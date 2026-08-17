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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim! Orgeneral Rafet Dalkıran görevi devraldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim! Orgeneral Rafet Dalkıran görevi devraldı

MSB: 2026 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, görevi Orgeneral Rafet Dalkıran’a devretti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen devir teslim törenine katıldı.

MSB: 2026 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, görevi Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen devir teslim törenine katıldı.

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