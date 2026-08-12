Farah Zeynep Abdullah'ın AHBAP ifadesi ortaya çıktı: Hem bağış topladı hem "Mesafeliydim" dedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savcılığa başvurarak tanık sıfatıyla ifade veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, soruşturmanın arka planında kamuoyuna yansıyandan çok daha derin sorunlar olduğunu öğrendiğini söyledi. Ahbap ile hiçbir koordineli çalışması olmadığını belirten Abdullah, bağış iddialarına ilişkin büyük hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneğine yönelik yürüttüğü soruşturmada ifade veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soruşturmayı önce medyadan takip ettiğini belirten Abdullah, Başsavcılığa bizzat başvurmasının ardından "kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu" öğrendiğini söyledi.
Deprem döneminde Ahbap Derneğinin çalışmalarına katılmadığını, dernekle koordineli hiçbir faaliyet yürütmediğini ve bağış kampanyalarına mesafeli yaklaştığını anlatan Abdullah, depremzedelere doğrudan ulaşmaya çalıştığını belirtti.
Abdullah, depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla toplanan bağışların ihtiyaç sahipleri için kullanıldığını öğrenmekten mutluluk duyacağını ifade ederek, "Durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür" dedi.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH İFADE VERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir tanık ifadesi dosyaya girdi. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 10 Ağustos 2026 tarihinde bildiklerini anlattı.
Soruşturmaya konu gelişmeleri başlangıçta medya üzerinden kendi imkânlarıyla takip ettiğini söyleyen Abdullah, savcılığa başvurmasının ardından öğrendiklerinin kendisinde büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti.