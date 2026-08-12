



BAĞIŞLAR İÇİN HAYAL KIRIKLIĞINI ANLATTI



Abdullah'ın ifadesindeki bir diğer dikkat çekici bölüm ise depremzedeler için toplanan bağışlara ilişkin sözleri oldu. Deprem felaketinde yaraları sarmak amacıyla toplanan yardımların doğru şekilde kullanıldığını öğrenmeyi arzu ettiğini belirten Abdullah, bununla gurur duymak istediğini söyledi.

Ancak soruşturma kapsamında karşılaştığı iddiaların kendisini hayal kırıklığına uğrattığını anlattı.



"DURUMUN TAM AKSİ OLDUĞUNA DAİR İDDİALARI GÖRMEK ÜZÜCÜ"



Farah Zeynep Abdullah, ifadesinin sonunda deprem bağışlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanılmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür."