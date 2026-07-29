Tacikistan'ın kırmızı bültenle aradığı şüpheli İstanbul'da yakalandı

Tacikistan adli makamlarının uyuşturucu ticareti suçlamasıyla kırmızı bülten çıkardığı ve iadesini talep ettiği B.K., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilmesi bekleniyor.