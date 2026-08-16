Ankara-Şam hattında tarihi adım! 14 yıl önce sözünü vermişti: Başkan Erdoğan Şam yolcusu
Türkiye ve Suriye hattında tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 yıl önce dile getirdiği büyük hayal, şimdi somut bir adıma dönüşüyor. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'ye gerçekleştireceği tarihi ziyareti duyurdu. Bölgedeki dengeleri değiştirecek bu kritik hamleyle, 13 yıllık savaşın izlerinin silinmesi ve Ankara-Şam hattında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.
Bölgedeki dengeleri değiştirecek bu kritik hamleyle, 13 yıllık savaşın izlerinin silinmesi ve Ankara-Şam hattında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.
Suriye ile normalleşme sürecinde en somut adım için düğmeye basıldı. Sürecin fitilini ateşleyen gelişmeyi Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz duyurdu. Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'yi ziyaret edeceğini belirtirken, bu ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgedeki gelişmeler nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
14 YIL ÖNCEKİ ŞAM MESAJI: "O GÜN ARTIK ÇOK YAKIN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Tam 14 yıl önce AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş Grup Toplantısı'nda dile getirilen bu sözler, Erdoğan'ın Şam ziyaretine ilişkin mesajlarının temelini oluşturmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aynı konuşmada "Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz." cümleleriyle kardeşlik mesajı vermişti.
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BİR ŞAM AŞIĞIDIR"
Diplomatik trafiğin hız kazandığı süreçte Büyükelçi Nuh Yılmaz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, "Herkes şunu bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir Şam aşığıdır. Ve Emevi Camii'nde namaz kılmaktan daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey olabilir şu an için dünyada. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelmeyi çok istiyor. Gerçekten Şam halkıyla, Şam milletiyle, Şam devletiyle, Şam'ın kültürüyle karşılaşmayı ve buraya ziyaret etmeyi gerçekten belki de şu anda dünyada her şeyden daha fazla istiyor." ifadelerini kullandı.
ERTELEMEYE SEBEP OLAN SAVAŞ ENGELİ
Ziyaretin neden daha önce gerçekleşmediğine ilişkin detayları da paylaşan Yılmaz, ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgedeki gelişmeler nedeniyle ertelendiğini belirtti.
Yılmaz, "Ziyaretini aslında daha önce planlamıştı. Yani bu Ankara'da konuşulmuştu. Ancak 21 Nisan gibi bir tarih de netleşmemekle birlikte konuşuluyordu. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte maalesef hava sahası kapandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın planlanan ya da düşünülen ziyareti o zaman maalesef gerçekleşemedi." açıklamasında bulundu.
SURİYE'NİN YARALARI TÜRKİYE İLE SARILACAK
Bölgesel barış açısından önem taşıyan ziyaretin yanı sıra Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteği de sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde El Cezire'ye verdiği demeçte önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret planladığını duyurmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "13 yıllık savaşın ardından Suriye'nin yaralarını sarma, kendini toparlama, devleti ve toplumuyla tekrar ayağa kalkma gayretlerine destek vereceğiz." sözleriyle Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğini bir kez daha vurguladı.