleriyle devletin kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Soruşturmalara ilişkin güncel verileri paylaşan Gürlek, " 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadelenin hukuki boyutuna dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

DOĞAL AFET VE KAZALAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLEN ORMAN YANGINLARININ ŞÜPHELİLERİ HAKKINDA UYGULANAN TEDBİRLER

Cumhuriyet başsavcılıklarınca Adalet Bakanlığına bildirilen veriler kapsamında, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren meydana gelen, önemli görülen veya adli işlem yapılan toplam 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalar başlatıldı. 17 ilde meydana gelen yangınlarla ilgili soruşturmalar kapsamında 34 şüpheli tespit edildi.

Bu şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, 9'u hakkında tutuklama tedbiri uygulandı. Tutuklanan 2 şüpheli hakkında kovuşturma aşamasında tahliye kararı verilirken, 7 şüphelinin tutukluluk hâlinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERE İLİŞKİN DETAYLAR Tutuklama tedbiri uygulanan şüphelilere ilişkin bilgiler şöyle: 2 şüpheli, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Haziran 2026 tarihinde Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili olarak tutuklanmaya sevk edildi ve Torbalı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Şüpheliler, kovuşturma aşamasında mahkemece tahliye edildi.



1 şüpheli, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Temmuz 2026 tarihinde Aydınloluk köyünde meydana gelen yangınla ilgili olarak tutuklanmaya sevk edildi ve Adıyaman Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Şüphelinin tutukluluk hâlinin devam ettiği bildirildi.



2 şüpheli, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Temmuz 2026 tarihinde Kumgedik Mahallesi'nde başlayan yangınla ilgili olarak tutuklanmaya sevk edildi ve Burhaniye Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Şüphelilerin tutukluluk hâllerinin devam ettiği belirtildi.



1 şüpheli, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Temmuz 2026 tarihinde Atakent Mahallesi'nde Killik Mezarlığı üstünde meydana gelen yangınla ilgili olarak tutuklandı. Şüphelinin tutukluluk hâlinin devam ettiği bildirildi.



2 şüpheli, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Temmuz 2026 tarihinde Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili olarak tutuklandı. Şüphelilerin tutukluluk hâllerinin devam ettiği belirtildi.



1 şüpheli, Çine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Temmuz 2026 tarihinde Kavşit Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili olarak tutuklandı. Şüphelinin tutukluluk hâlinin devam ettiği bildirildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANAN ŞÜPHELİLER Adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelilere ilişkin bilgiler ise şöyle:



3 şüpheli hakkında, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Temmuz 2026 tarihinde Yalova'nın Armutlu ilçesi Kapaklı köyünde meydana gelen yangınla ilgili adli kontrol tedbiri uygulandı.



3 şüpheli hakkında, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Temmuz 2026 tarihinde Altıntaş ilçesi Beşkarış köyünde meydana gelen yangınla ilgili yurt dışına çıkış yasağı ve belirlenen yerlere başvurma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.



1 şüpheli hakkında, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Temmuz 2026 tarihinde Selçuk ilçesi Şirince Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili yurt dışına çıkış yasağı ve belirlenen yerlere başvurma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.



1 şüpheli hakkında, Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Temmuz 2026 tarihinde Balıkesir'in Kepsut ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.



1 şüpheli hakkında, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Temmuz 2026 tarihinde Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisinde meydana gelen yangınla ilgili belirlenen yerlere başvurma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.



1 şüpheli hakkında, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Ağustos 2026 tarihinde Topağaç Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili belirlenen yerlere başvurma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.



3 şüpheli hakkında, Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Ağustos 2026 tarihinde Kumkuyucak Mahallesi Çaldağ mevkisinde meydana gelen yangınla ilgili adli kontrol tedbiri uygulandı.



1 şüpheli hakkında ise Çine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Temmuz 2026 tarihinde Kavşit Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

DOĞAL AFET VE KAZALAR DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA BİLDİRİLEN ORMAN YANGINLARI

1. İZMİR – TORBALI

Bölge: Ayrancılar Mahallesi

Yangın Tarihi: 03.06.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Kasten başlatıldığı tespit olunan yangın

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yaklaşık 500 metrekare ormanlık alan zarar görmüştür.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 2

Tutukludan Tahliye: 2

2. MUĞLA – MARMARİS

Bölge: İlçesi Karaca Mahallesi Kepenek Mevkii

Yangın Tarihi: 18.06.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Yıldırım düşmesinden kaynaklı orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Herhangi bir can kaybı olmamış, yaklaşık 15 hektar orman arazisi zarar görmüştür.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

3. KOCAELİ – İZMİT

Bölge: Hatip Köy Mahallesi

Yangın Tarihi: 23.06.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Yangının Bölgede yakılan çöplerden kaynaklı olarak Ormana sirayet ettiği ve fail tespit çalışması devam eden orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Herhangi bir can kaybı bildirilmemiş, toplamda Tahmini 5500 m2'lik bir alanın yandığı yanan bu alanın 4500 m2 lik kısmı ormanlık alan olduğu tespit edilmiştir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

4. ADANA – KOZAN

Bölge: İmamoğlu Hacıhasanlı Mahallesi

Yangın Tarihi: 29.06.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Olayda aracı yanan kişinin şüpheli sıfatıyla değerlendirildiği orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Herhangi bir can kaybı olmamıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 1

Serbest: 1

5. ÇANAKKALE – MERKEZ

Bölge: Mısaköy Köyü İkitepe Mevkii

Yangın Tarihi: 29.06.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Sap balyası yaptığı esnada balya makinesinden meydana gelen yangın

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Herhangi bir can kaybı olmamış, 63 dönüm ekili alan ve yaklaşık 15 dönüm ormanlık alan zarar görmüştür.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 1

Serbest: 1

6. BALIKESİR – KEPSUT

Bölge: Karacaağaç Mahallesi

Yangın Tarihi: 05.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Şahsın ikametinin önünde bulunan arı kovanlarına bakmak istediği esnada elinde bulunan körük adı verilen aletin kıvılcım çıkarması nedeniyle çıkan yangın

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Herhangi bir can kaybı bildirilmemiştir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 1

Adli Kontrol: 1

7. AYDIN – BOZDOĞAN

Bölge: Yazıkent Mahallesi Emenni Mevkiinde

Yangın Tarihi: 07.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Ormanlık alan içerisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

Tahliye Durumu: Yazıkent Mahallesi Emenni mevkiinde 30 Ev ve yaklaşık 50 kişi tedbiren tahliye edilmiştir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

8. MUĞLA – ORTACA

Bölge: Gölbaşı Mahallesi Kocabel Mevki

Yangın Tarihi: 14.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Şüphelinin kullandığı, arazide hurda araçta spiral kesme makinesiyle yaptığı kesme işlemi sebebiyle çıkmış olabileceği değerlendirilen yangın

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Herhangi bir can kaybı olmamış, boşaltılan yerleşim alanı da bulunmamaktadır. Yangın yaklaşık 45820.00 m2 alan içinde örtü ve tepe yangını olarak olarak kızılçam ağaçlarını yakarak meydana gelmiştir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 2

Adli Kontrol: 1

Serbest: 1

9. MANİSA – AKHİSAR

Bölge: Efkafteke Mahallesi

Yangın Tarihi: 15.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Olay yeri inceleme raporunda yangının şüphelilerin tarlalarının bitişiğinde çıktığı, soruşturmanın devam ettiği

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Herhangi bir can kaybı olmamış, boşaltılan yerleşim alanı da bulunmamaktadır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 5

Serbest: 5

10. MUĞLA – MİLAS

Bölge: Bozbük Mahallesi

Yangın Tarihi: 15.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Çıkış nedeni ile sorumlu kişi veya kişilere ilişkin herhangi bir tespit yapılamamış olan orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: 800-900 hektar alanın zarar görmüştür.

Tahliye Durumu: Çevrede bulunan Yeşil Şehir Sitesinden 80 kişi, İpekyolu Sitesinden 70 kişi, Manolya Sitesinden 30 kişi, Gümüşkent Sitesinden 350 kişi, Mavi Yunus Sitesinden 80 kişi, Basın Yayın Sitesinden 70 kişi, Aykent Sitesinden 50 kişi, Yarım Limon Sitesinden 30 kişi, Hayat Country Sitesinden 10 kişi tahliye edilmiştir

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

11. KÜTAHYA – TAVŞANLI

Bölge: Elmalı Köyü Yakınları

Yangın Tarihi: 18.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Yangının çıkış sebebinin bu aşamada tespit edilemediği, bilirkişi raporunun beklenildiği anlaşılmıştır

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Herhangi bir can kaybı olmamış, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar görmüştür.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

12. ANTALYA – AKSEKİ

Bölge: Sarıhaliler Mahallesi Yolu üzerindeki ormanlık alan

Yangın Tarihi: 19.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını

Tahliye Durumu: Sarıhaliler Mahallesinde ikamet eden 35 vatandaşın yangının yön değiştirme olasılığına karşın tahliye hazırlıklarına başlanmıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

13. MUĞLA – FETHİYE

Bölge: Gökçeovacık Mahallesi Eski Gökçeovacık Mevkii

Yangın Tarihi: 22.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Henüz belirlenemeyen kuru ot yangınının ormana sıçramasıyla yangın

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangında 90 tarla,zeytinlik ve bahçe olmak üzere toplamda 319 hektar alanın yandığı, İnlice mahallesinde 93 evden 285 kişinin tahliye edildiği, 7 evin yanarak kullanılamaz hale gelmiştir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

14. BALIKESİR – GÖNEN

Bölge: Hasanbey Mahallesinde

Yangın Tarihi: 23.06.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Yangının başladığı noktaya yakın KYK yurdunda çalışanın bilgi sahibi beyanı araç geçtikten sonra yangının başladığı yönünde ve şüphelilerin birbirini suçlayıcı anlatımları mevcut.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 2

Tutuklu: 2

15. KÜTAHYA – DOMANİÇ

Bölge: Çukurca Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Alagöz Devlet Ormanı Oyluoluk Mevkii

Yangın Tarihi: 23.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Yıldırım kaynaklı orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Herhangi bir can kaybı olmamış, yaklaşık 150m² alan yanmıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

16. MUĞLA – DALAMAN

Bölge: Atakent Mahallesi

Yangın Tarihi: 25.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: PTS kamera çalışmaları neticesinde, yangın bölgelerinde yangın ihbarları öncesinde plakası alınamayan motosiklet ile seyir halinde olan ve siyah kask kullanan şüpheli bir şahsın tespit edildiği, kamera takipleri sonucunda sahsın Dalaman Orman Yangın İlk Müdahale binasına giriş yaptığının anlaşıldığı, motosiklet sahibinin kim olduğu sorulduğunda H.G isimli şahsın kendisine ait olduğunu belirttiği, şüpheli şahsa yangın olayları ile ilgili bilgi aktarıldığında eşinden boşandığı, psikolojik sıkıntılar yaşadığı için çakmak ve sigara atarak yangınlara neden olduğunu kolluk kuvvetlerine beyan etmesi üzerine nöbetçi savcının talimatı üzerine şüphelinin gözaltına alındığı,

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 1

Tutuklu: 1

17. İZMİR – TORBALI

Bölge: Özbey Mahallesi 162 Ada, 1 Parseldeki Ormanlık alan

Yangın Tarihi: 25.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Tarladan başladığı değerlendirilen orman yangını

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

18. ADIYAMAN – MERKEZ

Bölge: Aydınoluk Köyü Sınırları

Yangın Tarihi: 27.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Şüphelinin Alidağı girişinde bulunan kulübeye hem zarar verdiğini hemde yaktığını söylediğini beyan ettiği yangın

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Ormanlık alana sıçramış ve 1 adet kulübe yanmıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 1

Tutuklu: 1

19. MERSİN – GÜLNAR

Bölge: Dayıcık Mahallesi Partiçam Mevkii

Yangın Tarihi: 27.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: İlk değerlendirmelere göre yangının enerji nakil hattı altından çıktığı tahmin edilen orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yaklaşık 3 hektar alan zarar görmüştür.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

20. ANTALYA – KAŞ

Bölge: Üzümlü Mahallesi Kozağaç Mevkii

Yangın Tarihi: 28.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Aşırı rüzgar ve şiddetli fırtına nedeniyle elektrik iletim hatlarının birbirine temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımların makilik alana sıçraması neticesinde meydana gelen yangın

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmemiş olup, bu aşamada boşaltılan yerleşim alanı da bulunmamaktadır. Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı, Üzümlü ve Kınık Mahallesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangından etkilenen alanın 250 hektar olduğu,

Tahliye Durumu: Boşaltılan yerleşim alanı da bulunmamaktadır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

21. ANTALYA – KUMLUCA

Bölge: Yazır Mahallesi

Yangın Tarihi: 29.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Yangının elektrik direğinden meydana geldiği değerlendirilmiş olmakla bilirkişi görevlendirmesi yapıldığı,

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: İlk belirlemelere göre 15 konut ile yaklaşık 350 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Kesin zarar ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Tahliye Durumu: Tahliyeler sağlanmıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

22. ANTALYA – ALANYA

Bölge: Sapandere Mahallesi

Yangın Tarihi: 29.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Yangının çıkış nedeni için çalışmalara devam edilmektedir.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangında can kaybı bulunmamaktadır. Dumandan etkilenen 4 vatandaş ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Tahminen 1.000 hektardan fazla orman arazisi ile 350-400 dekar tarım arazisi yangından etkilenmiştir. Ayrıca 305 dekar bahçe alanının zarar gördüğü bildirilmiş olup kesin hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Tahliye Durumu: Toplam 45 hanede yaşayan 90 kişi tahliye edilmiştir. Sapadere Mahallesi'nde 13, Fakırcalı Mahallesi'nde 17 ve Beldibi Mahallesi'nde 15 hane boşaltılmıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

23. BALIKESİR – GÖMEÇ

Bölge: Kumgedik Mahallesi

Yangın Tarihi: 29.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Şüpheli tespit çalışmasında Orhan GÜLER (66) ve Muharrem YILMAZ(58) isimli şahısların birlikte kaynak yaptığı esnada yangın çıktığı,

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan şahıs bulunmamaktadır.

Tahliye Durumu: Hacıveliler köyüne yakın gelmesi üzerine köyün tahliye edildiği, vatandaşların Ayvalık kız yurduna yerleştirildiği, Tıfıllar köyünün tahliye edilmek istendiği,

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 2

Tutuklu: 2

24. BALIKESİR – EDREMİT

Bölge: Altınoluk Mahallesi

Yangın Tarihi: 29.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: İlk belirlemelere göre yalnızca zeytinlik alanlar zarar görmüş olup, yerleşim yerlerinde mesken, ahır veya hayvan kaybı bildirilmemiştir.

Tahliye Durumu: Antandros Kazı Alanı mevkiinde başlayan orman yangını, yerleşim alanına doğru ilerlemiştir. Tedbir amacıyla 245 ev tahliye edilmiş, yaklaşık 750 vatandaş güvenli bölgelere sevk edilmiştir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

25. ÇANAKKALE – MERKEZ

Bölge: Saraycık Köyü

Yangın Tarihi: 29.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Tahmini olarak 2000 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördüğü, yangında can kaybı yaşanmadığı

Tahliye Durumu: 2 konut boşaltılmış olup, yangın halen Sarıcaeli köyü sınırına yaklaşık 200 metre mesafede devam ettiği,

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

26. GAZİANTEP – ŞEHİTKAMİL

Bölge: Köksal Mahallesi

Yangın Tarihi: 29.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangın dört hektarlık alana yayılmış olup, Yangın nedeniyle şu an için can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

27. KÜTAHYA – GEDİZ

Bölge: Çavdarhisar Afşar Köyü

Yangın Tarihi: 29.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Enerji nakil hattında bulunan kabloların bağlı olduğu izalatörün yere düşüp kabloyu koparması sonucu yangın başlamıştır. İzalatörün kendiliğinden yere düştüğü tespit edilmiş olup olayda herhangi bir şüpheli tespit edilememiştir.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: 1.4 hektar ormanlık alan zarar görmüş, zarar gören kişi, konut ve işyeri bulunmamaktadır.

Tahliye Durumu: Tahliye edilen mahalle veya kişi bulunmamaktadır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

28. KÜTAHYA – ALTINTAŞ

Bölge: Beşkarış Köyü

Yangın Tarihi: 29.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Rahmi ÖZBAY isimli şahsın buğday tarlasının biçildiği sırada Onur KARAKURT'un sevk ve idaresindeki biçerdöverden kaynaklı arazi yangını meydana gelmiştir.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Etkilenen alan miktarı Yaklaşık 150+ dekar biçilmiş, 30+ dekar biçilmemiş buğday ekili arazi ve 4 hektar ormanlık-meşelik ormanlık alan(örtü şeklinde) alan zarar görmüştür.

Tahliye Durumu: Tahliye edilen ev veya kişi yoktur.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 3

Adli Kontrol: 3

29. MUĞLA – SEYDİKEMER

Bölge: Bayır Mahallesi

Yangın Tarihi: 29.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: İlk incelemelere göre yangının elektrik enerjisi nakil hattından kaynaklandığını değerlendirilmektedir.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangında 3'ü harabe durumda toplam 4 evin zarar gördüğü,

Tahliye Durumu: Çatak, Sarıyer, Dereköy, Bayır, Kıncılar ve Kayacık mahallerinde bulunan (478) ev (841) vatandaşımız ve Seydikemer Devlet Hastanesi'nde bulunan (52) hastanın tahliye edildiği ve kritik yerleşim yerlerinin tahliye edildiği,

Yangın nedeniyle Seydikemer-Elmalı ve Seydikemer-Korkuteli Karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldığı,

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

30. MUĞLA – FETHİYE

Bölge: Çiftlik Mahallesi

Yangın Tarihi: 29.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Elektrik telinin ağaç dallarına çarpması sebebi ile ormanlık alanda yangın meydana geldiği,

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangında (2-3) Dönüm orman arazisi ve 1 (bir) evin bahçesi yandığı,

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

31. MUĞLA – FETHİYE

Bölge: Yeşilüzümlü Mahallesi

Yangın Tarihi: 29.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Elektrik telinin ağaç dallarına çarpması sebebi ile ormanlık alanda yangın meydana gelmiştir.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangında (850) Dönüm orman arazisi ve 1 baraka yanmıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

32. ANTALYA – KAŞ

Bölge: Karadağ Mahallesi

Yangın Tarihi: 30.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Aşırı sıcaklardan kaynaklı örtü yangını

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

33. AYDIN – ÇİNE

Bölge: Kavşit Mahallesi

Yangın Tarihi: 30.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Yangının çıkış yeri olarak Çine/Kavşit Mahallesi 372 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan (23.000) metrekarelik meyve bahçesi ve bitişiğindeki orman arazisi olduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu meyve bahçesinin Kavşit Mahallesi'nden Sezai KULAK isimli şahsın kullanımında olduğu, arazi içerisinde sulama havuzu ve bu havuzdan ağaçları sulama maksadıyla çekilmiş plastik hortumların olduğu görülmüştür.

