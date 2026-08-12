CANLI YAYIN

Farah Zeynep Abdullah'ın AHBAP ifadesi ortaya çıktı: Hem bağış topladı hem "Mesafeliydim" dedi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Farah Zeynep Abdullah'ın AHBAP ifadesi ortaya çıktı: Hem bağış topladı hem "Mesafeliydim" dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savcılığa başvurarak tanık sıfatıyla ifade veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, soruşturmanın arka planında kamuoyuna yansıyandan çok daha derin sorunlar olduğunu öğrendiğini söyledi. Ahbap ile hiçbir koordineli çalışması olmadığını belirten Abdullah, bağış iddialarına ilişkin büyük hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneğine yönelik yürüttüğü soruşturmada ifade veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soruşturmayı önce medyadan takip ettiğini belirten Abdullah, Başsavcılığa bizzat başvurmasının ardından "kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu" öğrendiğini söyledi.

Deprem döneminde Ahbap Derneğinin çalışmalarına katılmadığını, dernekle koordineli hiçbir faaliyet yürütmediğini ve bağış kampanyalarına mesafeli yaklaştığını anlatan Abdullah, depremzedelere doğrudan ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Farah Zeynep Abdullah'ın AHBAP ifadesi ortaya çıktı: Hem bağış topladı hem "Mesafeliydim" dedi - 1

Abdullah, depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla toplanan bağışların ihtiyaç sahipleri için kullanıldığını öğrenmekten mutluluk duyacağını ifade ederek, "Durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür" dedi.

Farah Zeynep Abdullah'ın AHBAP ifadesi ortaya çıktı: Hem bağış topladı hem "Mesafeliydim" dedi - 2

FARAH ZEYNEP ABDULLAH İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir tanık ifadesi dosyaya girdi. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 10 Ağustos 2026 tarihinde bildiklerini anlattı.

Soruşturmaya konu gelişmeleri başlangıçta medya üzerinden kendi imkânlarıyla takip ettiğini söyleyen Abdullah, savcılığa başvurmasının ardından öğrendiklerinin kendisinde büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti.

Farah Zeynep Abdullah'ın AHBAP ifadesi ortaya çıktı: Hem bağış topladı hem "Mesafeliydim" dedi - 3

"KAMUOYUNA YANSIYANDAN ÇOK DAHA DERİN VE BÜYÜK SORUNLAR VAR"

Abdullah'ın savcılıktaki ifadesinde kullandığı en dikkat çekici sözlerden biri, soruşturmanın boyutuna ilişkin değerlendirmesi oldu. Abdullah, "Şimdi de Cumhuriyet Başsavcılığınıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum" dedi.

Öğrendiklerinin üzüntüsünü ve hayal kırıklığını daha da artırdığını belirten Abdullah, daha sonra deprem döneminde Ahbap Derneğiyle olan ilişkisini anlattı.

Farah Zeynep Abdullah'ın AHBAP ifadesi ortaya çıktı: Hem bağış topladı hem "Mesafeliydim" dedi - 4

"AHBAP'IN ÇALIŞMALARINA KATILMADIM"

Farah Zeynep Abdullah, deprem döneminde Ahbap Derneğinin yürüttüğü çalışmalarda görev almadığını açıkça ifade etti. Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadığını söyleyen Abdullah, felaketin hemen ardından doğrudan bağış toplanması fikrine o dönemde de mesafeli olduğunu anlattı.

Abdullah ifadesinde, "Ben zaten o dönem dernekle ilgili olan çalışmalara katılmadım. Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım" dedi.

Deprem felaketinin ardından doğrudan bağış toplanmasını kendi içerisinde tam olarak anlamlandıramadığını belirten Abdullah, bu nedenle yapılan çalışmalara mesafeli yaklaştığını söyledi.

Farah Zeynep Abdullah'ın AHBAP ifadesi ortaya çıktı: Hem bağış topladı hem "Mesafeliydim" dedi - 5

"AHBAP'LA KOORDİNELİ HİÇBİR FAALİYETİM OLMADI"

Ünlü oyuncu, sosyal sorumluluk bilinciyle depremzedelere yardım etmeye çalıştığını ancak bunu Ahbap Derneği üzerinden yapmadığını özellikle vurguladı. Depremzedelerle doğrudan iletişim kurduğunu belirten Abdullah, yardım çalışmalarını şahsi çabalarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Abdullah, "Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim de olmadı" diyerek dernekle yardım organizasyonu içerisinde yer almadığını kayda geçirdi.

Kendisinin yalnızca Babala TV'de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımların koordinasyonuna katkı sağlamaya çalıştığını söyleyen Abdullah, bunu tamamen iyi niyetle yaptığını ve faydalı olduğuna inandığını anlattı.

Farah Zeynep Abdullah'ın AHBAP ifadesi ortaya çıktı: Hem bağış topladı hem "Mesafeliydim" dedi - 6

BAĞIŞLAR İÇİN HAYAL KIRIKLIĞINI ANLATTI

Abdullah'ın ifadesindeki bir diğer dikkat çekici bölüm ise depremzedeler için toplanan bağışlara ilişkin sözleri oldu. Deprem felaketinde yaraları sarmak amacıyla toplanan yardımların doğru şekilde kullanıldığını öğrenmeyi arzu ettiğini belirten Abdullah, bununla gurur duymak istediğini söyledi.

Ancak soruşturma kapsamında karşılaştığı iddiaların kendisini hayal kırıklığına uğrattığını anlattı.

"DURUMUN TAM AKSİ OLDUĞUNA DAİR İDDİALARI GÖRMEK ÜZÜCÜ"

Farah Zeynep Abdullah, ifadesinin sonunda deprem bağışlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanılmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür."

Farah Zeynep Abdullah'ın AHBAP ifadesi ortaya çıktı: Hem bağış topladı hem "Mesafeliydim" dedi - 7

AHBAP İÇİN BABALA TV OFİSİNDEN YARDIM İSTEMİŞTİ
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 6 Şubat depremlerinin ardından Babala TV ofisinden yayımladığı İngilizce çağrıda, Türkiye'deki depremzedeler için uluslararası kamuoyuna seslenerek Ahbap aracılığıyla yapılacak bağışlara destek istedi ve her türlü yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ahbap soruşturmasında kasa skandalı!Ahbap soruşturmasında kasa skandalı! AHBAP SORUŞTURMASINDA KASA SKANDALI!
Ahbap Derneğinin yönetimine kayyum atandıAhbap Derneğinin yönetimine kayyum atandı AHBAP DERNEĞİ'NİN YÖNETİMİNE KAYYUM ATANDI
Sanat dünyasından Ahbapa milyonlarca lira aktıSanat dünyasından Ahbapa milyonlarca lira aktı SANAT DÜNYASINDAN AHBAP'A MİLYONLARCA LİRA AKTI
Ahbapların ifadelerine ahaber.com.tr ulaştıAhbapların ifadelerine ahaber.com.tr ulaştı AHBAP'LARIN İFADELERİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI
Ünlü isimlere Ahbap sorgusuÜnlü isimlere Ahbap sorgusu ÜNLÜ İSİMLERE AHBAP SORGUSU
352 deprem konutunun peşinatı Leventin cebine gitmiş352 deprem konutunun peşinatı Leventin cebine gitmiş 352 DEPREM KONUTUNUN PEŞİNATI LEVENT'İN CEBİNE GİTMİŞ

Önceki Haber
Türk bayrağına çirkin saldırı kamerada! Mağazanın önünde asılı bayrağı yakan kadın gözaltına alındı
Türk bayrağına çirkin saldırı kamerada! Mağazanın önünde asılı bayrağı yakan kadın gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında kasa skandalı: 44 milyon TL kayıp! Altın yerine grip ilacı çıktı
Sonraki Haber
Ahbap Derneği soruşturmasında kasa skandalı: 44 milyon TL kayıp! Altın yerine grip ilacı çıktı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın