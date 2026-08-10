CANLI YAYIN

YENİ Parti'de "evet-hayır" çatlağı! Özel'in çelişkisine tepkiler peş peşe: Basiretsizlik!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
YENİ Parti'de "evet-hayır" çatlağı! Özel'in çelişkisine tepkiler peş peşe: Basiretsizlik!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Kritik görüşmeler sürerken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisi ve parti yönetiminin "Evet" oyu vereceğini açıklarken, milletvekillerini ise "millet ne diyorsa ona göre karar verecek" sözleriyle serbest bıraktı. Özel'in teklif karşısındaki siyasi çelişkisi hem dikkat çekti hem de milletvekillerinin tepkisine neden oldu. A Haber ekranlarında Özel'in bu sözlerini değerlendiren uzman isimler yaşanan durumu "siyasi bir rezalet" olarak nitelendirdi.

Gözler TBMM Genel Kurulu'nda... "Terörsüz Türkiye" adıyla kamuoyunda bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri başladı.

YENİ PARTİ "TEK SES" OLAMIYOR MU?

Görüşmeleri AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da takip etti.

ÖZEL "EVET" DEDİ, VEKİLLERİNİ SERBEST BIRAKTI

Genel Kurul'daki tarihi görüşmelerde, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları dikkat çekti. Özel, kürsüden yaptığı konuşmada "devlet ciddiyeti" ve "sorumluluk" vurgusu yaparak kendisi ve parti yönetimindeki arkadaşlarının yasa teklifine "Evet" oyu vereceğini söyledi. Ancak hemen ardından milletvekillerine farklı bir tutum sergileme imkanı tanıdı.

Özel, milletvekillerinin seçildikleri illerdeki vatandaşların görüşlerini alarak oy kullanabileceklerini ifade etti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"BU YASAYA EVET DİYECEĞİZ"

Özgür Özel açıklamasında, "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içerisinde bu yasaya 'Evet' diyeceğiz. Bununla birlikte Yeni Partimizi millet kurmuştur. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır." ifadelerini kullandı. Özel'in bu açıklamasıyla kendisi ve parti yönetimi için "Evet" tavrı ortaya konulurken, milletvekillerinin oy tercihi ise serbest bırakılmış oldu.

YENİ PARTİLİ VEKİLLERDEN ART ARDA "HAYIR" MESAJI

Özel'in parti yönetimi adına "Evet" açıklaması yapmasının ardından, Yeni Parti içerisindeki bazı milletvekilleri sosyal medya hesaplarından yasa teklifine ilişkin oy tercihlerini kamuoyuyla paylaştı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Salih Uzun, Murat Çan ve Şeref Arpacı'nın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, teklife "Hayır" oyu vereceklerini açıkladı. Böylece Özel'in "Evet" yönündeki açıklamasının ardından parti içerisinden peş peşe "Hayır" açıklamaları geldi.

"BÖYLE BİR BASİRETSİZLİK GÖRÜLMEDİ"
Özgür Özel'in açıklamalarını videodan izledikten sonra sert eleştirilerde bulunan Siyasi Analist Savcı Sayan, "Sen kimin vekilisin? Hangi bölgeden seçildin? Sen vekil değil misin? Sen bu partinin Genel Başkanı değil misin?" dedi. Sayan, konuşmasının devamında, "Diyelim ki 15 ilin milletvekili 'hayır' dedi. Bu 15 il terörsüz Türkiye'ye karşı mıdır? Yoksa oradaki AK Parti vekilleriyle ili ikiye mi böleceğiz? Bir ilçe teröre karşı, diğeri değil mi diyeceğiz? Bu tam bir rezalet ve basiretsizlik örneğidir" şeklinde konuştu.

PARTİ PROGRAMINDA BÖLGE FARKLILIĞI SKANDALI
YENİ Parti'nin kurumsal kimliğinin bu açıklamalarla zedelendiğini belirten Savcı Sayan, partinin net bir duruş sergileyemediğini vurguladı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Sayan, "Farklı farklı! Yeryüzünde böyle bir rezalet görülmemiştir. Bu durum, karşıda ülkeyi yönetebilecek bir kadro olmadığının en net kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Partideki yeni yapıyı eleştiren Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, "Özgür Özel ve yeni parti bir balondur. Benim elimde şu anda 21 tane ismen, illeri de dahil, hayır oyu vereceğini söyleyen yeni partili milletvekili var. 3 tane daha geldi, sayı 24 oldu. İllerde ağırlıklı olarak bazı illerde bölündüler; İzmir'de bölündüler, İstanbul'da bölündüler. Biraz sonra listeyi vereceğim, yaptıkları açıklamaları da vereceğim" ifadelerini kullandı.

