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Başkan Erdoğan'dan Suriye ve Gazze mesajı: "Türkiye bölgeyi yalnız bırakmayacak"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Suriye ve Gazze mesajı: "Türkiye bölgeyi yalnız bırakmayacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera kanalına verdiği özel mülakatta bölgesel ve küresel gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye ile yeni dönemden Mekke Anlaşması'na, F-35 krizinden Gazze'deki insanlık dramına kadar pek çok kritik başlığa değinen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kararlı duruşunu ve gelecek vizyonunu net ifadelerle ortaya koydu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarına verilen önemin altını çizen Başkan Erdoğan, önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını ifade etti.

Terörsüz Türkiye vizyonuna atıfta bulunarak bölgedeki dinamikleri değerlendiren Başkan Erdoğan, "Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Suriye ve Gazze mesajı: "Türkiye bölgeyi yalnız bırakmayacak" - 1

MEKKE ANLAŞMASI: DIŞ SALDIRILARA KARŞI ORTAK DURUŞ

Bölgesel iş birliği açısından önem taşıyan Mekke Anlaşması'na ilişkin stratejik mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Mekke Anlaşması dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Mekke Anlaşması, imzalayan ülkelerin şunları yapacağını öngörüyor. Eğer içlerinden biri dış saldırıya maruz kalırsa, birleşik adımlar atılacaktır. Anlaşma, diğer ülkelerin gelecekte katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılımı önemli." sözleriyle ittifakın kapsamını aktardı.

Başkan Erdoğan'dan Suriye ve Gazze mesajı: "Türkiye bölgeyi yalnız bırakmayacak" - 2

"TRUMP'IN F-35 TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Savunma sanayii ve ABD ile ilişkilerdeki F-35 krizine değinen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin haklı beklentisini vurgulayarak, "Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık ve bunu yerine getirmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Suriye ve Gazze mesajı: "Türkiye bölgeyi yalnız bırakmayacak" - 3

GAZZE'DE İNSANLIK DİPLOMASİSİ: TÜRKİYE YALNIZ BIRAKMAYACAK

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve bölgedeki son duruma dikkat çeken Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'yi asla yalnız bırakmayacağını ve destek için tüm imkânların seferber edileceğini belirtti. Hamas'ın uzlaşmacı tavrına karşılık İsrail'in saldırgan tutumunu eleştiren Başkan Erdoğan, Hamas'ın üzerine düşen taahhütleri samimi şekilde yerine getirdiğini, İsrail'in ise savaşı sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan Suriye ve Gazze mesajı: "Türkiye bölgeyi yalnız bırakmayacak" - 4

AVRUPA BİRLİĞİ'NE NET MESAJ: KATILMAMAMIZ AVRUPA'NIN KAYBI

Son olarak Türkiye-AB ilişkilerindeki durağanlığa ve Avrupa'nın sergilediği tutuma değinen Başkan Erdoğan, "Avrupa, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmeye istekli görünmüyor. Avrupa Birliği'ne katılmak önceliğimiz değil ve Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı." sözleriyle Ankara'nın duruşunu ortaya koydu.

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