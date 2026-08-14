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Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti kuruluşun 25. yılına girerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye son çeyrekte ulaşımdan sağlığa, kültürden teknolojiye kadar her alanda adeta çağ atladı. Erdoğan'ın hizmet aşkıyla yoğrulan vizyonu İstanbul'da başlayarak yurdun dört bir yanına yayılırken ortaya dünyanın parmakla gösterdiği dev eserler çıktı. Muhalefetin her defasında karşı çıktığı projeler binbir engellemelere rağmen hayata geçirilirken, şahlanan Türkiye'nin gurur tabloları olarak önümüze çıkıyor. A Haber'in derlediği Özel Haber dosyasında 25. yılda Türkiye'ye kazandırılanlar dev eserler mercek altına alındı.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 1

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına girilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son çeyrek asırda gerçekleştirdiği büyük atılım bir kez daha gözler önüne seriliyor. Erdoğan'ın hizmet aşkı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla İstanbul'da başlayan değişim, yurdun dört bir yanına yayılan dev yatırımlarla adeta bir şahlanışa dönüştü.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 2

Ulaşımdan sağlığa, savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden kültüre kadar hayata geçirilen dev eserler, Türkiye'nin gücünü ve gelişmişlik seviyesini ortaya koyan gurur tabloları olarak öne çıktı.

Muhalefetin karşı çıktığı, türlü engellemelere rağmen hayata geçirilen mega projeler, bugün Türkiye'nin kalkınma yürüyüşünün simgeleri haline geldi.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 3

Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve kararlı liderlik, Türkiye'yi dev eserlerle donatarak ülkenin çehresini değiştirdi. A Haber'in Özel Haber dosyasında, 25 yıllık süreçte Türkiye'ye kazandırılan ve dünyada ses getiren dev projeler mercek altına alındı.

25 YILDA BAMBAŞKA BİR İSTANBUL
Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 4

KITALARI BİRLEŞTİREN VİZYON: MARMARAY VE AVRASYA TÜNELİ

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, denizin altından kıtaları birleştiren mühendislik harikaları Türkiye'nin hizmetine sunuldu. Denizin altından dünyayı birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, her gün 700 bin yolcuyu iki yaka arasında güvenle taşırken, Avrupa ile Asya arasındaki geçişi 5 dakikaya düşüren Avrasya Tüneli ulaşıma nefes aldırdı.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 5

İnşaat sürecinde birtakım çevrelerin engelleme girişimlerine ve muhalefetin tüm hedeflerine rağmen tamamlanan Avrasya Tüneli, ülke ekonomisine sağladığı yıllık 6 milyar liralık dev katma değerle Başkan Erdoğan'ın kararlılığının bir zaferi olarak kayıtlara geçti.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 6

İSTANBUL'UN ÜÇÜNCÜ GERDANLIĞI: YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

İstanbul Boğazı'na vurulan üçüncü mühür olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos 2016'da hizmete açılarak modern Türkiye'nin sembol eserlerinden biri oldu.

Yaklaşık 3 yıllık rekor bir sürede tamamlanan bu dev eser, şehir içi transit trafiğin yükünü omuzlayarak ulaşımda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Proje, Başkan Erdoğan'ın "Çağdaş Türkiye" vizyonunun en somut örneklerinden biri olarak Boğaz'ın yeni simgesi oldu.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 7

GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ: DÜNYA DEVİ İSTANBUL HAVALİMANI

Yapım sürecinde kirli operasyonlara ve tartışmalara konu edilmeye çalışılan İstanbul Havalimanı, Başkan Erdoğan'ın dik duruşuyla dünyanın zirvesindeki yerini aldı. 2018 yılında kapılarını açan havalimanı, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle başladığı yolculuğuna, tüm etaplar bittiğinde 200 milyon yolcuya kadar çıkabilecek bir potansiyelle devam ediyor.

Bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en stratejik havacılık merkezi olan bu dev tesis, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü tüm dünyaya ilan etti.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 8

ULAŞIMDA REKORLAR ZİNCİRİ: METROLAR VE OTOYOLLAR

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan demir ağ seferberliği meyvelerini verdi. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı, 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın ise sayılı metro hatlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 9

BAŞKAN ERDOĞAN'IN "EN BÜYÜK HAYALİM" DEDİĞİ ŞEHİR HASTANELERİ

Sağlıkta çağ atlatan Şehir Hastaneleri, Başkan Erdoğan'ın milletine duyduğu sevdanın en büyük nişanesi oldu. Teknolojik altyapısı, konumu ve sunduğu imkanlarla İstanbul'un gurur abidelerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, pandemi döneminde sağlık sisteminin en güçlü kalkanı oldu.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 10

Milyonlara şifa dağıtan bu teknoloji üsleri, Türkiye'nin sağlık turizminde de dünya markası haline gelmesini sağladı.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 11

KÜLTÜR SANATIN YENİ MERKEZLERİ

Başkan Erdoğan, kültürel mirasa da sahip çıkarak modern ve tarihi sentezleyen projelere imza attı.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 12

Yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getirilen 150 yıllık hayal Rami Kışlası, milletin hizmetine sunuldu.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 13

İstanbul'un silüetini bozan anten çöplüğünü temizleyen Çamlıca Kulesi ve megakentin yeni sembolü Büyük Çamlıca Camii, manevi birer mühür olarak yükseldi. Ayrıca, 34 Millet Bahçesi ile şehre nefes aldıran Başkan Erdoğan, yeşil bir İstanbul vizyonunu gerçeğe dönüştürdü.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 14

GELECEĞİN TÜRKİYE'Sİ EMİN ELLERDE

Başkan Erdoğan, büyük yatırımların açılışında dile getirdiği "Kalbimize, millete, ülkeye hizmet aşkını veren Allah'a hamd ediyorum" sözleriyle, bu dev eserlerin arkasındaki temel motivasyonu özetledi.

Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'nin gücü! 25 yılda İstanbul'un çehresini değiştiren şaheserler 15

25 yılda ilçe ilçe, cadde cadde inşa edilen bu eserlerle İstanbul ve Türkiye, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde geleceğin dünyasına dev adımlarla yürümeye devam ediyor.

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