Türkiye'yi merkez ülke yapacak dev proje! İyidere'de kritik aşama tamamlandı

Uraloğlu, "Şimdi de hem Rize'mizin hem de ülkemizin Karadeniz'deki lojistik gücünü taçlandıracak bir eserin, İyidere Lojistik Limanı'nın ana mendireğinin son ano kronman betonunu dökeceğiz. Böylece bu büyük projenin en kritik aşamalarından birini tamamlamanın gururunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

KORİDORLARI PLANLAYAN MERKEZ ÜLKE: TÜRKİYE

Uraloğlu, ulaştırma ve lojistiğin yalnızca yolları, limanları, havayollarını veya demiryollarını değil; üretimi, ihracatı, istihdamı ve geleceğe dair umudu da inşa eden sektörler olduğunu vurguladı.

Günümüzde yaşanan jeopolitik gerilimlerin güvenli, alternatif ve sürdürülebilir koridorlara sahip olmanın zorunluluğunu ortaya koyduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Günümüz dünyasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Kızıldeniz'deki aksaklıklara kadar yaşanan jeopolitik gerilimler, Hürmüz ve Kızıldeniz'deki riskler bir kez daha göstermiştir ki güvenli, alternatif ve sürdürülebilir koridorlara sahip olmak bir tercih değil, zorunluluktur. İşte bu noktada Türkiye, coğrafi konumunun verdiği stratejik üstünlüğü, modern altyapısı ve kararlı yatırımlarıyla 'koridor ülkesi' olmaktan 'koridorları planlayan merkez ülke' olmaya yükseltmektedir. İyidere Lojistik Limanı da bu büyük vizyonun Karadeniz'deki en önemli ayaklarından biridir."

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumuyla stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Söz konusu limanımız da Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre mesafesiyle, Doğu Karadeniz'in tamamına kolay erişimin mümkün olduğu, adeta bölgenin tam kalbinde yer alan stratejik bir konumdadır." dedi.