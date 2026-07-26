Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik: Çerçeve yasada ne olacak?
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan 8 maddelik “Çerçeve yasa” teklifinde süreç hızlandı. AK Parti'nin bütün partilerle istişare ederek hazırladığı taslağın bu hafta Meclis'e sunulması beklenirken, çerçeve yasanın detaylarını A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.
Türkiye'nin terörden arındırılması ve toplumsal huzurun tesisi yolunda son derece kritik bir adım atılıyor. Meclis kulislerini hareketlendiren ve terörsüz bir gelecek vizyonuyla hazırlanan "Çerçeve yasa" teklifinin detayları netleşmeye başladı. AK Parti tarafından titizlikle hazırlanan ve bütün partilere bilgi notu olarak sunulan 8 maddelik taslak, bu hafta Meclis gündemine gelmeye hazırlanıyor.
ANKARA'DA KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında görüşmelerin hız kazandığını belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Bazı temasların yine yapılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelebileceği ifade ediliyor" şeklinde konuştu.
Sürecin en önemli duraklarından birinin de AK Parti Genel Merkezi olacağını vurgulayan Ağaoğlu, "Yarın önemli bir toplantı daha var; MKYK toplantısı. AK Parti'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacağı, burada da konunun ele alınabileceği ve son durumun masaya yatırılabileceği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.
TÜM PARTİLERİN GÖRÜŞÜ ALINIYOR
Taslağın hazırlık sürecinde geniş kapsamlı bir istişare trafiği yürütüldüğünü ifade eden Ağaoğlu, "AK Parti heyeti DEM heyeti ile görüşmeler yaptı, MHP ile görüşmeler yapıldı. Diğer partilerle de temasa yine geçilecek. Aslında AK Parti'nin hazırladığı taslağın diğer tüm partilere bilgi notu şeklinde gönderildiği ifade ediliyor" dedi.
8 MADDEDE EVE DÖNÜŞ VE REHABİLİTASYON PLANI
Yasa teklifinin içeriğine dair detayları paylaşan Ağaoğlu, "Yasa teklifinin 8 maddeden oluşacağı söyleniyor. 8 madde içinde neler var? Öncelikle yasanın kapsamı ve süresi yer alacak. Kendini fesheden örgüt tanımı geniş bir şekilde yapılacak" sözlerini sarf etti.
Suça karışmamış kişilerin topluma kazandırılmasına yönelik atılacak adımlara değinen Ağaoğlu, "Suça karışmamış olanlar için, onların eve dönüşü durumunda denetimli serbestlik süreleri olacak. Yasanın da belli bir süresi olacak. 3 yıl olabileceği ifade ediliyor, 6 aylık uzatmalarla yine" ifadelerini kullandı.