Tacikistan'ın kırmızı bültenle aradığı şüpheli İstanbul'da yakalandı
Tacikistan adli makamlarının uyuşturucu ticareti suçlamasıyla kırmızı bülten çıkardığı ve iadesini talep ettiği B.K., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilmesi bekleniyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tacikistan tarafından kırmızı bültenle aranan B.K.'nin İstanbul'da bulunduğunu tespit etti.
Tacikistan adli makamlarının uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aradığı ve ülkeye iadesini talep ettiği şüpheli, Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
OPERASYON BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜZENLENDİ
B.K.'nin, Özbekistan'da uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu maddelerin saklanması ve depolanması için adresler temin ederek haksız kazanç sağladığı iddia edildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.