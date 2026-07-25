Kastamonu'da sağanak faciaya yol açtı: 3 zincirleme kazada 1 ölü, 12 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, D100 Karayolu'nun Çaykapı mevkisinde peş peşe üç ayrı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Toplam 20'den fazla aracın karıştığı kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Kazaların ardından yol bir süre ulaşıma kapanırken yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle D100 Karayolu'nun Çaykapı mevkisinde peş peşe üç ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplam 20'den fazla aracın karıştığı kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
20'DEN FAZLA ARAÇ KAZALARA KARIŞTI
Kazalar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 Karayolu'nun Çaykapı mevkisinde, Samsun istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir hâlinde bulunan 1'i tır olmak üzere 5 araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. İlk kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 3 kilometre ileride iki ayrı zincirleme trafik kazası daha yaşandı.
Toplam 20'den fazla aracın karıştığı üç ayrı kazada Hikmet Karakayalı (76), Hakan K. (37), Şeyma Ö. (31), Nazife K. (57), M.K.K. (16), Tuğba K. (33), T.E.K. (13), Sinan A. (41), Türkan Ç. (67), Senem K.Ç., Halide K., İdil K. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı yoğunluğu nedeniyle izinde bulunan hastane personeli de göreve çağrıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Hikmet Karakayalı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.