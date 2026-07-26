Türkiye'nin terörden arındırılması ve toplumsal huzurun tesisi yolunda son derece kritik bir adım atılıyor. Meclis kulislerini hareketlendiren ve terörsüz bir gelecek vizyonuyla hazırlanan "Çerçeve yasa" teklifinin detayları netleşmeye başladı. AK Parti tarafından titizlikle hazırlanan ve bütün partilere bilgi notu olarak sunulan 8 maddelik taslak, bu hafta Meclis gündemine gelmeye hazırlanıyor.

ANKARA'DA KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında görüşmelerin hız kazandığını belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Bazı temasların yine yapılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelebileceği ifade ediliyor" şeklinde konuştu.

Sürecin en önemli duraklarından birinin de AK Parti Genel Merkezi olacağını vurgulayan Ağaoğlu, "Yarın önemli bir toplantı daha var; MKYK toplantısı. AK Parti'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacağı, burada da konunun ele alınabileceği ve son durumun masaya yatırılabileceği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.