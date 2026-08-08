Bakan Gürlek’ten suç örgütlerine net mesaj: Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt'a geldi. Ziyaret sırasında, Bakan Çiftçi ve Gürlek'e, İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ile çok sayıda protokol eşlik etti.

Gürlek, "Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri; torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki: Peşinizdeyiz. Yaptığınız yanınıza kâr kalmayacak ve Türk milleti adına, hukuk çerçevesinde hesaba çekileceksiniz. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşının yanındadır." dedi.

Devletin ciddiyetini ve kararlılığını yerinde göstermek amacıyla İçişleri Bakanı ile Esenyurt'ta bulunduklarını belirten Gürlek, uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çetelerine yönelik sert mesajlar verdi.

Gürlek, Esenyurt'u suçun ve suçlunun merkezi haline getirmek isteyen tüm illegal yapılar ile bunların İstanbul'a uzanan kollarını koparmakta kararlı olduklarını vurguladı.

GÜRLEK: DEVLET TEPENİZE BİNECEK VE GEREĞİ NEYSE YAPACAK Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un nüfus yoğunluğu en yüksek ilçelerinden Esenyurt'ta, İçişleri Bakanı ile gerçekleştirdikleri istişare toplantısının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Gürlek, Esenyurt'un hızlı gelişiminin beraberinde asayiş olaylarını da getirdiğini belirterek, ilçenin huzur ve güvenliğinin korunması için kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi.

(Foto: AA)

"DEVLET TEPENİZE BİNECEK"

Adaletin vatandaşın kendisini sokağında güvende hissetmesi, gençlerin zehir tacirlerinden korunması ve alın terinin yasa dışı bahis ile dolandırıcılık şebekelerine teslim edilmemesi olduğunu belirten Gürlek, sokak çetelerinin çocukları ve gençleri tehdit unsuru olarak kullanmasının önüne geçeceklerini ifade etti.

Gürlek, "Kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyenler şunu iyi bilsin: Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak. Çünkü biz bunun için varız." ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTLÜ, NARKOTİK VE EKONOMİK SUÇLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU

Adalet Bakanlığı olarak 24 Nisan 2026'da Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığını kurduklarını açıklayan Gürlek, böylece uzmanlaşma, veri analizi ve başsavcılıklar arasındaki koordinasyonun kalıcı bir kurumsal yapıya kavuşturulduğunu söyledi.

Gürlek, 22 Haziran 2026'da ise "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelgenin yayımlandığını belirtti. Genelgeyle soruşturmaların bütüncül biçimde yürütülmesi, suç gelirlerinin izlenmesi, malvarlığı tedbirlerinin etkin uygulanması ve iller arası eş güdüm konusunda ortak bir çalışma çerçevesi oluşturulduğunu aktardı.

Mücadelenin günübirlik olmadığını vurgulayan Gürlek, "Dosyayı açmakla yetinmeyen, delili takip eden, paranın izini süren, firariyi yurt dışında da arayan ve suç ekonomisini sürdürülemez hâle getirmeyi hedefleyen kararlı bir mücadele anlayışıdır." dedi.

"ADALETİN TECELLİSİ DAHA HIZLI VE DAHA KARARLI OLACAK"

Uyuşturucu, sokak çeteleri ve sanal kumar suçlarıyla mücadelede suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir yöntem izlediklerini belirten Gürlek, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla entegre biçimde sahadaki çalışma metotlarını geliştirdiklerini söyledi.

Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve etkin mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hayata geçirdiklerini belirten Gürlek, "Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha sesleniyorum: Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

ŞUBAT-TEMMUZ DÖNEMİNDE BİNLERCE OPERASYON

Gürlek, 2026 yılının Şubat-Temmuz döneminde Türkiye genelinde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç yapılanmalarına yönelik binlerce operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığının çalışmaları ile 81 il Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonu kapsamında on binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Gürlek, çok sayıda şüphelinin tutuklandığını, çok sayıda şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını söyledi.

22 Haziran tarihli genelge doğrultusunda organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin daha da güçlendirildiğini belirten Gürlek, suçtan elde edilen yüz milyonlarca lira ile yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerindeki uyuşturucu madde ve üretim girdileri ile binlerce taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve finansal işletmenin soruşturma ve tedbir süreçlerine dahil edildiğini ifade etti.

Yasa dışı bahis siteleri ve kripto varlık hesapları hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığını belirten Gürlek, tespit edilen toplam işlem hacminin 1 trilyon Türk lirasını aştığını bildirdi.

"SUÇUN FİNANSAL DAMARLARINA YÖNELECEĞİZ"

Gürlek, tablonun örgütlü suçun yalnızca bir asayiş meselesi olmadığını, aynı zamanda devasa bir kayıt dışı ekonomi ve kara para meselesi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bu nedenle suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceklerini belirten Gürlek, "Suç gelirini koruyamayan, parasını sisteme sokamayan, taşınmazını ve şirketini kullanamayan örgüt ayakta kalamaz." dedi.

Gürlek, milletin başına bela olan her suç yapısının üzerine, bireysel veya kurumsal olup olmadığına bakmaksızın sonuna kadar gideceklerini ve tüm paravan yapıları yok etmeye hazır olduklarını ifade etti.

MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Uyuşturucu, sanal bahis, kumar ve sokak çeteleriyle mücadelede yeni bir boyuta geçileceğini belirten Gürlek, hukuk sistemindeki eksikliklerin giderileceğini ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin en güçlü şekilde teminat altına alınacağını söyledi.

Gürlek, bunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "kesin ve net talimatı" olduğunu belirterek, bugün Esenyurt'ta devletin ciddiyetini ilk ağızdan paylaşmak için bulunduklarını ifade etti.

Önümüzdeki dönemde beş alana özellikle yoğunlaşacaklarını belirten Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmanın artırılacağını, kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklama yöntemlerine karşı teknik kapasitenin güçlendirileceğini söyledi.

Gürlek ayrıca uluslararası adli yardımlaşma, iade ve ortak soruşturma süreçlerinin hızlandırılacağını, savcıların örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlığının sürekli eğitimlerle destekleneceğini ve illerin saha tecrübesinin ortak veri ve analiz altyapısıyla buluşturulacağını belirtti.

Gürlek, "Uyuşturucu şebekeleri, sanal bahis ve kumar yapıları, sokak çeteleri dâhil tüm illegal yapılanmaların kılcal damarlarına kadar inerek hesap soracak ve yasaların bize verdiği tüm yetkileri kullanarak üzerlerine gideceğiz. Milletimiz müsterih olsun." dedi.

"DEVLETİMİZİN İMKÂNLARI HER TÜRLÜ SUÇ YAPILANMASINDAN ÜSTÜNDÜR"

Suç örgütlerinin büyüklüğünün, uluslararası bağlantılarının, finansal gücünün veya kullandıkları teknolojinin kendilerini mücadeleden alıkoyamayacağını vurgulayan Gürlek, "Devletimizin imkânları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasından üstündür." ifadelerini kullandı.

Gürlek, mücadelede görev yapan Cumhuriyet savcıları, hâkimler, emniyet ve jandarma teşkilatları, Sahil Güvenlik ve gümrük birimleri, MASAK ve Adli Tıp Kurumu uzmanları ile Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hedeflerinin; suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerin zehirden korunduğu, vatandaşların emeğinin güvence altında bulunduğu ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye olduğunu belirten Gürlek, bu hedef doğrultusunda hukuktan ayrılmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ÇİFTÇİ: "YAKLAŞIK 7 BİN 500 ARANAN ŞAHSI BU YILIN İLK 7 YILINDA YAKALAMIŞ DURUMDAYIZ"

Esenyurt'ta yapımı devam eden adalet sarayında inceleme çalışmalarının ardından açıklama yapan Bakan Çiftçi, Esenyurt'un kalabalık nüfusuna dikkat çekerek, "Esenyurt, 1 milyonu aşan nüfusu ile hem İstanbul, hem ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi. Kamu yatırımları açısından da önemli ilçelerimizden birisi. Savunma sanayimizin önde gelen firmalarından Baykar, Mercedes Benz'in otobüs fabrikası ilçemizde bulunuyor. İlimizin genel ihracatının yüzde 7'sini tek başına Esenyurt ilçemiz karşılıyor. İlimizin emniyeti, asayişi, İçişleri Bakanlığı olarak, adalet bakanlığı olarak beraberce yürütmüş olduğumuz hizmetler, beraber gözden geçirmek ve koordinasyonu sağlamak, emniyet ve asayiş yönünden koordinasyonu daha da kuvvetlendirmektir" diye konuştu.

Bakan Çiftçi, "Bu sene Esenyurt ilçemizde, araç sayımızı 2023 yılına göre yüzde 96 arttırmış olduk. Bu sayı, sahadaki görünürlüğümüzü, hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı 2023 yılına göre yüzde 40 arttırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla arttırdık personel sayımızı. Yaklaşık 7 bin 500 aranan şahsı bu yılın ilk yedi yılında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış görünüyor. Bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde 800 kilo uyuşturucuyu personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız. İçişleri Bakanlığımızın 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe koyduğu NARVAS uygulamamız neticesinde bir veri analiz uygulamamız var narkotikle ilgili. Bize gelen ihbarların yüzde 23 oranında arttığını görüyoruz. Bu da vatandaşımızın bize vermiş olduğu desteğin somut göstergesi. Şu an itibariyle, tüm Türkiye'de, sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96 buçuğunu toplamış bulunmaktayız. Esenyurt'ta, sahipsiz sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Sahipsiz sokak hayvanlarının, beslenmeleri, sahiplenmeler, kısırlaştırılmaları yerine getiriliyor" ifadelerini kullandı.

"HER 100 BİN VATANDAŞIMIZA BİR POLİS MERKEZİ PLANLIYORUZ"

Esenyurt'ta yapılacak kamu binalarına ilişkin Bakan Çiftçi, "Esenyurt ilçemizde hükümet konağımız yok. Kaymakamlığımız şu an ilçe belediyemize ait çok katlı bir binada hizmet veriyor. Dolayısıyla 2027 yılında ilçemize bir hükümet konağı kazandıracağız. 16 bin metrekarelik bir alan üzerinde. İlçemizin tamamen bir bütün içerisinde yer aldığı bir hizmet binası yapacağız. Ardından, ilçe emniyet müdürlüğü binamız da yok. Buna yönelik belediyemiz yer tahsisini yaptı, son aşamaya getirdi. Önümüzdeki günlerde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızı da ilçemize kazandırmış olacağız. Bununla ilgili ödeneğimiz şu anda hazır. Emniyet, asayişi kuvvetlendirmek, vatandaşların güvenliğini arttırmak için 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Her 100 bin vatandaşımıza bir polis merkezi planlıyoruz. Özel Harekat Başkanlığımıza ait bir Özel Harekat Müdürlüğümüz ve Çevik Kuvvet için de Esenyurt içerisinde konuşlandırılacak. Bu da, ilçemizin emniyetine, asayişine olumlu manada katkıda bulunacak" dedi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

'Terörsüz Türkiye' hedefine de değinen Bakan Çiftçi, "Çerçeve yasa, TBMM'ye sunuldu. Adalet Komisyonunda görüşüldü, Adalet Komisyonunda da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak. Tabii bu sürecin bu güne gelmesinde en büyük pay, Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Baştan beri bir irade ortaya koydu, devlet politikası haline getirdi. Bunun neticesinde de süreç, sağlıklı bir şekilde bu günlere geldi. Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Terörsüz Türkiye sürecinde, gövdesini taşın altına koydu ve çok güçlü bir destek verdi. 3'üncü bir teşekkürü de, Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da, sürecin bu zamana kadar sağlıklı işleyebilmesi için çok yapıcı bir rol üstlendi. İçişleri Bakanlığı olarak, sürecin akamete uğramaması, provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sağlıklı bir şekilde sürecin ilerleyebilmesi noktasında" şeklinde konuştu.