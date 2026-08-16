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Türkiye dahil 8 ülkeden İsrail'e ortak kınama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye dahil 8 ülkeden İsrail'e ortak kınama

Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız masum sivilleri katleden İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetti.

TÜRKİYE DAHİL 8 ÜLKEDEN KINAMA

Bu skandal kararın ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, Gazze Planı yol haritasını reddeden İsrail'i kınadı.

Türkiye dahil 8 ülkeden İsrail'e ortak kınama - 1

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN YOL HARİTASI DUYURULMUŞTU

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulunun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

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