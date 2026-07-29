Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan iç politikadan dış politikaya kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde yasal düzenlemenin Meclis'e sunulacağını belirterek "Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz süreci milli meseleleri çıkarlarının önüne koyan partilerin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Kazanan 86 milyon olacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Toplantının bitimi ile Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

O açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

Coğrafyamız en sancılı günlerini yaşıyor. İsrail bölgemizi istikrarsızlığa sürüklüyor. İsrail Filistin'i adım adım işgal ediyor. Bölgemizin sorunlarının ana kaynağı İsrail.

Milletimizin umudu bizimle. Durmadan dinlenmeden millet için çalışıyoruz. Bizim için en büyük makam milletimize hizmet makamıdır. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz.

Rakiplerimiz kimin figüran kimin hain olduğunu tartışsın. Biz ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getiriyoruz.

Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafya son yılların en sancılı günlerini yaşıyor. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut yönetimi, tahrik ve tertipleriyle bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor.

İsrail bu bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak, Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri, İsrail'in hukuksuz yerleşimleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır.

Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz, sadece kardeş Lübnan halkı değil; farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir.

Örneğin bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle küresel petrol arzında tarihin en büyük şoklarından biri yaşanmaktadır. Yalnızca petrol değil maalesef küresel piyasalarda birçok girdide fiyatlar hızla yükselmiştir.

Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır.

Terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme Meclis'e sunulacak. Süreç menzile vardığında kazanan 86 milyon olacak.