(35SPB 00740-68150) koordinatlarında ekleme maksatlı parça hortumların olduğu, hortumların yakınında birleştirmek ve esnetme maksatlı doğal yangın görüntüsünden farklı ateş yakıldığı tespit edilmiştir. (Farklı renkli küllü ateş kalıntısı)

Konu ile ilgili olarak Yangın Bilirkişisi tarafından tanzim edilen bilirkişi raporu, olay yeri inceleme timi incelemeleri ve Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar ve kamera incelemeleri neticesinde yangının çıktığı yer olan Çine/Kavşit Mahallesi 372 ada 1 parsel kullanıcısı Sezai KULAK (E/53) isimli şahsın ikametgahı olan Kavşit Mahallesi 2680 Sok. No:14 Aydın/Çine adresinde 04.08.2026 tarihinde 09:30-10:30 saatleri arasında arama yapılmış olup dijital materyellere el konulmuştur. Şüpheliler Sezai KULAK (E/53) ve eşi Kadriye KULAK (K/45) isimli şahıslar gözaltına alınmış olup, 05.08.2026 tarihinde mevcutlu olarak Çine Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilecektir.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangın nedeniyle telef olan hayvanların mevcut olduğu yine zarar gören evlerin bulunduğu, zarar görev evlerin ve hayvanların sayıları konusunda şu aşamada tam tespitinin yapılamadığı, Mutaflar Mahallesindeki yayla kısmının yanmış durumda olduğu, yangın kaynaklı şu an itibariyle 41 kişinin duman zehirlenmesi ve yanıklardan dolayı hastahaneye sevk edildiği, hastaneye sevk edilenlerden 5 kişinin orman personeli, 5 kişinin askeri personel, 31 kişinin ise sivil vatandaş olduğu, yaralılardan 3 kişinin Aydın'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildiği, 1 kişinin ise İzmir'e sevk edildiği, şu aşamada can kaybının olmadığı, 4 konut zarar görmüştür.

Tahliye Durumu: Zengin evleri mevkiinde yaşam süren 150 kişinin tahliye süreci devam etmektedir. Çine 1 Nolu L tipi Kapalı ve Açık Cik yangından etkilenme durumu olmadığından şimdilik tahliye durumu olmadığı, yangın nedeniyle Mutaflar Mahallesi, Dutluoluk Mahallesi ve Tatarmemişler Mahalllesi'nin tedbir amaçlı boşaltılmış durumda olduğu,

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 2

Tutuklu: 1

Adli Kontrol: 1

34. İZMİR – KİRAZ

Bölge: Veliler Mahallesi

Yangın Tarihi: 30.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Zeytin ve İncir bahçelerinde yaşanan yangın

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yaklaşık olarak 11 hektarlık alan yanmıştır.

Tahliye Durumu: Yerleşim yerini tehdit etmemektedir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

35. İZMİR – SELÇUK

Bölge: Şirince Mahallesi

Yangın Tarihi: 30.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Özgür ÖZTÜRK isimli şahıs bahçe evinde yemek yapmak için ot ile yaktığı ateşin rüzgar ile sıçraması sonucunda

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yaklaşık 15 dönüm Özgür ÖZTÜRK isimli şahsa ait ot ve çalılık, 200m² orman arazisi ve 1 adet çam ağacı yanmıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 1

Adli Kontrol: 1

36. MERSİN – AYDINCIK

Bölge: Eskiyörük Mahallesi

Yangın Tarihi: 30.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Yangının ilk çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangında ilk belirlemelere göre 4 Ağır hasar ve 8 hafif hasarlı ev olduğu belirlenmistir. 240 hektar orman alanının zarar gördüğü tespit edilmiştir.

Tahliye Durumu: Tedbir amacıyla Eskiyörük Mahallesi Karatepe Mevkii'nde bulunan 80 hane tahliye edilmiş, toplam 208 vatandaş güvenli bölgelere sevk edilmiştir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

37. YALOVA – ARMUTLU

Bölge: Kapaklı Köyü

Yangın Tarihi: 30.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Elektrik direğinde meydana gelen arzı kaynaklı olduğu

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: 30 hektara yakın Orman Arazisi ve tahmini 2.000.000,00 TL'nin üzerinde kamu zararı,Yerleşim yerinde meydana gelmesine rağmen can ve konut hasarı mevcut değil

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 3

Adli Kontrol: 3

38. ANTALYA – AKSEKİ

Bölge: Güçlüköy

Yangın Tarihi: 30.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: En yakın yerleşim yerine kuş uçuşu 1 km olan , yaklaşık 3 dönüm yerin yandığı, herhangi bir yerleşim yerinin zarar görmediği,

Tahliye Durumu: Tahliye işlemlerinin olmadığı orman yangını meydana gelmiştir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

39. OSMANİYE – MERKEZ

Bölge: Yarpuz Köyü

Yangın Tarihi: 31.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: 2.5 hektar ziraat alanı, 2 hektar ormanlık alan olma üzere toplam 4.5 hektar yangından etkilendi.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

40. BALIKESİR – SUSURLUK

Bölge: Yıldız Mahallesi

Yangın Tarihi: 31.07.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangından etkilenen alan tahmini 700 hektardır. Yangından zarar gören kişi/kişiler, konut , işyeri yoktur. 35 küçükbaş hayvan yanmış, bir ceviz bahçesi içerisinde bulunan 1 adet konteyner, 1 adet küçük traktör ve 7 arı kovanı yanmıştır.

Tahliye Durumu: Tahliye edilen kişi ya da yer bulunmamaktadır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

41. BALIKESİR – MARMARA

Bölge: Topağaç Mahallesi

Yangın Tarihi: 01.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Salih YILDIZ (E-58) isimli şahsın bahçesinde bulunan bahçe çitlerinde kaynak yaptığı esnada, kaynak işlemi sırasında oluşan kıvılcımların otluk alana sıçraması sonucu yangının başladığının değerlendirildiği, olay yerinde kaynak yapıldığına dair iz ve emarelere rastlanıldığı tespit edilmiştir.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: 2 (iki) adet evin zarar gördüğü, yangının ormanlık alanlara da sirayet ettiği.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 1

Adli Kontrol: 1

42. MANİSA – SARUHANLI

Bölge: Kumkuyucak Mahallesi

Yangın Tarihi: 01.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Fehim TOK (1985/E) isimli şahsa ait 101 ada 1 parsel numaralı arazide, Kemal ENGİN (1995/E), Halil İbrahim ENGİN(2008/E) ve Kıyas TOK(1978/E) isimli şahıslar iş makinesi ile arazide taş kırma çalışması yaptıkları esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıkmıştır.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangından 800 Dekar Orman Arazisi etkilenmiştir. Yangından zarar gören kişi/kişiler, konut , işyeri yoktur.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 4

Adli Kontrol: 3

Serbest: 1

43. HAKKARİ – YÜKSEKOVA

Bölge: Yeniköprü

Yangın Tarihi: 01.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Uzay Kule'de görevli güvenlik korucusu O.B.'nin (1996 doğumlu), çöpleri yaktığı esnada alevlerin kuru otlara sirayet etmesi sonucu yangın çıkmıştır.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: 1.922 rakımlı tepenin bulunduğu alanda yaklaşık 6.000 metrekarelik örtü yangını meydana gelmiştir. Yaralanma bulunmamaktadı.

Tahliye Durumu: Tahliye edilen bir yer olmamıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 1

Serbest: 1

44. İZMİR – BUCA

Bölge: Dokuz Eylül Üniversitesi

Yangın Tarihi: 01.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Yangına ilişkin bilgi sahibi olan Zernişan Oygur'un beyanının alındığı, şahsın yangının nasıl başladığını görmediğini beyan ettiği, çıkış sebebinin bu aşamada tespit edilemediği.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: 14 hektarlık alan hasar görmüştür.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

45. MUĞLA – FETHİYE

Bölge: Yanıklar Mahallesi

Yangın Tarihi: 02.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Kesmeli Maden Tepe mevkiinde BOTAŞ hattı yapım çalışmaları yapılan yerde, çalışmalarda görevli şirkete ait 06 AEV 501 plakalı beyaz pikap arkasında bulunan jeneratörün alev alması ve aracı yakmasıyla ormana sıçrayan alevler yangına sebep olmuştur.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: 0,01 hektar alan yanmıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

46. TUNCELİ – MERKEZ

Bölge: Venk köprüsü yakınları

Yangın Tarihi: 03.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelince yangın alanında yapılan

incelemelerde, bölgede bulunan ve toplanması yasak olan endemik türlerden Tunceli dağ sarımsağını

topladığı değerlendirilen şahıslara ait olabileceği düşünülen çeşitli alet ve edevat ile söz konusu

malzemelerin bulunduğu alanda sigara izmariti tespit edilmiştir. Mevcut bulgular doğrultusunda

yangının sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmektedir.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Ölü, yaralı yok

Tahliye Durumu: Tahliye edilen bir yer olmamıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

47. KOCAELİ – GEBZE

Bölge: Mevlana Mahallesi Beylik Dağı Ormanı

Yangın Tarihi: 04.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: İhbarcı Gülşah GÜNAY yoldan geçerken siyah t-shirtlü, siyah pantolon, beyaz ayakkabılı genç bir erkek şahsın otluk alanda ateş yakıp elleriyle ateşi harladığını bunun üzerine aracını durdurup şahsı telefonuyla görüntü kaydına aldığını beyan etmiştir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Şüpheli Sayısı: 1

Serbest: 1

48. TUNCELİ – MERKEZ

Bölge: Yolkonak Köyü

Yangın Tarihi: 05.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Yangının elektrik direğinin dibinden çıktığını gören bilgi sahibi şahıs olduğu bilgisi alınmış olup bu aşamada yangının insan eliyle çıktığına dair emare ve delil bulunmamaktadır.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangında yaklaşık 10 hektarlık mera arazisi otluk ve çalılık alan yanmıştır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

49. GAZİANTEP – ŞEHİTKAMİL

Bölge: Bilek Mahallesi

Yangın Tarihi: 04.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yangında herhangi bir kişi ya da çevre yerleşimi etkilenmemiş olup, tahminen 4 hektarlık alanda örtü yangını şeklinde yayıldığı değerlendirilmektedir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

50. ADIYAMAN – GERGER

Bölge: ÇOBANPINAR KÖYÜ

Yangın Tarihi: 06.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Elektrik trafosundan kaynaklandığı.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Arazide tahmini olarak 150 dönüm arazi yanmış bulunmaktadır.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

51. BURSA – OSMANGAZİ

Bölge: Kirazlı Mahallesi

Yangın Tarihi: 06.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Yaklaşık 0.5 hektarlık ormanlık alanda yangın meydana gelmiştir.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

52. KÜTAHYA – TAVŞANLI

Bölge: Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi

Yangın Tarihi: 08.08.2026

Yangının Çıkış Sebebi: Sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını.

Ölü-Yaralı/Maddi Zarar: Herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Yangında yaklaşık (4) dekar orman örtü alanı zarar görmüştür.

Yangının Son Durumu: Söndürüldü

Dosyanın en altında yer alan toplam adli durum:

Şüpheli: 34

Mevcut Gözaltı: 0

Tutuklu: 7

Adli Kontrol: 14

Yakalama: 0

Serbest: 11

Tutukludan Tahliye: 2