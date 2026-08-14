Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler
AK Parti kuruluşun 25. yılına girerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye son çeyrekte ulaşımdan sağlığa, kültürden teknolojiye kadar her alanda adeta çağ atladı. Erdoğan'ın hizmet aşkıyla yoğrulan vizyonu İstanbul'da başlayarak yurdun dört bir yanına yayılırken ortaya dünyanın parmakla gösterdiği dev eserler çıktı. Muhalefetin her defasında karşı çıktığı projeler binbir engellemelere rağmen hayata geçirilirken, şahlanan Türkiye'nin gurur tabloları olarak önümüze çıkıyor. A Haber'in derlediği Özel Haber dosyasında 25. yılda Türkiye'ye kazandırılanlar dev eserler mercek altına alındı.
AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına girilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son çeyrek asırda gerçekleştirdiği büyük atılım bir kez daha gözler önüne seriliyor. Erdoğan'ın hizmet aşkı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla İstanbul'da başlayan değişim, yurdun dört bir yanına yayılan dev yatırımlarla adeta bir şahlanışa dönüştü.
Ulaşımdan sağlığa, savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden kültüre kadar hayata geçirilen dev eserler, Türkiye'nin gücünü ve gelişmişlik seviyesini ortaya koyan gurur tabloları olarak öne çıktı.
Muhalefetin karşı çıktığı, türlü engellemelere rağmen hayata geçirilen mega projeler, bugün Türkiye'nin kalkınma yürüyüşünün simgeleri haline geldi.
Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve kararlı liderlik, Türkiye'yi dev eserlerle donatarak ülkenin çehresini değiştirdi. A Haber'in Özel Haber dosyasında, 25 yıllık süreçte Türkiye'ye kazandırılan ve dünyada ses getiren dev projeler mercek altına alındı.
KITALARI BİRLEŞTİREN VİZYON: MARMARAY VE AVRASYA TÜNELİ
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, denizin altından kıtaları birleştiren mühendislik harikaları Türkiye'nin hizmetine sunuldu. Denizin altından dünyayı birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, her gün 700 bin yolcuyu iki yaka arasında güvenle taşırken, Avrupa ile Asya arasındaki geçişi 5 dakikaya düşüren Avrasya Tüneli ulaşıma nefes aldırdı.
İnşaat sürecinde birtakım çevrelerin engelleme girişimlerine ve muhalefetin tüm hedeflerine rağmen tamamlanan Avrasya Tüneli, ülke ekonomisine sağladığı yıllık 6 milyar liralık dev katma değerle Başkan Erdoğan'ın kararlılığının bir zaferi olarak kayıtlara geçti.