Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde beton duvara çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, araçta sıkışan 2 kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinden geçen bir doktorun kalbi duran yaralıya yaptığı ilk müdahale, zamana karşı verilen yaşam mücadelesinde kritik rol oynadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İrfaniye mevkii İzmir yolu gidiş istikametinde yaşandı. BURSA'DA KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA FECİ KAZA Begüm Şevval Usta (26) idaresindeki 07 NM 933 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine köprülü kavşağın beton bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, 5 kişi araç içerisinde sıkıştı.

FOTOĞRAF (İHA) Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracı keserek içeride sıkışan yaralıları çıkardı.

FOTOĞRAF (İHA) YOLDAN GEÇEN ÇOCUK ACİL UZMANI 12 YAŞINDAKİ YARALIYI HAYATA DÖNDÜRDÜ Kaza sırasında yoldan geçen ve Antalya'da bir hastanenin çocuk acil doktoru olarak görev yapan sürücü, olay yerinde durup yaralılara müdahale etti. Ağır yaralanan ve kalbi duran Ş.A. (12), yoldan geçerken durup müdahale eden çocuk acil doktoru sayesinde yeniden hayata döndü.