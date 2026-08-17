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Türkiye'yi merkez ülke yapacak dev proje! İyidere'de kritik aşama tamamlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'yi merkez ülke yapacak dev proje! İyidere'de kritik aşama tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize İyidere Lojistik Limanı'nda ana mendireğin son beton döküm törenine katıldı. Projenin yüzde 82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştığını belirten Uraloğlu, altyapı çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize il programı kapsamında İyidere Lojistik Merkezi Ana Mendireği'nin Son Ano Kronman Beton Döküm Töreni'nde konuştu. Sabah saatlerinde Çamlıhemşin Tüneli'ni hizmete açtıklarını belirten Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı'nın ana mendireğinin son ano kronman betonunun döküleceğini söyledi.

Uraloğlu, "Şimdi de hem Rize'mizin hem de ülkemizin Karadeniz'deki lojistik gücünü taçlandıracak bir eserin, İyidere Lojistik Limanı'nın ana mendireğinin son ano kronman betonunu dökeceğiz. Böylece bu büyük projenin en kritik aşamalarından birini tamamlamanın gururunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi merkez ülke yapacak dev proje! İyidere'de kritik aşama tamamlandı - 1

KORİDORLARI PLANLAYAN MERKEZ ÜLKE: TÜRKİYE

Uraloğlu, ulaştırma ve lojistiğin yalnızca yolları, limanları, havayollarını veya demiryollarını değil; üretimi, ihracatı, istihdamı ve geleceğe dair umudu da inşa eden sektörler olduğunu vurguladı.

Günümüzde yaşanan jeopolitik gerilimlerin güvenli, alternatif ve sürdürülebilir koridorlara sahip olmanın zorunluluğunu ortaya koyduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Günümüz dünyasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Kızıldeniz'deki aksaklıklara kadar yaşanan jeopolitik gerilimler, Hürmüz ve Kızıldeniz'deki riskler bir kez daha göstermiştir ki güvenli, alternatif ve sürdürülebilir koridorlara sahip olmak bir tercih değil, zorunluluktur. İşte bu noktada Türkiye, coğrafi konumunun verdiği stratejik üstünlüğü, modern altyapısı ve kararlı yatırımlarıyla 'koridor ülkesi' olmaktan 'koridorları planlayan merkez ülke' olmaya yükseltmektedir. İyidere Lojistik Limanı da bu büyük vizyonun Karadeniz'deki en önemli ayaklarından biridir."

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumuyla stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Söz konusu limanımız da Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre mesafesiyle, Doğu Karadeniz'in tamamına kolay erişimin mümkün olduğu, adeta bölgenin tam kalbinde yer alan stratejik bir konumdadır." dedi.

Türkiye'yi merkez ülke yapacak dev proje! İyidere'de kritik aşama tamamlandı - 2

BÜYÜK TONAJLI GEMİLERİN YENİ ADRESİ OLACAK

Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı'nın yalnızca büyük bir liman yatırımı olmadığını, Rize ve Trabzon başta olmak üzere tüm Karadeniz ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek stratejik bir eser olduğunu belirtti.

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Limanın Doğu Karadeniz'i ulusal ve uluslararası ticaret ağlarına daha güçlü şekilde bağlayacağını ifade eden Uraloğlu, "Yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner ve 100 bin araçlık Ro-Ro kapasitesi ile Karadeniz havzasındaki büyük tonajlı gemilerin güvenle demirleyebileceği yeni bir adres oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi merkez ülke yapacak dev proje! İyidere'de kritik aşama tamamlandı - 3

"ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMINI BU YIL BİTMEDEN TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

İyidere Lojistik Liman Projesi kapsamındaki çalışmaları da anlatan Uraloğlu, 2 bin 950 metre uzunluğunda ana mendirek, 395 metre tali mendirek, farklı nitelikteki gemilere hizmet verecek 2 bin 220 metre rıhtım ve yaklaşık 657 bin metrekarelik geri saha oluşturulduğunu söyledi.

Kuru yükten konteynere, genel yükten Ro-Ro taşımacılığına kadar her türlü yüke ve gemiye hizmet verebilecek güçlü bir liman altyapısı inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Karadeniz'in zorlu deniz şartlarına karşı bu eseri güvenle yükseltmek için bugüne kadar yaklaşık 25 milyon ton anroşman imalatını, yani dalga enerjisini sönümleyen büyük taş blokların yerleştirilmesini gerçekleştirdik."

Ana mendirekte kullanılan 14 bin 754 X-Block'un imalat ve yerleştirme çalışmalarının da tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, projenin yüzde 82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, "Az sonra, toplam 2 bin 950 metretül kronman betonun son 11 metrelik kısmını ve rıhtım kronman başlangıcını da yaparak, limana yanaşacak gemileri dalga tesirinden koruyacak ana mendireği tamamen bitirmiş olacağız. Altyapı çalışmalarının tamamını da bu yıl bitmeden tamamlamış olmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'yi merkez ülke yapacak dev proje! İyidere'de kritik aşama tamamlandı - 4

"İYİDERE LOJİSTİK LİMANI, RİZE'NİN GELECEĞİNE VURULAN BİR MÜHÜRDÜR"

Altyapının tamamlanmasının ardından üstyapı yapım çalışmalarına başlamayı planladıklarını belirten Uraloğlu, "İyidere Lojistik Limanı Rize'nin geleceğine vurulan bir mühürdür. Başta Rize olmak üzere tüm bölgenin kalkınma hızına hız katacak bir lokomotif olacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Bu limana yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir yatırım olarak bakmadıklarını belirten Uraloğlu, projenin Türkiye Yüzyılı'nın ulaştırma ve lojistik vizyonunun Karadeniz'deki önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı, Hürmüz Boğazı ve Körfez bölgesindeki çatışmalar ile Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndaki aksaklıkların küresel tedarik zincirlerini derinden etkilediğini ve alternatif koridor arayışlarını hızlandırdığını ifade etti. Bu noktada Türkiye'nin stratejik konumuyla merkezinde yer aldığı Orta Koridor'un en güvenli, hızlı ve sürdürülebilir alternatif olarak öne çıktığını belirtti.

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ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU GÜÇLENİYOR

Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu geçişi ve Türkiye'de devam eden diğer demiryolu yatırımlarıyla Orta Koridor'u Asya'dan Avrupa'ya uzanan, güvenilir ve modern altyapıya sahip rekabetçi bir uluslararası ticaret omurgasına dönüştürdüklerini söyledi.

Uraloğlu, "Yapım çalışmaları süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projemizle de Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantısını güçlendirerek Orta Koridor'un kapasitesini artırmış olacağız. Kalkınma Yolu Projesi'yle ise bu resme çok önemli bir güney halkası ekliyoruz. Basra Körfezi'ni Irak'taki Büyük Faw Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak yeni bir lojistik omurga oluşturuyoruz." dedi.

Türkiye'yi merkez ülke yapacak dev proje! İyidere'de kritik aşama tamamlandı - 5

"YENİ VE MODERN HİCAZ DEMİRYOLU'NU CANLANDIRACAK İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTINI İMZALADIK"

Türkiye ve dünya için alternatif güzergâhlara ihtiyaç olduğunu belirten Uraloğlu, "Bırakın kriz zamanlarını, normal zamanda bile alternatif güzergâhlarınızın olması lazım. Bu hususta da yine kısa bir süre önce Suudi Arabistan ile yeni ve modern Hicaz Demiryolu'nu canlandıracak iş birliği mutabakat zaptını imzaladık. Bu proje, Türkiye'yi Körfez'den Avrupa'ya bağlayan yepyeni bir koridoru oluşturacak." açıklamasında bulundu.

Hedeflerinin üreten, ihraç eden, ticaret yollarının merkezinde yer alan ve ulaştırmanın her modunda güçlü bir Türkiye olduğunu belirten Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı'nın bu hedef doğrultusunda Karadeniz kıyılarında yükselen stratejik eserlerden biri olduğunu söyledi.

Uraloğlu, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla hayata geçireceğiz. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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