İstanbul Eyüpsultan'da havalimanı personelini taşıyan servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda saat 14.45 sıralarında meydana gelen kazada, havalimanı personelini taşıyan 34 LZJ 147 plakalı servis aracı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İddiaya göre sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Sultangazi Haseki Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Servis aracının bariyerlere çarpmasına ilişkin soruşturma sürüyor.