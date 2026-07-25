Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle D100 Karayolu'nun Çaykapı mevkisinde peş peşe üç ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplam 20'den fazla aracın karıştığı kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

20'DEN FAZLA ARAÇ KAZALARA KARIŞTI

Kazalar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 Karayolu'nun Çaykapı mevkisinde, Samsun istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir hâlinde bulunan 1'i tır olmak üzere 5 araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. İlk kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 3 kilometre ileride iki ayrı zincirleme trafik kazası daha yaşandı.

Toplam 20'den fazla aracın karıştığı üç ayrı kazada Hikmet Karakayalı (76), Hakan K. (37), Şeyma Ö. (31), Nazife K. (57), M.K.K. (16), Tuğba K. (33), T.E.K. (13), Sinan A. (41), Türkan Ç. (67), Senem K.Ç., Halide K., İdil K. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.