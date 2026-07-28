Başkan Erdoğan: Irak Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verecek

İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog hâlindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız. Öte yandan Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Türkiye ile Irak arasında 3 anlaşma imzalandı (Foto: AA)

Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesinin geldiği noktayı görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahibi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafında faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği Anlaşması imzalanmasıdır.

Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihî bir adım olmuştur.

Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi (Foto: AA)

Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimî bir iş birliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların; iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum.

Değerli basın mensupları, Sayın Zeydi ile güncel bölgesel gelişmeler hakkındaki görüşlerimizin büyük ölçüde benzer olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Irak'ın bölgesiyle bütünleşmesine yönelik çabaları ve bilhassa Suriye ile süren temaslarını yapıcı adımlar olarak görüyor ve destekliyoruz.

Irak'ın beşerî zenginliğinin vazgeçilmez bir parçası olan ve aramızdaki kardeşliğin esasını teşkil eden Irak Türkmenlerine Zeydi kardeşimin de hassasiyetle yaklaştığını görüyorum. Heyetinde Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Seman Ağa kardeşimize yer vermesini özellikle anlamlı buluyorum.

IRAK TÜRKİYE'YE GÜNDE 1 MİLYON VARİL PETROL VERİLECEK

Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verilecek. Sayın Başbakan "Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın." dedi. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız. İnşallah hayırlı olur.

Başkan Erdoğan'ın davetine icabet eden Irak Başbakanı Zeydi, Ankara'ya ulaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı ez-Zeydi'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.