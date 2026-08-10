YENİ Parti'de "evet-hayır" çatlağı! Özel'in çelişkisine tepkiler peş peşe: Basiretsizlik!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Kritik görüşmeler sürerken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisi ve parti yönetiminin "Evet" oyu vereceğini açıklarken, milletvekillerini ise "millet ne diyorsa ona göre karar verecek" sözleriyle serbest bıraktı. Özel'in teklif karşısındaki siyasi çelişkisi hem dikkat çekti hem de milletvekillerinin tepkisine neden oldu. A Haber ekranlarında Özel'in bu sözlerini değerlendiren uzman isimler yaşanan durumu "siyasi bir rezalet" olarak nitelendirdi.
Gözler TBMM Genel Kurulu'nda... "Terörsüz Türkiye" adıyla kamuoyunda bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri başladı.
Görüşmeleri AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da takip etti.
ÖZEL "EVET" DEDİ, VEKİLLERİNİ SERBEST BIRAKTI
Genel Kurul'daki tarihi görüşmelerde, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları dikkat çekti. Özel, kürsüden yaptığı konuşmada "devlet ciddiyeti" ve "sorumluluk" vurgusu yaparak kendisi ve parti yönetimindeki arkadaşlarının yasa teklifine "Evet" oyu vereceğini söyledi. Ancak hemen ardından milletvekillerine farklı bir tutum sergileme imkanı tanıdı.
Özel, milletvekillerinin seçildikleri illerdeki vatandaşların görüşlerini alarak oy kullanabileceklerini ifade etti.
"BU YASAYA EVET DİYECEĞİZ"
Özgür Özel açıklamasında, "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içerisinde bu yasaya 'Evet' diyeceğiz. Bununla birlikte Yeni Partimizi millet kurmuştur. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır." ifadelerini kullandı. Özel'in bu açıklamasıyla kendisi ve parti yönetimi için "Evet" tavrı ortaya konulurken, milletvekillerinin oy tercihi ise serbest bırakılmış oldu.
YENİ PARTİLİ VEKİLLERDEN ART ARDA "HAYIR" MESAJI
Özel'in parti yönetimi adına "Evet" açıklaması yapmasının ardından, Yeni Parti içerisindeki bazı milletvekilleri sosyal medya hesaplarından yasa teklifine ilişkin oy tercihlerini kamuoyuyla paylaştı.
Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Salih Uzun, Murat Çan ve Şeref Arpacı'nın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, teklife "Hayır" oyu vereceklerini açıkladı. Böylece Özel'in "Evet" yönündeki açıklamasının ardından parti içerisinden peş peşe "Hayır" açıklamaları geldi.
"BÖYLE BİR BASİRETSİZLİK GÖRÜLMEDİ"
Özgür Özel'in açıklamalarını videodan izledikten sonra sert eleştirilerde bulunan Siyasi Analist Savcı Sayan, "Sen kimin vekilisin? Hangi bölgeden seçildin? Sen vekil değil misin? Sen bu partinin Genel Başkanı değil misin?" dedi. Sayan, konuşmasının devamında, "Diyelim ki 15 ilin milletvekili 'hayır' dedi. Bu 15 il terörsüz Türkiye'ye karşı mıdır? Yoksa oradaki AK Parti vekilleriyle ili ikiye mi böleceğiz? Bir ilçe teröre karşı, diğeri değil mi diyeceğiz? Bu tam bir rezalet ve basiretsizlik örneğidir" şeklinde konuştu.
PARTİ PROGRAMINDA BÖLGE FARKLILIĞI SKANDALI
YENİ Parti'nin kurumsal kimliğinin bu açıklamalarla zedelendiğini belirten Savcı Sayan, partinin net bir duruş sergileyemediğini vurguladı.