Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler

Yaklaşık 3 yıllık rekor bir sürede tamamlanan bu dev eser, şehir içi transit trafiğin yükünü omuzlayarak ulaşımda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Proje, Başkan Erdoğan'ın "Çağdaş Türkiye" vizyonunun en somut örneklerinden biri olarak Boğaz'ın yeni simgesi oldu.

İstanbul Boğazı'na vurulan üçüncü mühür olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos 2016'da hizmete açılarak modern Türkiye'nin sembol eserlerinden biri oldu.

GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ: DÜNYA DEVİ İSTANBUL HAVALİMANI

Yapım sürecinde kirli operasyonlara ve tartışmalara konu edilmeye çalışılan İstanbul Havalimanı, Başkan Erdoğan'ın dik duruşuyla dünyanın zirvesindeki yerini aldı. 2018 yılında kapılarını açan havalimanı, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle başladığı yolculuğuna, tüm etaplar bittiğinde 200 milyon yolcuya kadar çıkabilecek bir potansiyelle devam ediyor.

Bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en stratejik havacılık merkezi olan bu dev tesis, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü tüm dünyaya ilan etti.