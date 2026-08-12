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Türk bayrağına çirkin saldırı kamerada! Mağazanın önünde asılı bayrağı yakan kadın gözaltına alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Türk bayrağına çirkin saldırı kamerada! Mağazanın önünde asılı bayrağı yakan kadın gözaltına alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı, A.A. adlı kadın tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Ayşe A. (31) gözaltına alındı.

Olay dün gece saatlerinde Kurşunlu Meydanı'nda meydana geldi. Bir kadın, çevreyi kolaçan ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri, bayrağın yandığını fark edip polise haber verdi.

MAĞAZANIN ÖNÜNDE ASILI OLAN TÜRK BAYRAĞINI YAKAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin Ayşe A. (31) olduğunu belirledi. İkametinde gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay ilçede büyük tepkiyle karşılandı. (Fotoğraf: DHA)Olay ilçede büyük tepkiyle karşılandı. (Fotoğraf: DHA)

"BAYRAĞIMIZA YAPILAN SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayrağının, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı. Aras, "Menteşe'mizde şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. (Fotoğraf: DHA)Şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. (Fotoğraf: DHA)

MHP Menteşe İlçe Başkanı Kadir Türk de yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasını istedi. Türk bayrağının, milletin bağımsızlığının, egemenliğinin ve vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirten Türk, "Ay yıldızlı bayrağımıza yönelik herhangi bir saldırı veya saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yönelik açık bir hadsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

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