CHP İstanbul'da istifa depremi! Özgür Çelik ve 36 ilçe başkanı görevi bıraktı

CHP'de şaibeli 38. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan kriz, yargının "mutlak butlan" kararıyla yeni bir aşamaya taşındı. Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından hız kazanan çözülme süreci, partinin kalesi olarak görülen İstanbul teşkilatına da sıçradı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanının toplu istifası, parti yönetiminde deprem etkisi oluştururken, teşkilattaki kriz daha da derinleşti.

CHP'de taşları yerinden oynatan süreç, tartışmaların odağındaki 38. Olağan Kurultay ile başladı. Mahkemenin kurultay hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından partide dengeler altüst olurken, bu karara direnç gösteren Özgür Özel, "CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuruyoruz." sözleriyle siyaset sahnesinde yeni bir yol haritası belirlediklerini açıkladı.

Özel'in bu hamlesiyle birlikte CHP'de başlayan bölünme, teşkilatlardan peş peşe gelen istifa haberleriyle daha da derinleşti.

ÖZGÜR ÇELİK VE 36 İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Yeni Parti'ye geçişlerin gölgesinde kalan İstanbul teşkilatında bugün tarihi bir kopuş yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin daha önce görevden aldığı ve ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimler, partiden tamamen ayrılma kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanı, görevlerinden ve partiden toplu olarak istifa etti.