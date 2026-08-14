2026'da 245 suçlu iade edildi! Bakan Gürlek: Camgözler suç örgütü yöneticisi Türkiye'ye getiriliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğinin güçlendirildiğini açıkladı. Gürlek, 2026 yılında Türkiye’ye iade edilen şahıs sayısının 245’e ulaştığını duyurdu. Ayrıca Gürlek, "Son olarak 2020 yılında Arjantin'den iadesini talep ettiğimiz Camgözler suç örgütü yöneticisi S.K., 13 Ağustos'ta Arjantin'de teslim alındı; İstanbul'a ulaşması planlanıyor. " dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz'dan bu yana 12 ülkeden 48 şahsın daha Türkiye'ye iade edildiğini belirtti. Son bir buçuk ayda iade edilenlerin 24'ünün Gürcistan'dan, 8'inin Almanya'dan, 6'sının ise Yunanistan'dan getirildiğini aktardı.

Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik mücadelede de önemli sonuçlar elde edildiğini vurguladı. Uzun süredir takip edilen dosyalarda gelişme kaydedildiğini belirten Gürlek, "Redkitler" suç örgütü lideri F.D.'nin 13 Ağustos 2026'da Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

"Camgözler" suç örgütü yöneticisi S.K. için de iade kararı çıktı. Gürlek, 2020 yılında Arjantin'den iadesinin talep edildiğini belirttiği S.K.'nın 13 Ağustos'ta Arjantin'de teslim alındığını ve İstanbul'a getirilmesinin planlandığını bildirdi.

Bakan Gürlek, "Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Türk adaleti onların peşinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca süreçte koordineli çalışma yürüten İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına ve suçluların iadesi ile adli yardımlaşma süreçlerinde Türkiye ile iş birliği yapan ülkelerin yetkili makamlarına teşekkür etti.

"CAMGÖZLER SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ S.K.'NIN ÜLKEMİZE İADESİNE KARAR VERİLDİ"

Gürlek'in açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendiriyor, iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip etmeyi sürdürüyoruz. Suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz. 1 Temmuz'da, 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesini gerçekleştirdiğimizin bilgisini paylaşmıştık. O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. Böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı. Son bir buçuk ayda ülkemize iade edilenlerin 24'ü Gürcistan'dan, 8'i Almanya'dan, 6'sı Yunanistan'dan getirildi. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizde de önemli sonuçlar elde ettik. Uzun süredir takip ettiğimiz dosyalarda gelişme kaydettik. "Redkitler" suç örgütü lideri F.D. 13 Ağustos 2026 tarihinde ülkemize iade edildi. Son olarak 2020 yılında Arjantin'den iadesini talep ettiğimiz Camgözler suç örgütü yöneticisi S.K.'nın ülkemize iadesine karar verildi. Dışişleri Bakanlığımızın 28 Temmuz 2026 tarihli bildiriminin ardından, 31 Temmuz'da İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımızla gerekli koordinasyon sağlandı ve şahsın Türkiye'ye getirilmesine yönelik seyahat programı oluşturuldu. S.K., 13 Ağustos'ta Arjantin'de teslim alındı; bu gece sularında İstanbul'a ulaşması planlanıyor. Aziz milletimiz müsterih olsun: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Türk adaleti onların peşinde olacaktır. Bu süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalıştığımız İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza; suçluların iadesi ve adli yardımlaşma süreçlerinde ülkemizle iş birliği yapan ülkelerin yetkili makamlarına teşekkür ediyorum."