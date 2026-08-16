Ankara-Şam hattında tarihi adım! 14 yıl önce sözünü vermişti: Başkan Erdoğan Şam yolcusu

Bölgedeki dengeleri değiştirecek bu kritik hamleyle, 13 yıllık savaşın izlerinin silinmesi ve Ankara-Şam hattında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Suriye ile normalleşme sürecinde en somut adım için düğmeye basıldı. Sürecin fitilini ateşleyen gelişmeyi Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz duyurdu. Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'yi ziyaret edeceğini belirtirken, bu ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgedeki gelişmeler nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

14 YIL ÖNCEKİ ŞAM MESAJI: "O GÜN ARTIK ÇOK YAKIN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Tam 14 yıl önce AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş Grup Toplantısı'nda dile getirilen bu sözler, Erdoğan'ın Şam ziyaretine ilişkin mesajlarının temelini oluşturmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aynı konuşmada "Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz." cümleleriyle kardeşlik mesajı vermişti.