YENİ Parti'de "evet-hayır" çatlağı! Özel'in çelişkisine tepkiler peş peşe: Basiretsizlik!

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Sayan, "Farklı farklı! Yeryüzünde böyle bir rezalet görülmemiştir. Bu durum, karşıda ülkeyi yönetebilecek bir kadro olmadığının en net kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Partideki yeni yapıyı eleştiren Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, "Özgür Özel ve yeni parti bir balondur. Benim elimde şu anda 21 tane ismen, illeri de dahil, hayır oyu vereceğini söyleyen yeni partili milletvekili var. 3 tane daha geldi, sayı 24 oldu. İllerde ağırlıklı olarak bazı illerde bölündüler; İzmir'de bölündüler, İstanbul'da bölündüler. Biraz sonra listeyi vereceğim, yaptıkları açıklamaları da vereceğim" ifadelerini kullandı.

Erandaç "21 milletvekili hayır vereceğini açıkladı. 91'de 21'i hayır dedi, sayı 70'e indi" sözleriyle yanıt verdi.

"İMAMOĞLU'NU KURTARMA PAZARLIĞI VE KOMİSYON TARTIŞMALARI"

Parti içindeki gruplaşmalara ve gizli pazarlıklara değinen Bülent Erandaç, "Üç günden beri bunu komisyonda tartışıyorlar. Orada iki grup tartışması var; bir ulusalcı grup, bir de Sezgin Tanrıkulu gibi DEM'e yakın bir isim. Bunların aralarında problemler var. Bu tartışmaların dayandığı bir nokta da var; doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nu hapishaneden, oradaki milletvekillerini ve belediye başkanlarını kurtarmak için böyle bir pazarlık yapmayı düşündükleri ortaya çıktı." açıklamasında bulundu.

Komisyondaki isimlere de dikkat çeken Erandaç, "Komisyonda bu konuyla ilgili CHP'deyken toplantıya katılan Murat Emir var, Gökhan Günaydın var. Bunlar hep böyle demokratikleşme, bir tarafta bazıları dışarı çıkarılıyor başkaları içeriye alınıyor gibi akla ziyan, tamamen devlet politikasını, Türkiye'nin bir kardeşlik projesini engelleyecek konuşmalar yapıyorlar" dedi.