Erandaç "21 milletvekili hayır vereceğini açıkladı. 91'de 21'i hayır dedi, sayı 70'e indi" sözleriyle yanıt verdi.

"İMAMOĞLU'NU KURTARMA PAZARLIĞI VE KOMİSYON TARTIŞMALARI"
Parti içindeki gruplaşmalara ve gizli pazarlıklara değinen Bülent Erandaç, "Üç günden beri bunu komisyonda tartışıyorlar. Orada iki grup tartışması var; bir ulusalcı grup, bir de Sezgin Tanrıkulu gibi DEM'e yakın bir isim. Bunların aralarında problemler var. Bu tartışmaların dayandığı bir nokta da var; doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nu hapishaneden, oradaki milletvekillerini ve belediye başkanlarını kurtarmak için böyle bir pazarlık yapmayı düşündükleri ortaya çıktı." açıklamasında bulundu.

Komisyondaki isimlere de dikkat çeken Erandaç, "Komisyonda bu konuyla ilgili CHP'deyken toplantıya katılan Murat Emir var, Gökhan Günaydın var. Bunlar hep böyle demokratikleşme, bir tarafta bazıları dışarı çıkarılıyor başkaları içeriye alınıyor gibi akla ziyan, tamamen devlet politikasını, Türkiye'nin bir kardeşlik projesini engelleyecek konuşmalar yapıyorlar" dedi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"ALTILI MASA VE DEM PARTİ İLE YAPILAN GİZLİ AJANDA"
Geçmiş seçim sürecindeki ittifaklara atıfta bulunan Bülent Erandaç, "Yeni parti şu anda bir balondur. Bunu kendilerine bir kez daha hatırlatıyorum. Altılı masada bu 91 milletvekilinin önemli bir kısmı, DEM'le oy alırlarken Cumhurbaşkanlığı seçiminde, İYİ Parti ile de beraber olurlarken Avrupa Özerklik Şartnamesi'ni imzalayacaklar programları var ortada. Programlarına ihanet ediyorlar. Dün başka konuşuyorlar, bugün başka konuşuyorlar" sözleriyle sert eleştirilerde bulundu.

Erandaç, YENİ Parti yönetiminin tutarsızlık içinde olduğunu belirterek, "Şimdi çıkmışlar bu tartışmayı yapıyorlar ve çok yanlış bir zemin üzerinden yapıyorlar. Özgür Özel, kendi ve arkadaşları yönetimdeki arkadaşlarıyla 'evet' diyor. Grupta yaptığı konuşmada ne diyor biliyor musunuz? 'Arkadaşlar' diyor, 'mecliste yapacağım konuşma sizi üzmeyecek' diyor. Serbest bıraktı, grup kararı alamaz, parçalanacaklardı" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN PARTİSİ VE YAKLAŞAN BÜYÜK KOPUŞ
Partinin gerçek yöneticisinin kim olduğu tartışmasına değinen Bülent Erandaç, "Parti yönetilemez. Bırakın Türkiye'yi idare etmeyi, partiyi idare edemez. İlk çıkış noktasında hatayla çıkmışlardır. Yeni partinin ne olduğunu, içinin nasıl karıştığını, yarınlardaki büyük sıkıntıların kurultaylarla beraber çok daha büyük sıkıntıların ortaya çıkacağını göreceksiniz. Çünkü orada kurucu olan milletvekillerinin, il başkanlarını seçtirme mücadelesi kavgaya dönüşecek" dedi.

Erandaç, Ekim ayındaki kurultaya işaret ederek, "İnşallah hep beraber konuşuruz, Ekim'in sonunda kurultaya giderken oradan bazı önemli kısım, 40'a yakın milletvekilinin ayrıldığını da göreceğiz" iddiasını paylaştı.

Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki etkisine vurgu yapan Erandaç, "Ekrem İmamoğlu da buna bu şekliyle karşı olduğuna dair yoğun bir konu var. Çünkü Ekrem İmamoğlu da parti, Ekrem İmamoğlu'nun partisi. Kuran o, yöneten o. Özgür Özel şu anda genel başkan olarak orada görünüyor. Ekrem İmamoğlu da bunu çözemedi, çözemeyecekleri ortaya çıktı. Onun da Cumhurbaşkanlığı adaylığında Doğu ve Güneydoğu'dan oy alma nedeniyle yaptığı hamlelerin boşa çıktığı, altının boş olduğu bu gelişmelerle net olarak görülmüştür." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Dijital tehdit ve çifte standardın anatomisi! Milli medyaya kıskaç, küresel kirli düzene denetimsizlik
Sonraki Haber
Dijital tehdit ve çifte standardın anatomisi! Milli medyaya kıskaç, küresel kirli düzene denetimsizlik
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın