CANLI YAYIN

CHP İstanbul'da istifa depremi! Özgür Çelik ve 36 ilçe başkanı görevi bıraktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CHP İstanbul'da istifa depremi! Özgür Çelik ve 36 ilçe başkanı görevi bıraktı

CHP'de şaibeli 38. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan kriz, yargının "mutlak butlan" kararıyla yeni bir aşamaya taşındı. Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından hız kazanan çözülme süreci, partinin kalesi olarak görülen İstanbul teşkilatına da sıçradı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanının toplu istifası, parti yönetiminde deprem etkisi oluştururken, teşkilattaki kriz daha da derinleşti.

CHP'de taşları yerinden oynatan süreç, tartışmaların odağındaki 38. Olağan Kurultay ile başladı. Mahkemenin kurultay hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından partide dengeler altüst olurken, bu karara direnç gösteren Özgür Özel, "CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuruyoruz." sözleriyle siyaset sahnesinde yeni bir yol haritası belirlediklerini açıkladı.

Özel'in bu hamlesiyle birlikte CHP'de başlayan bölünme, teşkilatlardan peş peşe gelen istifa haberleriyle daha da derinleşti.

ÖZGÜR ÇELİK VE 36 İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Yeni Parti'ye geçişlerin gölgesinde kalan İstanbul teşkilatında bugün tarihi bir kopuş yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin daha önce görevden aldığı ve ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimler, partiden tamamen ayrılma kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanı, görevlerinden ve partiden toplu olarak istifa etti.

CHPli belediye sel mağdurunu kapı dışarı ettiCHPli belediye sel mağdurunu kapı dışarı etti CHP'Lİ BELEDİYE SEL MAĞDURUNU KAPI DIŞARI ETTİ
CHP’nin doğal görünümlü ajans oyuncuları!CHP’nin doğal görünümlü ajans oyuncuları! CHP'NİN DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ AJANS OYUNCULARI!
CHP il başkanından Yeni Partiye sert sözler!CHP il başkanından Yeni Partiye sert sözler! CHP İL BAŞKANINDAN YENİ PARTİ'YE SERT SÖZLER!
Yeni Parti ekibinden skandal başlangıç!Yeni Parti ekibinden skandal başlangıç! YENİ PARTİ EKİBİNDEN SKANDAL BAŞLANGIÇ!
Ana muhalefet nasıl el değiştirdi?Ana muhalefet nasıl el değiştirdi? ANA MUHALEFET NASIL EL DEĞİŞTİRDİ?
CHP-Yeni Parti: Kim ne hamle yapıyor?CHP-Yeni Parti: Kim ne hamle yapıyor? CHP-YENİ PARTİ: KİM NE HAMLE YAPIYOR?

Önceki haber
Türkiye Petrolleri Kerkük’te! BP’nin Kerkük merkezli şirketinin yüzde 15 hissesini satın aldı
Türkiye Petrolleri Kerkük’te! BP’nin Kerkük merkezli şirketinin yüzde 15 hissesini satın aldı
CHP’li Mansur Yavaş’tan vatandaşa "basın" ambargosu! Sel mağdurunu kapı dışarı ettiler: AK Parti sahip çıktı
Sonraki haber
CHP’li Mansur Yavaş’tan vatandaşa "basın" ambargosu! Sel mağdurunu kapı dışarı ettiler: AK Parti sahip çıktı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın