Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişinin tedavileri devam ediyor. (Fotoğraf: AA)

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.