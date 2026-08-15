Başkan Erdoğan'dan Suriye ve Gazze mesajı: "Türkiye bölgeyi yalnız bırakmayacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera kanalına verdiği özel mülakatta bölgesel ve küresel gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye ile yeni dönemden Mekke Anlaşması'na, F-35 krizinden Gazze'deki insanlık dramına kadar pek çok kritik başlığa değinen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kararlı duruşunu ve gelecek vizyonunu net ifadelerle ortaya koydu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarına verilen önemin altını çizen Başkan Erdoğan, önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını ifade etti. Terörsüz Türkiye vizyonuna atıfta bulunarak bölgedeki dinamikleri değerlendiren Başkan Erdoğan, "Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak." ifadelerini kullandı.

MEKKE ANLAŞMASI: DIŞ SALDIRILARA KARŞI ORTAK DURUŞ Bölgesel iş birliği açısından önem taşıyan Mekke Anlaşması'na ilişkin stratejik mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Mekke Anlaşması dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Mekke Anlaşması, imzalayan ülkelerin şunları yapacağını öngörüyor. Eğer içlerinden biri dış saldırıya maruz kalırsa, birleşik adımlar atılacaktır. Anlaşma, diğer ülkelerin gelecekte katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılımı önemli." sözleriyle ittifakın kapsamını aktardı.