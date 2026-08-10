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YENİ Parti "tek ses" olamıyor mu?

A Haber ekranlarında yayınlanan programda Özgür Özel'in bu sözlerini değerlendiren uzman isimler yaşanan durumu "siyasi bir rezalet" olarak nitelendirdi. Siyasi Analist Savcı Sayan, bir partinin illere göre farklı politika izlemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, YENİ Parti yönetimini sert bir dille eleştirirken Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Özel liderliğindeki YENİ Parti'nin bir "balon" olduğunu iddia ederek, parti içindeki ulusalcı kanat ile diğer gruplar arasındaki derin uçurumu ve yaklaşan kurultay sürecinde yaşanacak muhtemel kopuşları çarpıcı ifadelerle dile getirdi.

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