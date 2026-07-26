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Antalya'da korkunç kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı... 5 kişi hayatını kaybetti, biri hamile 2 yaralı var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Antalya'da korkunç kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı... 5 kişi hayatını kaybetti, biri hamile 2 yaralı var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan biri hamile 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANTALYA'DA UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan 2 kişinin tedavileri devam ediyor. (Fotoğraf: AA) Kazada yaralanan 2 kişinin tedavileri devam ediyor. (Fotoğraf: AA)

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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